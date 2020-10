Vémola odpovídal fanouškům: o důvodu prohry s Véghem, UFC, lvíčeti i Lele

Karlos Vémola odpovídal čtenářům na mnoho témat • FOTO: koláž iSport.cz Vždycky má co říct. A teď se nastřádalo mnoho témat, o kterých mohl promluvit, a tak Karlos Vémola udělal živé vysílání na svém instagramu přímo z redakce iSportu. Během hodiny odpovídal na mnoho dotazů svých fanoušků. Byla řeč například o příštím soupeři, lvíčeti Else, Janu Krausovi, slovenských bojovnících nebo prohře se slovenským bijcem Attilou Véghem. „Po deseti vteřinách mě pravačkou trefil, zlomil mi kost pod okem a byl jsem out,“ přiznal český Terminátor

O soupeři pro turnaj Oktagon 17 „Myslel jsem, že už znám, ale teď to vypadá, že to nedopadne. Přitom by to byl skvělý soupeř, neporažený Brazilec. Ale tohle jsem slíbil, že nechám na Ondrovi (Ondřej Novotný, promotér Oktagon MMA) a oznámíme to společně. Což by se mělo stát v neděli. Uvidíme, jak to dopadne, pár verzí tam je, ale stojím si za tím, co jsem říkal už na rozhovoru v Brně: Je mi celkem jedno, koho proti mně Ondra postaví, protože pokud chci do budoucna přemýšlet o odvetě s Attilou Véghem, musím porazit kohokoliv, koho v devadesát trojce mají. Chci zápasit 17. října. Je to maličko těžší. Nevím, jestli budu mít postojaře, zemaře, praváka, leváka… Ale makáme na tom, připravuju se.“

O přípravě na zápas s Václavem Mikůláškem „Speciální příprava nebude. Všichni co mě znají, vědí, že trénuju tvrdě. Nesmím ho podcenit, musím se na něj připravit líp, než jsem byl na kohokoliv jiného, protože z něj udělám příklad. Lidi často říkají, že ho podceňuji. Já ho vůbec nepodceňuji, prohrát s Babou Jagou… To nemůžu dopustit. Budu se připravovat, budu shazovat, tak abych byl v naprosté pohodě a v co nejlepší formě, abych ho ukončil v prvním kole přesně, jak jsem řekl.“ Vémola promluvil o Mikuláškovi, rozchodu i drogách: Pešta? Bulík, ale něco dokázal

O lvíčeti Else „Lvíče se má teďka super. Pro mě je to taková další hodně těžká práce navíc. Protože je to opravdu mimino. Těch prvních pár dnů, co jsem ho měl, bylo opravdu náročných. Stalo se to v době, kdy jsem byl po návratu z Anglie v karanténě, takže jsem se mu mohl opravdu věnovat. Učím se za chodu, dělám to nejlepší, co můžu, aby Elsa měla dobré podmínky do dalšího života. Protože její start byl opravdu špatný. Hodně lidí, třeba i na veterině, se diví, že to ta dvě koťátka vůbec přežila, s ohledem na to, čím si prošla. A abych tu story vysvětlil, lidi mi občas píšou, že jsem blázen, když tvrdím, že jsem našel někde v Praze krabici se lvy. Tak to není. O mně se všeobecně ví, že miluju zvířata, podporuju zoologické zahrady, objíždím cirkusy, útulky… Paní doktorka Holovská (Terezie Holovská) mě kontaktovala přes Facebook, že zachraňuje dvě zubožená lvíčata, která někdo odhodil, našla je podchlazená. Zeptala se mě, jestli bych jí nechtěl pomoci s náklady na veterinu, krmení a podobně. Jestli bych zkrátka nechtěl pomoci ty lvíčata zachránit. Hned jsem se za ní rozjel.“

