Soupeř pro Procházku! Na Čecha se chystá dopingový hříšník z UFC | iSport.cz

Ačkoliv se dlouho spekulovalo o vysněné bitvě Jiřího Procházky s šampionem asociace Bellator MMA Ryanem Baderem, nakonec se konat nebude. Japonská organizace Rizin, které právě Procházka kraluje, se totiž s americkým bojovníkem nedohodla na přijatelných podmínkách. Proto bude muset na scénu, neboli do ringu, přijít jiný Američan, C.B. Dollaway.

Zápasník, jenž samotnou UFC zaujal natolik, že ho podepsala už po šesti vyhraných duelech. Po dalších dvaceti soubojích pod vlajkou amerického giganta ukazuje Dollawayova celková bilance sedmnáct vítězství a devět porážek. Do všech měření sil, vyjma jediného, ale nastoupil ve střední divizi, proti českému šampionovi bude muset přibrat do polotěžké váhy. „Jsem rád, že jde o technicky zdatného soupeře. Viděl jsem ho, je dobrý jak na zemi, tak v postoji. Vypadá jako důstojný protivník, který umí ohrozit a hlavně je velmi zkušený,“ komentoval Dollawayovy schopnosti Procházka.

„Dobrman“, jak si nechává Američan říkat, je znám opravdu téměř po celém světě. V kleci stanul například proti bývalým držitelům titulu nejslavnější organizace Lyotu Machidovi z Brazílie nebo Angličanovi Michaelu Bispingovi.

Případný skalp dalšího známého veterána by měl Procházkovi pomoci k lepšímu kontraktu. U stávající smlouvy s Rizinem totiž Čechovi chybí právě poslední prosincový souboj. Jelikož momentálně táhne šňůru devíti vítězství a drží titul pro šampiona polotěžké váhy, pravděpodobně přijdou nabídky od mnoha světových organizací. Fanoušci by si ale nejúspěšnějšího českého bojovníka přáli vidět v UFC, kde by se rodákovi z Hostěradic splnilo přání poměřovat se s naprostou elitou.

Často se objevují názory, že Rizin nedodává Procházkovi dostatečně kvalitní soupeře. I samotný Dollaway už má nejspíš nejlepší roky za sebou. Šestatřicetiletý veterán navíc naposledy zápasil v září loňského roku, poté byl na dva roky suspendován. Podle antidopingové asociace USADA totiž neprošel několika testy, v těle mu byly nalezeny například stopy nepovolených peptidů nebo růstového hormonu. Dollaway se sice bránil, ale marně.

„Ve světle nedávného rozhodnutí USADA suspendovat mě na dva roky, chci, aby bylo naprosto jasné, že jsem nikdy vědomě neužil žádné látky podporující výkonnost,“ napsal na Instagram poté, co byl potrestán.

Český bojovník si s minulostí soka starosti nedělá. „Vím, že dostal propustku z UFC kvůli dopingu, ale nehledím na to, je mi to fuk,“ komentuje Američanův prohřešek.

Dollawayův trest by měl platit do 13. prosince roku 2020, proto je jeho angažování Rizinem poněkud kontroverzní. Není to však poprvé, co japonská organizace podepsala bojovníka, jenž si odpykával stopku. Podobně to bylo i v případě „Uralského Hulka“ Ivana Štyrkova, o kterém se nedávno také vehementně diskutovalo jakožto o potencionálním soupeři Procházky.