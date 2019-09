Nurmagomedov je dál neporaženým králem! Američana uškrtil ve 3. kole | iSport.cz

Ruský vladař lehké váhy, který loni sejmul provokatéra McGregora, o sobě nedal zapochybovat. Chabib Nurmagomedov měl v souboji s Dustinem Poirierem jasnou převahu.

Jediný okamžik, kdy vypadal Nurmagomedov otřeseně, nastal, když inkasoval několik tvrdých pravaček, ale jinak probíhal souboj podle jeho plánu až kdo okamžiku, kdy Američana ve třetím kole uškrtil.

„Chci poděkovat bohu, děkuji otci, mému trenérovi, mým bratrům. Vše co mám, mám díky svému týmu. Vím, že Dustin dělá hodně charitativní práce. Prodám tohle triko a všechny peníze pošlu Dustinovi,“ slíbil vítěz.

„Půjdu domů, budu se svou rodinou, potřebuju teď nějakou chvíli na to si vše promyslet. Omlouvám se všem, které jsem zklamal,“ řekl se slzami v očích Poirier.

Trvalo zhruba dvě minuty než Nurmagomedov dostal Poiriera na zem. Ale Američan skvěle ustál několik pokusů o uškrcení a i přesto, že byl pod velikým tlakem, působil skoro nezdolatelně.

Na začátku druhého kola ale předváděl nadvládu Poirier, a to tvrdými údery pravačkou. Přesto se brzy souboj opět přesunul na zem, což byl cíl ruského ranaře. A Američanovi začala téct brzy krev pod levým okem.

Ve třetím kole se Chabib vysmekl dobře chycenému škrcení a za chvíli jej měl soupeř znovu v zádech. A chvíli poté musel zápas odklepat.

Poirier nastupoval do klece za rytmů písně The Boss od Jamese Browna a působil neuvěřitelně vyrovnaně. Když prošel vstupem do klece krátce se sám pro sebe pomodlil, a pak předvedl velikou statečnost, která ale nestačila.

Legendární moderátor Bruce Buffer si byl zjevně vědom významem tohoto zápasu, a tak si málem při úvodu borců vyřval hlasivky. Turnaj v Abú Zabí měl opravdu mimořádnou atmosféru.