O případném zápase se Samuelem Krištofičem „Nevím, jestli je ještě ve hře zápas s Krištofičem… Ale Pirát je jeden ze zápasníků, kterého když poslední dobou sleduju, co předvádí, tak mu musím dát veliký respekt. Protože v době, kdy jsme se o zápase bavili, tak on byl jenom tlučhuba, který nic neuměl. Od té doby uběhlo pár let a on se opravdu zlepšuje, zápas od zápasu je lepší. A musím říct, že to co udělal, jak zlepšil postoj a úplně všechno, proměnil se strašně moc. Jestli náš zápas někdy bude, nebo ne, to záleží na Oktagonu a Pirátovi. Ale od té doby, co jsme měli mezi sebou trashtalk, tak on se opravdu strašně moc zlepšil. Myslím, že by to byl zápas opravdu na úrovni. Před dvěma rokama bych ho převálcoval stejně, jako teď převálcuji Babu Jagu. Myslím, že ze všech slovenských fighterů to nejlepšího zlepšení je vidět na Pirátovi, i když má problémy se zády.“

O taktice na odvetu s Attilou Véghem „Určitě bych změnil taktiku. Už teď jsem toho změnil hodně. Změnil jsem sponzory, jídelníček. Spolupracuji s Extrifitem, změnil jsem výživu, trenéry… Spolupracuji s těmi nejlepšími, co tady v Čechách máme. Vidíte, že trénuji s Procházkou, Muradovem, Martínkem. Do toho jezdím na kempy do Polska. Samozřejmě, že jen co to půjde, pojedu zpátky do Anglie. Trénuji postoj ve Spejbl gymu. Chci zápasit, chci trénovat. Attila si teď vybírá zaslouženou pauzu, vyhrál, je poprvé rodič, tak se tomu věnuje. To chápu. Ale já nechci zpomalovat, chci se připravovat. Je pro mě nejdůležitější makat, vyhrávat a donutit ho k odvetě tím, co dělám, ne tím, co říkám. Protože jeho taky jednou začne štvát, až uvidí, že Vémola vyhrává jeden zápas za druhým. Je to něco na co se připravuji a vím, že se to nestane přes noc.“ SESTŘIH: Attila Végh - Karlos Vémola. Slovák ovládl Zápas století

O Lili a Lele „Lili se má skvěle, je s tou nejlepší mámou na světě. Myslím, že Lely se stala taková máma, jako jsme asi ani nečekali. Přece jenom je to silikonová playmate, a nikdo by od ní asi nečekal, že z ní bude na 24 hodin denně máma. Ještě jsem nezažil nikoho, kdo by se dítěti takhle věnoval. A to říkám zcela upřímně, přece jen mám děti ještě s jinou paní. Ale to jak se Lela věnuje Lili, to je neuvěřitelný. A stále dle domluvy, ať spolu jsme, nebo nejsme, jeden víkend trávím já na Slovensku, druhý víkend tráví ony tady v Čechách. Kvůli Lili se budeme pravidelně vídat. Nemám jediný důvod, nemít pro Lelu respekt. Ještě když byla těhotná, tak četla večer pohádky a tvrdila mi, že to dítě už slyší. Takový přístup jsem u žádné mámy ještě v životě neviděl, takže si myslím, že jsem pro své dítě našel tu nejlepší mámu, kterou jsem mohl.“

O případné prohře s Mikuláškem „Nad takovými věcmi nepřemýšlím. To je věc, která vás zpomaluje. Když máte v hlavě plán A, ať už děláte cokoliv, jděte za plánem A. V momentě, kdy se začnete zdržovat a přemýšlet nad tím, jak vytvořit plán B, tak vás to zdržuje od původního plánu. Hodně lidí se mě ptá, protože už nejsem nejmladší, co budu dělat po zápasení… Když se teď budu připravovat na sportovní důchod, tak budu mít míň času na trénování. Já nad tím nepřemýšlím a nechci nad tím přemýšlet. Jsou to věci, které mě deprimují a zpomalují. Snažím se myslet pozitivně. Podobné věci si nepřipouštím. Po zápase s Attilou mám samozřejmě zkušenost, že se to může stát, ale stejně jako s Attilou, budu takové věci řešit, až se stanou. Nikdo z vás neřeší ‚Co budu dělat, když mě dnes na ulici přejede auto? Mám už napsanou závěť, zalitý kytky?… Nad tím nepřemýšlíte. Tak pochopte, že já nepřemýšlím nad tím, že bych prohrál s nějakým bláznem z Ostravy. Nemůžete chtít, abych nad tím přemýšlel. A když se takové katastrofy a životní neštěstí, takové sci-fi (usmívá se) stanou, tak nad tím můžu přemýšlet. Teď se mě na takové blbosti neptejte.“

