Vémola uškrtil pochyby i Nora: Příští zápas bude strašná vražda!

Parádní comeback. Karlos Vémola porazil Thomase Robertsena ve 3. kole škrcením. A to bylo přesně to, co potřeboval do dalších bojů. Nelhal totiž, když před touto bitvou mluvil o tom, že je zlomová. Kdyby prohrál, nejspíš by ukončil kariéru. Teď to ale nehrozí. „Ukázalo se, že mám pořád vůli vyhrávat. Chci vítězit za každou cenu!“ pochvaloval si pětatřicetiletý bojovník.

Český Terminátor ještě rozhodně nepatří do starého železa. To dokázal Karlos Vémola naprosto nekompromisně, když na turnaji Oktagon 17 v Brně porazil před limitem norského soupeře Thomase Robertsena. A už teď se těší na dalšího soupeře. „Babu Jagu fakt přejedu v prvním kole. Nafýzuju se (dám se do kondice), a bude to strašná vražda! Hrozně pozitivně mě to nakoplo,“ hlásí populární bijec.

Co pro vás tato výhra znamená?

„Opravdu hodně. I v těch nejtěžších chvílích jsem do toho stejně dokázal šlápnout a podat solidní výkon. Ne sice ten nejlepší, ale solidní, až do konce, přesto, že to tam dokázal ve třetím kole dobře nakombinovat. Stejně jsem ho ale dokázal hodit zpátky. Připomnělo mi to zápas s Petrem Knížetem – tvrdá dřina, ale nakonec výsledek, který jsme potřebovali.“

A byl jste ve třetím kole takzvaně nahulený, otřáslo to s vámi?

„Ve třetích kolech už je mi to celkem jedno. Měli by to soupeři zkoušet rychleji, v tom prvním kole je to vždycky horší, to ukázal Attila Végh. Ve třetím se mi to stalo už kolikrát. Stalo se mi to tehdy i s Patrikem Kinclem, ale já už mám tu hlavu obouchanou. A jsem docela držák, když si na to ta hlava zvykne… Opravdu by mě musel zabít. Jediný, komu se to podařilo, byl Attila. Ale jinak jdu prostě dál, jako stroj.“

Jak tento souboj vnímáte s ohledem na další bitvy, do budoucna?

„Mám radost, ale zároveň jsme se s Andrém (trenérem Reindersem) shodli, že jsem tenhle zápas potřeboval jako součást přípravy. Přesně nám to ukázalo chyby v tréninku. Ze začátku bylo vidět zlepšení v postoji. Byl jsem rychlejší, stáhnul jsem si ho, kontroloval jsem si ho. Ale byl jsem úplně ztracený v ground-and-poundu (bití na zemi). Při tréninku jsme se soustředili hlavně na hod na zem, ale zapomněli jsme trochu trénovat to, v čem jsem vlastně nejlepší. A to je ta zem. Takže jsme se s Andrém dohodli, že mi bude dávat na pětiminutová kola tři čerstvé kluky a já je budu na zemi mlátit, abych si ground-and-pound zase rozjel. To vždy byla moje nejsilnější zbraň, ale v tomto zápase to bylo šílený. Mě nikdy rozhodčí nezvedaj.“

Dobře, ale myslím to i z toho úhlu pohledu, že jste před zápasem říkal, že se ukáže: Buď teď, nebo nikdy. Bylo znát, že byste v případě prohry zvažoval konec kariéry. Tak co vám v tomto směru tato výhra dala?

„Ukázalo se, že mám pořád vůli vyhrávat. Chci zvítězit za každou cenu! Věřím, že když se s trenéry podíváme na chyby, tak Babu Jagu (příštího soupeře Václava Mikuláška ) fakt přejedu v prvním kole. Nafýzuju se, a bude to strašná vražda! Hrozně pozitivně mě to nakoplo. Sám víte, že když jsme spolu mluvili předtím, byl jsem opravdu nalomený. Tohle mě ale nakoplo ohromně pozitivně dopředu.“

Na místě sice nebyli fanoušci, ale přece jen byla od lidí z týmu Oktagonu slyšet veliká podpora. Co vy na to?

„To se mi líbilo, že Oktagon opravdu stojí za mnou. Na to, že jsme byli v hale bez fanoušků, tak je bylo strašně slyšet. (usmívá se) Strašnej rachot!“

Máte vzkaz pro fanoušky?

„Jen to, že děkuju všem, co za mnou stáli. Sice to nebyl můj nejlepší výkon, ale bylo to po mé nejtěžší přípravě, takže jsem dokázal sám sobě i jim, že to ještě strašně moc chci. A v příštím zápase budu přesně ten Terminátor, jak ho znáte. Dám si den volna a od pondělí makám dál.