UFC 249: Nurmagomedov vs. Ferguson. Duel bude na tajném místě! | iSport.cz

Záblesk naděje pro sportovní fanoušky. Po zrušení téměř všech naplánovaných akcí z důvodu propuknutí pandemie koronaviru sice nakonec podlehlo i UFC, přestože prezident Dana White turnaje odkládat nechtěl. Tři galavečery však datum změnit musely. Ten nejočekávanější se ale uskuteční. Američan Tony Ferguson s ruským šampionem Chabibem Nurmagomedovem se podle Whitea postaví na turnaji UFC 249 tváří v tvář v předem stanoveném termínu 18. dubna. Změní se pouze místo konání.

„Už vím, kde ten zápas bude, ale ještě vám to nemohu říct,“ prozradil prezident nejslavnější organizace při živém vysílání na svém Instagramu. „Znám spoustu podrobností. Bude to uzavřená akce bez diváků,“ prohlásil.

Do Whitea se okamžitě pustilo mnoho kritiků, že je pro něj byznys důležitější než bezpečnost a zdraví zápasníků a všech okolo, i tohle ale vyvrátil. „Každý, kdo se toho turnaje zúčastní, tam bude, protože chce, ne protože by musel,“ řekl americký podnikatel. „Zdraví a bezpečnost je něco, o co jsme se starali dávno před vypuknutím koronaviru a budeme se o to starat dlouho potom, co už žádný virus nebude. Tyhle sr**ky jsou pro nás běžné,“ dodal rázně.

Je pochopitelné, že se nikdo nechce vysněného duelu vzdát. Ani fanoušci, ani zápasníci, ani vedení UFC. Pokud totiž o některých dvou bojovnících můžete říct, že mají společnou historii, přestože nikdy společně nestáli v kleci, jsou to právě Ferguson s Nurmagomedovem. Jejich měření sil bylo v plánu už čtyřikrát.

Poprvé se měl pár utkat v prosinci roku 2015, šest týdnů před zápasem si ale Nurmagomedov zlomil žebro a byl nucen odstoupit. O necelý půl rok později nemohl do zápasu nastoupit pro změnu americký bojovník, doktoři mu totiž jedenáct dní před galavečerem našli v plicích krev, a tak jej do oktagonu nepustili.

V roce 2017 bylo ke střetu nejblíž, ruský bijec byl však v den vážení hospitalizován v nemocnici kvůli drastickému shazování. Poslední pokus o porovnání sil dvou obávaných válečníků lehké váhy dopadl nejkuriózněji. Ferguson zakopl 1. dubna při rozhovoru v televizním studiu o kabel a poranil si koleno. Přesně tak, na Apríla. Týden před zápasem.

Na zrušení zápasu ze zdravotních důvodů je to tak 2:2. Pátý pokus proto nechce White obětovat za žádnou cenu, na Instagram umístil fotku obou borců v kleci, na které vypadají jako sedmdesátníci a napsal: „Tohohle jsem se bál. Ale všechno zařídím.“ V komentářích pak na jeden z dotazů odpověděl, že uskutečnění zápasu opravdu slibuje. A vypadá to, že má v plánu slovo dodržet. O tom, že se turnaj konat bude totiž UFC informovalo i Machmuda Muradova, který se na něm má představit proti Američanovi Karlu Robersonovi.