O Ľudovítu Kleinovi, prvním Slovákovi v UFC „Skvělý, že Slováci už mají v UFC svého zástupce. Jeho debut byl neskutečný. Bylo tam samozřejmě pár hejtů za světa a šampiona střední váhy (Israel Adesanya), že neshodil do váhy. Myslím si, že to bylo zapříčiněno nabídkou zápasu na poslední chvíli. To by mohl každý pochopit a ne ho kritizovat. Pokud neshodí v druhém zápase, na který dostane dostatek času pro přípravu, tak potom ho bude možné hejtovat. Ale rozhodně ne teď. Nyní ho lze jen chválit za to, co předvedl. Přece jen šel proti ostřílenému frajerovi (Shane Young), vůbec se toho nebál, šel a sestřelil ho. Podal nejlepší výkon, jaký jsem u něj viděl. Je dobře, že se i Slovensko dostává na světovou mapu. A celé slovenské MMA díky němu teď poroste. Za to jsem rád a víc takových lidí.“

O možnosti návratu do UFC „Nebe je limit. Nereálné není nic. Když si budete myslet, že je něco nereálné, tak to můžete rovnou přestat dělat. Nabídka na poslední chvíli může přijít kdykoliv. Mám vítězství hodně, ale teď nad tím nepřemýšlím, myslím na to, abych vyhrával. Mám jedenáct výher v řadě, teď jednu prohru. Pokud se mi do konce roku povede udělat tři nebo čtyři výhry, které plánuji, protože ještě budou čtyři Oktgony, tak si myslím, že to hned tak někdo nedokáže i když to má bez problémů. Já jsem ale problémů měl plno. Nikdy se nenechejte někým srazit. Pokud si dáte něco do hlavy, tak je to vždycky reálný a nemůže vás nikdo zastavit. Takže nad tím jestli je to reálné, nebo není, vůbec nepřemýšlím. Není to teď aktuální, s tím souhlasím.“

O poslední prohře Gábora Borárose „Borárose je mi strašně líto. Taky je to jeden z kluků, který když začínal, tak kolem něj byl mediální boom, ale neuměl tehdy pořádně zápasit. Pak se strašně zlepšil. Dva zápasy před touhle prohrou jsem si říkal ‚Wow, co ten kluk udělal?‘ Zlepšil se, najednou poslouchal trenéry, ohromně se zlepšil. Jeho zápas jsem neviděl, jenom jsem o něm slyšel od lidí, a bylo mi ho strašně líto. On byl za mě další slovenská naděje, která mohla vyrůst. Fandím lidem, u kterých vidím, že to není tak úplně to pravý, ale jdou si za svým cílem a vidím, že se zlepšují. Myslím, že je to škoda pro celé slovenské MMA, ať mu někdo fandí, nebo ne. Snad ho to nesekne, nepoloží a bude dál trénovat a začne vyhrávat.“

O sparinzích s Jiřím Procházkou „S Jirkou se spáruje samozřejmě těžce, ale zároveň skvěle. Protože on je opravdu dříč a za to si ho nejvíc vážím. Jsou v České Republice jen dva kluci, kterých si váží i moji trenéři v Anglii, že neodmítnou ani jeden sparing. Je úplně jedno, kolikrát je trefíte do hlavy, oni budou spárovat a spárovat. A to je Petr ‚Monster‘ Kníže a Jirka Procházka. I když Jirku hodíte, tak vstává. Když vás trefí, tak to opravdu nechcete. Sparing je s ním strašně těžký. Ten frajer je čím dál lepší a lepší. Šampionem polotěžké je nyní Jan Błachowicz. Ten je sice tvrdej, ale je na Jirku pomalej. Vůbec bych se nedivil, kdyby se Jirka stal šampionem UFC. Čím dál tím víc tomu věřím. Je ideální šance, aby Jirka udělal teď jednu výhru a potom mu titul sebral. Je fakt skvělej, už se jen tak hodit nedá. Když ho hodíte, tak se zvedne a bude pokračovat, dokud vás neukončí. A věřím, že by se tak stalo i s Błachowiczem. Doufám, že k tomu brzy dojde. Slovensko má bývalého šampiona Bellatoru, kdyby ale Česko mělo šampiona UFC, tak je to úplně nejvíc. Věřím, že na to Jiří má.“

