Z vesnice mezi evropskou elitu do ACA. Rajnoch je nezdolný, míní trenér

Cesta šestadvacetiletého Čecha vede ze skromných poměrů. Jeden trenér, jedna tělocvična a za současné situace místo tělocvičny garáž. Rajnoch se připravuje pod Jakubem Müllerem, v zahraničí váženým rozhodčím a trenérem, v Čechách sice respektovaným, ale často nenáviděným kritikem. Jedinému tuzemskému sudímu, který v kleci rozhodoval souboje UFC, se totiž nelíbí poměry na místní scéně a nemá problém dát to hlasitě najevo. I proto bojovníci jeho klubu vystupují spíš v zahraničí.

„Jsem s Kubou zajedno. Nemají ho rádi proto, že když tady byl nějaký průser, tak na to upozornil,“ komentuje pozici kouče Rajnoch. „Mně je to celkem jedno, dostal mě do WFCA, do Finska, Srbska, teď do ACA. Navíc mi to takhle vyhovuje, nemám rád, když má jeden zápasník na všechno jiného trenéra, a pak jeden neví, co dělá druhý."

Rajnoch momentálně drží bilanci devíti vítězství a tří porážek. Nikdy neprohrál s žádným Čechem, jeho neúspěchy přišly proti Finovi, Čečenci a Maďarovi, teď je považován za outsidera 1 v duelu s Bělorusem Damkovským.

„Víťa je tvrdý kluk z malé vesnicky u Frýdku-Místku. I když jsou momentálně podmínky k tréninku opravdu těžké, vždy maká na 100 procent,“ hodnotí svěřence Můller. „Jeho povaha dokonale reprezentuje Slezsko. Je tvrdý, nezdolný a svérázný.“

Jestli budou tyto vlastnosti stačit na úspěch proti bývalému šampionovi další prestižní organizace M-1, ukáže páteční střet. Už jen fakt, že bude Rajnoch nastupovat v hlavním předzápase, však znamená úspěch.

Ruská liga vyznává jasné heslo: Less show, more fightning (Méně show, více bojování). Vznikla již v roce 2014 pod jménem ACB (Absolute Championship Berkut) a v listopadu 2018 dostala současný název. Čečenský prezident Ramzan Kadyrov, který je jedním z hlavních sponzorů organizace, tehdy oznámil, že se ACB spojuje s jiným ruským kolosem - WFCA, přidala se také asociace Tech-Krep FC. Politik stál nejspíš i za tím, že se poslední slovíčko názvu změnilo z Berkut na Achmat. Jmenoval se tak jeho otec, který byl zabit při atentátu na fotbalovém stadionu v Grozném roku 2004.

Kadyrov platí za nesmírně kontroverzní postavu. Přestože v Čečensku zastává prezidentský post, americká vláda proti němu vznesla několik závažných obvinění a zakázala mu cestovat do USA. Před víc než deseti lety se měl údajně dopustit mnoha odporných provinění proti lidským právům zahrnujícím mimo jiné mučení nebo popravy. Té se Rajnoch naštěstí bát nemusí, podle vlastních slov se k němu všichni chovají s respektem, největším nebezpečím tak zůstanou tvrdé kopy soupeře Damkovského.

Na turnaji ACA 122 se představí i bývalý šampión těžké váhy organizace Oktagon Michal Martínek. Soupeřem mu bude Litevec Tomas Pakutinskas. „Je výbušný, bude silový. Očekávám tvrdý zápas,“ říká jednatřicetiletý Čech. „Pro mě je příjemný, že je vysoký jak já, ale má podstatně menší rozpětí paží. Takže trošku změna z posledních zápasů do příjemna v tomhle ohledu.“

Ve své premiéře v ACA Martínek totiž neuspěl a velkou roli v tom hrála skutečnost, že jeho přemožitel Američan Daniel James byl vyšší a hlavně převážil limit těžké divize o víc než dvě kila. Proti stošestikilovému Martínkovi tak stanul obr o váze 122,5 kilogramu.