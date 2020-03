Z klece za mříže. Příběh největšího grázla MMA, který je parťákem Vémoly | iSport.cz

Třetí díl Karlos Show zabrousil do atletiky i do sporu o MMA • Pavel Mazáč / Sport

Není to tak dávno, co se Nate Diaz a Jorge Masvidal poprali o titul největšího grázla. Zvítězil Masvidal. Skutečně se ale jedná o nejzlejšího muže UFC? Kdysi ve střední váze figuroval bojovník, kterého byste možná nechtěli ani potkat. Lee Murray totiž nebyl jen zápasník, ale také lupič a pouliční bitkař. „Lee Murray je strašidelný zku***syn, a to nemyslím po zápasnické stránce,“ řekl o něm kdysi prezident nejslavnější MMA organizace Dana White.

Murray byl členem anglického gymu London Shootfighters, ve kterém trénuje i nejslavnější český bojovník Karlos Vémola. V profesionální kariéře osmkrát vyhrál a dvakrát padl. Jeden ze zápasů absolvoval i v UFC, když v prvním kole upáčil Jorgeho Riveru. Před tímto duelem vzbudil velké pozdvižení, bojovníci totiž v roce 2004 ještě nemuseli přicházet do klece v předepsaném oblečení sponzorů, Angličan tak vyběhl ze šatny v převleku za fiktivního vraha, kanibala Hannibala Lectera.

Jedna z největších loupeží v dějinách

Mnohem víc než jako zápasník se však do paměti všech zapsal jako lupič. Naplánoval a 21. února uskutečnil jednu z největších loupeží v historii. Společně se svými kumpány ukradli ze skladu bezpečnostní agentury Securitas v Tonbridgi 53 milionů liber (v té době cca 2,2 miliardy korun).

Nutno podotknout, že šlo také o jednu z nejpropracovanějších a nejlépe provedených loupeží v dějinách, možná i proto nebyl nikdo usmrcen ani zraněn, čehož si cení i český Terminátor. „Murray byl těžkej frajer, vybral tolik peněz a nikomu přitom nic neudělal,“ prohlašuje Vémola o bývalém týmovém kolegovi.

„Byl členem London Shootfighters a vím, že s trenéry je pořád v kontaktu,“ potvrzuje nepřetrhané vazby mezi Murrayem a týmem.

Angličan byl zatčen v Maroku společně s komplicem Paulem Allenem, který byl deportován a uvězněn v Británii. Murray si ale trest odpykává právě v Maroku, jelikož jeho otec byl Maročan, a tak jej úřady odmítly vydat. „Teď už to je spoustu let, co je zašitý, ale asi tam má volnější režim, možná ho v tom Maroku mají rádi, protože s trenérama si furt normálně volá,“ prozrazuje Vémola.

O tom, že Murray pro vězení rostl, není pochyb. Už jako velmi mladý se stal členem gangu, údajně byl hodně výbušný, agresivní a mnohdy se dostával do kontaktu s drogami. Jeho otec měl problémy s alkoholem a Leeho často bil. Jednoho dne se však mladý Angličan začal bránit a otce před domem knokautoval.

Zkušenosti sbíral samozřejmě v bitkách na ulici, až později se odhodlal k tomu, aby začal trénovat v klubu. „Byl to šílenej tvrďák, v životě nemohl dělat nic jiného než zápasit. I jeho fanoušci byli šílení a tvrdí,“ hodnotí Vémola.

„Kdysi měl zápas s Alexem Riedem, strhla se strašná bitka v publiku, duel se přerušil a nikdy nedokončil. Vtipné je, že po pár letech se Alex Ried stal členem London Shootfighters, takže jsou tihle dva tvrďáci, kteří šli proti sobě, teď vlastně ve stejném týmu,“ upozorňuje rodák z Olomouce.

Pouliční rváč

Murray se nebál pustit do rvačky opravdu nikdy. Ví se o něm, že v roce 2002 knokautoval Tita Ortize (bývalý šampion UFC v polotěžké váze) na akci po turnaji. „Murray ho tam sestřelil. Tito se pak vymlouval, že uklouzl, protože měl smokingové boty, ale Lee Murray se s nikým nes**l a Ortize, který byl o váhu výš a držel pás, nekompromisně sestřelil,“ vzpomíná na incident Vémola.

Podrobněji však celou bitku vylíčil v interview pro ESPN Pat Miletich, který byl svědkem celého incidentu.

„Lidi lítali jeden přes druhého. Byl jsem překvapen, jak rychle se to všechno stalo. Stál jsem tam s otevřenou pusou a říkal si ‚Co se to k čertu děje?‘ Podíval jsem se na Chucka Lidella (bývalý bojovník a šampion UFC), ten stál u zdi a vypínal všechny, co po něm vystartovali. Pak jsem viděl Tita, jak si sundává kabát a jde za Murrayem, který sundává bundu a vydává se mu naproti,“ popisoval Miletich. „Tito vyslal levý hák, ale netrefil se. Hned, co promáchl, zakontroval Murray pěti údery přímo na bradu a uspal ho. Uspal! Ortiz dopadl obličejem na podlahu a Lee ho ještě dvakrát kopl do hlavy. Tak jsme ho s Tonym Fryklundem chytili a vyhodili. ‚Omlouvám se, uvidíme se později,‘ odpověděl a odešel,“ vyprávěl udiveně americký veterán UFC.

Jedna z pouličních potyček však Murrayho málem stála život. V roce 2005 byl pobodán, když se dostal do vřavy na jedné z narozeninových oslav. Smrti unikl jen tak tak. Do nemocnice jej převezli s probodnutou plící a přeseknutou tepnou. Podle doktora, který zápasníka zachránil, musel být během operace čtyřikrát resuscitován.

Murray se zkrátka vždy pohyboval na hraně života i zákona. Chtěl všechno velké, pompézní. I to se mu možná stalo osudným. Kdyby zběsile neutrácel, policie v Maroku ho nikdy nemusela dopadnout.

„Mě na něm nejvíc zaujala historka, jak si nechal udělat sochu z vítězného zápasu v UFC, celou ze zlata, přitom všem tvrdil, že nic neukradl,“ směje se Vémola.

Vítězství v UFC bylo ale posledním úspěchem mezi osmi stěnami klece. Mnoho fanoušků se přitom shoduje, že je Murray případem promrhaného talentu a kdyby se nevydal na zločineckou dráhu, stal by se jednou šampionem. Činy mimo oktagon ale převážily ty v něm, a proto je známý jako lupič, nikoliv zápasník.