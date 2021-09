Kincl o klíčové ráně před TKO: Nebyla to petarda. V Polsku měl fandu z NHL

PŘÍMO Z POLSKA | Nevyšlo to. Šampionem veltrové váhy KSW zůstává Roberto Soldič, který na sobotním turnaji KSW 63 ve Varšavě porazil Patrika Kincla technickým knockoutem ve třetím kole. „Nebyl to můj den. Soldič byl lepší, ale na druhou stranu šlo o zápas, který mě určitě posune,“ hodnotí sportovně český bojovník v rozhovoru pro deník Sport.

Věčně nasazený úsměv musel na chvíli pryč. Patrik Kincl byl velmi zklamaný, že souboj s Robertem Soldičem nedopadl podle jeho představ. Pár hodin po turnaji už seděl v autě a společně s trenérem Radkem Sachrem a hokejovým obráncem Detroitu Red Wings Filipem Hronkem uháněl směr Hradec Králové. Ne proto, že by byl na sebe tolik naštvaný, ale protože nemůže po soubojích spát.

Asi nemá cenu ptát se, jak jste spokojen s výsledkem. Ale co říkáte na předvedený výkon?

„To je to stejný, ne?“ (směje se)

Ne tak úplně.

„Kdyby to byl těsný výsledek na body, tak bych v tom viděl rozdíl, jinak moc ne. Nebyl to můj den. Soldič byl lepší, ale na druhou stranu šlo o zápas, který mě určitě posune. Vím, co jsem udělal za chyby, a spousta z nich byla asi zbytečných.“

Jaké chyby máte na mysli?

„Předpokládali jsme, že do toho v úvodu vlítne a bude víc tlačit. Nakonec to bylo trochu opatrnější a já na to přistoupil. Ve finále z toho vytěžil víc on, nabíral jistotu a v dalším kole už ji měl. Měl jsem tam pár momentů, kdy jsem do něj mohl vlítnout. V prvním kole nebyl úplně ready, kdybych ho tam dokázal trefit nějakou dobrou kombinací, tak by do mě potom tolik nešlapal. V dalších kolech už si mě zakračoval, viděl jsem, že si začíná věřit, a já zbytečně čekal na nějaký otevřený prostor. A to se mi vymstilo.“

Když mluvíte o zakračování, má na pohyb vliv to, že KSW disponuje kulatou klecí, na rozdíl od klasického oktagonu?

„Nemyslím si, určitě ne nijak zásadní.“

V postoji vám nejvíc fungoval kop ze zadní nohy na soupeřovo tělo. Je to něco, na čem jste pracovali a snažili se na tom postavit taktiku?

„Jojo. Měl jsem spíš připravené teepy (rovné kopy na břicho soupeře), ale hlídal si je a musím říct, že tohle je dobrý kop, který mi vycházel v tréninku. Nechci říkat, o co přesně tam jde, ale dokáže to dobře zmást a zastrašit, což se mi podařilo. Možná toho mohlo být víc, pak se mi však zdálo, že si to lehce načetl, a nechtěl jsem si do něčeho vlítnout. Nicméně prošly pěkně.“

Čím vás naopak překvapil Soldič?

„Asi na zemi, když jsem jej držel v pozici. Sice jsem to měl na druhou stranu, než je moje silnější, ale i tak mě docela překvapil stabilitou. Ve druhém kole, když jsem ho měl pod sebou, jsem se docela vydal ze sil, protože jsem věděl, že když povolím, tak mi z toho uteče. Ne že by mě překvapil, počítal jsem s tím, ale možná byl ještě silnější, než jsem čekal.“

Když se vám ve druhém kole podařilo dostat soupeře na zem, skončil jste s nasazenou gilotinou (škrcení), kterou se Soldič pokoušel ze všech sil utáhnout. Měl jste situaci pod kontrolou, nebo se jednalo o kritický moment?

„Na začátku jsem to měl úplně pod kontrolou. Cítil jsem, že mi stačí kousek povolit do strany a budu venku, ale chtěl jsem ho nechat trochu se vytavit. Pak jsem cítil, že si to tam přechytl, a tam už nastaly problémy. Musel jsem okamžitě reagovat. Ale nebyl jsem připravený odplácat, to určitě ne.“

Trenér Dušan Macák hned po zápase hodnotil jako největší problém kondici. Takže za to mohla tahle přetahovaná na zemi?

„Jo, to vidím jako klíčový moment. Upřímně nevím, proč to ze mě vytáhlo tolik sil. Jestli to bylo náročným shazováním… Každopádně se nechci na nic vymlouvat. Prostě mě vyšťavil. Ve finále mě mohla unavit i ta gilotina, přeci jen ji tam měl potom nasazenou dobře.“

Když už jste byl unavený, tak přišel fatální úder na tělo, že?

„Je to tak, trefil mě přímo na solar. Nebyla to vyloženě petarda, jako když kopne kůň, ale prostě mě dobře chytil. Skvěle to načasoval, trefil mě v nádechu a to byl průser. Myslel jsem, že ho ještě svážu na zemi, rozdejchám to, ale Soldič je zkušený fighter a nedovolil mi to. Čím víc jsem to svazoval, tím víc jsem přicházel o energii.“

Bezprostředně po zápase jste na tom prý byl dost špatně.

„Vážně mi nebylo vůbec dobře. Nechal jsem tam všechnu sílu. Plácnul jsem sebou u mediků a trvalo mi, než jsem se rozdýchal, doplnil nějaké cukry a byl schopnej vstát a fungovat.“

Jak byste zhodnotil turnaj po organizační stránce? Nemrzelo vás, že se pořádal tak narychlo ve studiu pro pár stovek lidí?

„Nevím, no. Podmínky byly, jaké byly. Neviděl jsem to z pohledu diváka. Dokázal bych si samozřejmě představit lepší podmínky, ale všichni jsme je měli stejné.“

Když jste však hodil Soldiče na zem, publikum začalo burácet. Zaregistroval jste to?

„Slyšel jsem je. Vlastně už při nástupu. Věděl jsem, že přijedou nějací čeští fandové, ale překvapilo mě, že jich bylo tolik. Potěšili mě.“

Přijel vás podpořit i hokejista Filip Hronek z Detroitu Red Wings. Jak dlouho se znáte?

„Už je to dýl, máme za sebou pár společných tréninků. Měl jsem ho párkrát na lapách, projeli jsme základy boxu. Fandím jeho kariéře, je to skvělý sporťák, a on zase fandí mně. Jsem rád, že mě dorazil podpořit.“

Uvažoval jste už o plánech do budoucna?

„Plánuju dovolenou. Nebyl jsem nějakou dobu doma a potřebuju holkám vynahradit čas. To jsou zatím moje jediné plány.“

V minulosti jste zmiňoval, že jste přemýšlel nad koncem kariéry. Byl tenhle zápas dostatečným zadostiučiněním, že jste to neudělal, i když nedopadl podle představ?

„Určitě. Ta prohra mě se*e, to je jasný. Nemůžu říct, že jsem spokojenej, ale nevidím to jako ostudu. Soldič je špičkový zápasník a nevím, kdo v Evropě by ho dokázal porazit. Nikdo mě nenapadá. Jsem rád, že jsem si s ním mohl poměřit síly, dalo mi to spoustu motivace do dalších tréninků. Nelituju toho a takové nastavení mám celou sportovní kariéru, že jdu do těžkých zápasů. Mohl bych si asi vybrat lehčí cestu, ale myslím, že se nacházím ve stadiu kariéry, kdy jsou pro mě tyto souboje potřeba.“