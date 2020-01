Trenér Procházky: Na začátku přišlo šestnáctileté kuře. Kam směřují dál? | iSport.cz

Úspěšný český MMA bojovník Jiří Procházka už několik let tvoří pár s právničkou Kamilou Kordulíkovou • Michal Beránek (Sport)

Oslavy Jiřího Procházky poté, co rychle porazil Američana C.B. Dollawaye • Facebook Martina Karaivanova

Dlouhých jedenáct let už trvá úspěšná spolupráce mezi Jiřím Procházkou a Martinem Karaivanovem (vpravo) • Michal Beránek (Sport)

Muž ve stínu. Přesně tak lze popsat úspěšného trenéra bojových sportů Martina Karaivanova, který společně s Jaroslavem Hovězákem tvoří trenérský tým Jiřího „Denisy“ Procházky, nejúspěšnějšího českého MMA zápasníka. „Cesta, o které často mluví, je pravdivá. Není to jen nějaký reklamní slogan. Jít, věřit, dokázat,“ říká kouč hrdě o svém nejslavnějším svěřenci.

Vztah zápasníka a trenéra je pro úspěch v bojových sportech mimořádně důležitý. To dokazují i Martin Karaivanov s Jiřím Procházkou, kteří si perfektně rozumí. Trenér z Jetsaam gymu Brno si nemůže svého svěřence vynachválit. Zároveň ale přiznává, že by na začátku spolupráce netipoval, že dosáhnou tak vysoko. „Neřekl bych, že se naše cesta stočí až tak, že budeme hrát první housle v Japonsku,“ přiznává.

Váš svěřenec Jiří Procházka už nebude prodlužovat smlouvu s japonskou organizací Rizin. Proč jste se tak rozhodli?

„Vychází to z toho, že když se podíváte na aktuální žebříček světové polotěžké váhy, je teď Jiří třináctý. Před ním jsou jen zápasníci UFC a Bellatoru. A naše filozofie sportovní cesty je utkávat se s těmi nejlepšími a být nejlepší. Z toho jasně vyplývá, že by musel Rizin přetáhnout zápasníky z těchto organizací, což se nestane. A přece jen japonské MMA je o lehkých vahách.“

A jaká je pravděpodobnost, že budete směřovat do Bellatoru nebo do UFC?

„To vzejde ze smlouvy, která brzy vyprší. Nedávno vzniklo spojení Rizinu a Bellatoru. A my se k nim chceme zachovat