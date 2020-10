Vémola: Prohra s Norem by znamenala konec. Čím si připomněl vězení?

Žádný marketingový trik! Karlos Vémola opravdu vnímal zápas s Norem Thomasem Robertsonem v rámci Oktagonu 17 jako jeden z nejdůležitějších v kariéře. Díky této bitvě se dozvěděl, jak na tom je. A dostal chuť do dalších střetů. Kdyby prohrál, bylo by vše jinak. „Kdybych prohrál, tak bych ukončil kariéru. O tom jsem byl přesvědčený,“ řekl vážně pětatřicetiletý bijec v pořadu Fight!

Jen pár dnů po vítězství nad norským soupeřem, kterého uškrtil ve třetím kole, dorazil Karlos Vémola na rozhovor do redakce iSport.cz. A znovu připomněl, že šlo o rozhodující souboj.

„Vím, kde jsem byl a vím, na jaké úrovni chci zápasit dál a kam se chci dostat. Pokud bych najednou spadl na takovou úroveň, že bych začal prohrávat se zápasníky, jako je Robertsen, i když to není špatný zápasník, nebo bych měl mít potíže s někým jako je Baba Jaga, proto ten sport opravdu nedělám,“ vysvětlil český Terminátor v pořadu Fight! „To už není ani o chtíči. Pokud by mě moje zranění a životní situace limitovaly na tolik, že bych ze sebe dělal v ringu blbce, tak tam nechci. Ale ukázal jsem v tomhle zápase srdce.“

Vémola zároveň pochválil svého soupeře za odvážný výkon.

„I Nor ukázal srdce. S mnoha zápasníky se mi stalo, že když jsem je dvě kola mlátil, tak do třetího kola přišli zlomení. Viděl jsem, že klopili oči, chtěli se se mnou skoro objímat. Viděl jsem to na hodně zápasnících, na Norovi ne. Ten nepřišel zlomený. Nastoupil do třetího kola s myšlenkou ‚Teď, nebo nic!‘ Prohrál dvě kola, tak zkusil všechno a dobře mě tam trefoval.“

SESTŘIH: Vémola - Robertsen. Terminátor zlomil Nora v závěru

Na tiskové konferenci se Vémola svěřil, že mu před zápasem chyběla na pokoji mikrovlnná trouba. „Ale podařilo se mi sehnat alespoň rychlovarnou konvici, abych měl alespoň nějaké teplé jídlo. Měl jsem sebou skvělou směs sacharidů a proteinu, tak to jsem si dělal a bylo to super. Trochu mi to připomínalo moje doby z vězení, když jsem si všechny pokrmy vařil v konvici,“ připomněl nelehké období, když v roce 2016 nastoupil na několik měsíců do vězení.

„V kriminálu jsem měl čtyři rychlovarné konvice. Jednu na maso, jednu na zeleninu, jednu na čaj, na rejži. Ono se to vždycky vypíná, takže zapneš jednu, druhou, mícháš… Mohl bych udělat ‚Vaříme s Karlosem v rychlovarných konvicích‘. A byla by to pecka!“ vzpomínal s úsměvem.

A jak se sežene ve vězení takové vybavení? „Když jste mazáci a jste tam dlouho, což já naštěstí nebyl, tak po dvou letech můžete mít rychlovarnou konvici. Nebo chodíte ke starým vrahům, kteří tam jsou několik let, a koupíte si u nich konvici. Koupíte si první, druhou, třetí… a slíbíte jim, že si občas můžou přijít na čaj. Tak já měl čtyři.“

Pak Vémola povyprávěl i o tom, jak dobře vycházel s dozorci, kteří ho nechávali přes den vyspávat, na rozdíl od jiných. „Naopak, když měli s někým problém, tak jsem mu domluvil. Chovali se tam ke mně velice slušně.“

Vémola byl ve vězení necelý půl rok za krácení daní, což prý zapříčinil jeho špatný management.

Na konec Terminátor promluvil o své největší motivaci, kvůli které vstupuje do klece: „Mám své důvody, proč to dělám. Tím největším jsou mé děti, protože jsou na svého tátu hrdé. Děti jsou pro mě nejvíc. A moje úspěchy a neúspěchy, ať se nám to líbí, nebo ne, ovlivňují celou mou rodinu.“