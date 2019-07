Životní zápas nevyšel. Českému bijci Martínkovi smlouva s UFC unikla | iSport.cz

Český zápasník nezvládl „přijímací zkoušku“ do nejprestižnější MMA organizace světa. V show Dana White's Tuesday Night Contender Series podlehl soupeři Rodrigu Nascimento Ferreirovi už v prvním kole. Bojovník z Prahy si nepohlídal pozici na zemi a byl nucen vzdát poté, co mu Brazilec nasadil škrcení. „Asi moc zapracovaly nervy, jinak si to nedokážu vysvětlit,“ komentuje neúspěch kolegy Karlos Vémola.