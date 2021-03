Vémola o zápasníkovi, kterého rozstříleli policisté: Podřídil si Londýn

V prvním iSport podcastu Fight byl hostem Karlos Vémola a prozradil mnoho zážitků, které zatím znalo jen pár lidí.

„Zmlátil jsem i svého tělocvikáře,“ zavzpomínal například v žertu český Terminátor. A proč učitele napadl? Přistihl ho na toaletách se svou přítelkyní.

I populární bijec měl divočejší období, než začal brát naplno vážně svůj sport.

„Hodně jsem se rval, ale to bylo takové klukovské, chtěl jsem si pořád něco dokazovat. Pak jsem přišel do Londýna, kde jsem se pral skoro každý víkend, ale bylo to o peníze. Pět set liber, vítěz bere vše. Bylo mi devatenáct dvacet let,“ prozradil bojovník. „A od té doby jsem si nastavil filosofii: Peru se už jenom za peníze. Jenom, když za to mám zaplaceno. Zadarmo je z toho vždycky průser. Buď dostanete přes držku, nebo někomu ublížíte.“

Tréninkovým parťákem Vémoly v Londýně byl i Amokrane Sabet, bojovník, kterého před několika lety rozstřílela policie na Bali, protože se s nožem v ruce vzpíral zatčení. Jednoho policistu přitom ubodal.

„Trénoval v London Shootfighters, byl to jeden z lidí, pro které jsem dělal. Vlastnil několik klubů v Londýně a my jsme pro něj hlídali. Veliký mafián. Vůbec jsem tehdy nerozuměl tomu, jak si on v moderní době kluby podřídil,“ podivil se s odstupem let Vémola. „Byl schopen zaplatit si patnáct dvacet kluků, přišel s nimi do podniku a vymlátil ochranku, která tam byla. Pak řekl: ‚Podívej se, co tady máš za kretény. Já ti je sem přijdu zmlátit každý víkend, anebo tu dveře budu hlídat já a nic se dít nebude.‘ Nevím jak, ale přišel si v Anglii k těžkým milionům. Zápasit ale nikdy moc neuměl, i když to byl můj tréninkový partner.“

Amokrane "Kiane" Sabet, MMA zápasník, který byl zastřelen při policejním zásahu. • Foto Facebook

I první Čech, který se probojoval do UFC, si prací vyhazovače v Anglii dokázal vydělat solidní balík.

„Za práci na dveřích jsem třeba bral i dvanáct tisíc za noc. Pak jsem občas někoho zmlátil a dostal dalších patnáct tisíc. Takže mi bylo devatenáct let a byl jsem schopen si za týden vydělat sto tisíc korun. To bylo neuvěřitelný, jako sen!“ připomněl.

Díky práci v nočních podnicích se ale nepoznával jen s personami podsvětí, ale i s budoucími šampiony. Jako například s králem těžké váhy boxu Anthonym Joshuou.

„Chodíval k nám do klubu s bandou, byl z nich nejslušnější. Nikdy moc nepil. Když byl nějaký problém, tak jsme ani nemuseli moc zasahovat, on si je vytáhl sám,“ prozradil Vémola. Zavzpomínal také, že než nastoupil Joshua na olympiádě, dostal nabídku na profi zápas za 50 tisíc liber. „To máme, prosím pěkně, milion a půl. A on neměl peníze. Nakonec ale poslechl trenéry a udělal dobře.“

O tom všem a mnohem víc promluvil Karlos Vémola v prvním iSport podcastu Fight.