O nabídce od Bellatoru „Já už jsem pár nabídek od Bellatoru měl, vzhledem k tomu že náš klub London Shootfighters tam má plno kluků. Já to ale vždy bral tak, že v Bellatoru můžu zápasit vždycky. Je to totiž tak, že když podepíšete Bellator a prohrajete tam, tak už vás UFC nikdy nevezme. A jak jsem celou dobu doufal v UFC, tak jsem nad tím nikdy nepřemýšlel. Momentálně mám skvělou smlouvu s Oktagonem, která dokud nevyprší, tak o jiných nabídkách přemýšlet nebudu. I když mám ve smlouvě klauzuli, že kdyby mě oslovil třeba Bellator, tak můžu jít. Ale spolupráce s Oktagonem mi maximálně vyhovuje. A jednou, kdo ví…“

O návratu ke kulturistice „Nevím, jestli bych šel po zápasnické kariéře do kulturistiky. Možná do nějaké seniorské. Ale říkám pořád, že kulturistiku miluju, cvičení miluju, nedokážu přestat cvičit. A doufám, že až ukončím kariéru, tak že ze mě bude takový ten udělaný šedivý dědek. (usmívá se) Nebude ze mě žádný tlustý pivní táta, ale budu makat do smrti. Tak to je takový můj plán, že každý bude říkat ‚Na to jak jsi starej, furt máš velký bicáky.‘ Ale to je ještě daleko.“

O natáčení Karlos show „Plní se mi dětský sen. Ta show mě strašně baví. V mládí jsem například obdivoval Dominátora, a teď jsem ho měl ve své show. Nebo Antonína Panenku. Měl jsem tam veliká jména, která jsem vždy obdivoval, teď s nimi sedím na křesle a tykám si s nimi. To je něco neuvěřitelného! Práce, která vás opravdu baví. Ze všech nejvíc mě asi překvapil Imrich Bugár. Abych řekl pravdu, tolik jsem o něm nevěděl, jak skvělý to byl atlet… A ještě do toho byl mimořádně vtipnej. A z posledních dílů mě překvapil asi Ruda z Ostravy (Michal Kavalčík). Obrovský frajer. Ale těch lidí, co mě bavili, bylo hrozně moc a hlavně je ještě moc těch, které bych si tam chtěl pozvat. Takže mám s show do budoucna veliké plány.“ KARLOS SHOW speciál: Vémola se třemi „špičáky“ českého MMA

O důvodu prohry s Attilou Véghem „Lidi říkají, že jsem nebyl svůj a podobně… Nejvíc mi vadí, že lidi tvrdí, že rozhodl ten staredown (pohled tváří v tvář před zápasem). Myslíte si, že na mě někdo po třiceti letech v ringu udělá ‚Bééé!‘ a já se toho leknu? Mně ten staredown vůbec nic neudělal. Já se naopak snažil působit klidně, protože Attila vzadu chodil, byl nervózní. A to, že na mě útočil a předtím byl nervózní, to byla jen jeho přetvářka. Mě to naopak hodně uklidňovalo. Já si naopak říkám, že když se na ten zápas dívám zpětně, tak jediná chyba byla, že jsem čekal, že mi přijde zleva, a on přišel zprava. Měl jsem si toho hned všimnout, byla to chyba. Po deseti vteřinách mě pravačkou trefil, zlomil mi kost pod okem a byl jsem out. Pak všechny ty chyby nepočítám, chodil jsem tam jako zombie. Víte, že se snažím člověka hned hodit, nepokusil jsem se o to. Jedna rána rozhodla zápas. Pořád nevěřím, že mě porazil lepší fighter, ale budu muset sklonit hlavu do té doby, než mi to dokáže v odvetě. Třeba mě porazí znovu a budu vědět, že je lepší zápasník. Teď s tím ale nejsem smířený. Je to pro mě pořád obrovská rána, se kterou jsem se nedokázal srovnat. Ale můj čas ještě přijde.“