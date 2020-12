Polský vládce Kincl! Legendu sundal na konci prvního kola: Patřím sem

Premiéra s vítěznou tečkou. Patrik Kincl uspěl na turnaji KSW 57 v Lodži v duelu s domácím veteránem Tomaszem Drwalem, když ho knockoutoval na konci prvního kola. Po roce a půl bez souboje se tak vrátil s grácií, v zápase totiž předvedl skvělý pohyb i rychlost a soupeře k ničemu nepustil. „Užil jsem si to od začátku až do konce, vím, že sem patřím, cítím se skvěle,“ radoval se po zápase vítěz.

Technický výkon zakončil ukázkou obrovské razance. Ze začátku debutového duelu Patrik Kincla to vypadalo, že má z razantních úderů soupeře trochu respekt, a proto spíše couval. Hned od úvodního gongu ale převyšoval Tomasze Drwala rychlostně, z ústupu trefoval zejména přední direkty. Když se poté Drwal ponořil a snažil se zasadit další fatální ránu, rodák z Hradce Králové zakontroval přesným zvedákem, kterým soupeře rozhodil.

Polák byl poté nejistý na nohou a Kincl jej zasypal hromadou ran. Chvílemi už to vypadalo, že se osmatřicetiletý veterán z nejhoršího dostal, pak ale přišel úder, který rozhodl. Přesný zadní direkt mezi ruce položil Drwala na podlahu, Čech už se po nehybném protivníkovi nevrhl, pouze zvedl ruce na oslavu vítězství.

„Co vy, ale co já jsem se načekal. Užil jsem si to od začátku až do konce, vím, že sem patřím, cítím se skvěle,“ okomentoval Kincl na začátek rozhovoru patálie, které ho provázelo při domlouvání zápasů. „Děkuju Tomaszovi, že tenhle zápas vzal, protože on mě sem vrátil.“

„O kurwa, dziękuję bardzo!“ Poděkoval na konec rozhovoru přímo v kleci polským fanouškům po knockoutu, který si připsal sedmatřicet sekund před koncem prvního kola. „Mám natrénované nějaké taekwondo kopačky, které bych si rád vyzkoušel,“ tvrdil před zápasem český bojovník. K těm se sice příliš nedostal, i tak může být ale s výkonem spokojený.

K premiéře Kincla v KSW vedla v celku dlouhá cesta. Podpis smlouvy s polským gigantem oznámil v srpnu minulého roku. Zápasit měl 14. září 2019 a to hned o titul veltrové divize s chrovatským ranařem Robertem Soldičem. Do cesty českého bojovníka ale vstoupilo zranění ruky. Později přijal souboj s Michalem Materlou ve střední váze, ani ten se však neuskutečnil.

Soupeřem rodáka z Hradce Králové se tak nakonec stal právě Drwal. Osmatřicetiletý veterán s úctyhodnou bilancí dvaadvaceti výher a po dnešku šesti proher. Tři porážky navíc nasbíral proti elitě v UFC, kde působil mezi roky 2007 až 2010. Naposledy bojoval letos v červenci, když zvítězil ve druhém kole nad Lukaszem Bienkowským. Předtím ale pět let aktivně nezápasil.

Turnaj KSW 57 se sice odehrál bez diváků, přesto měl skvělou atmosféru a polská organizace opět dokázala, že nepodceňuje vizuální stránku věci. Světelné efekty, obří displeje působivé nástupy bojovníků do kulaté klece.