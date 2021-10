Muradov pořádá první MMA turnaj v Uzbekistánu: Já jako Elvis? Věc názoru

Srpnový zápas v UFC sice prohrál, neměl ale čas se tím dlouho trápit. Machmud Muradov se totiž hned vydal do Uzbekistánu, aby mohl pracovat na přípravách prvního velkého turnaje své MMA organizace Muradov Professional League.

Co bylo hlavní motivací, že jste se rozhodl rozjet vlastní MMA organizaci?

„Hlavně to, že sám dělám MMA (pousměje se) a jsem příklad pro mladé lidi tady. Tímhle jim i můžu nějak pomoci. A motivuje mě i to, že za sebou můžu něco zanechat.“

Jak náročné je něco podobného uspořádat?

„Moc. Myslel jsem, že to nebude tak těžké. Ale mám naštěstí dobrý tým. Jedná se o první akci, tak musíme zjistit co a jak, při dalším turnaji už budeme určitě lepší.“

Musí to být komplikované i s ohledem na vaše tréninky a přípravy. Už máte informaci, kdy budete pravděpodobně znovu zápasit v UFC?

„Teď se nepřipravuju, měl jsem hodně zranění, musím se uzdravit. Tak jsem to spojil s pořádáním galavečera.“

Co myslíte, že by na akci mohlo zaujmout české diváky?

„Je to nový trh, turnaj bude vysílat O2 TV Sport, můžou pak porovnat naši organizaci s ostatními.“

Nezalitoval jste už třeba, že jste se do tak velkého projektu pustil?

„Rozhodně ne. Nelituji ničeho. Šel jsem za tím dlouho a jsem rád, že jsem u toho a těším se na to.“

Kdo vám s tím nejvíc pomáhá?

„Kamarádi a hlavně stát, to je nejvíc. A celkově lidé kolem mě, kteří mě podporují.“

Povolal jste i českého rozhodčího Jakuba Müllera, který byl až zaskočený tím, jakou jste ve své zemi hvězdou. Říkal, že v Uzbekistánu zažíváte slávu jako Elvis. Co vy na to?

„Chtěl jsem tým rozhodčích, kteří nebudou místní, aby se jednalo o správná, nezaujatá rozhodnutí. A myslím, že jsem udělal dobře, když jsem pozval experty z Evropy, protože to je úplně jiný level. MMA je totiž u nás úplně nový sport. A k tomu co řekl Jakub o mé slávě… Nevím, řekl svůj názor.“ (směje se)

Už víte, kdy se opět vrátíte do Česka?

„Začátkem listopadu.“

Máte na svou organizaci nějaké reakce ze světa? Třeba od vašeho kamaráda Floyda Mayweathera?

„Moc jsem s ním o tom nemluvil, viděl to a řekl: Super. Ať v tom pokračuju, ať dělám, co se mi líbí a makám na tom.“

Kolik turnajů byste chtěl ročně uspořádat?

„Pět až deset.“

Musí se vám už dost stýskat po dcerce a partnerce Monice Bagárové?

„Rodina mi velmi chybí, ale musím pracovat, je to moje budoucnost, tak na tom musím makat.“

Co na váš velký projekt říkají rodiče?

„Jsou hrdí a šťastní, že dělám, co mě baví.“

Znáte se dobře například se synem uzbeckého prezidenta. Kdo všechno z významných lidí vaší země vám vyjádřil podporu nebo akci navštíví?

„Znám se už s mnoha lidmi tady, s ministry a podobně. A hodně mi s tím pomáhají, jsem skutečně rád, že i díky tomu můžu dělat něco pro mlaďase. A hlavně všechny vydělané peníze za lístky půjdou na charitu pro děti. Ať už pro nemocné děti nebo na dětské domovy. Je to projekt, na kterém jsem pracoval dlouho, a teď se konečně uskuteční, co od toho očekávám. Zápasníci odzápasí, silnější vyhrajou a hlavně všichni budou zdraví.“

První turnaj stáje Muradov Professional League můžete sledovat živě od 15.00 na O2 TV Sport.