Martínek před zápasem: Soupeři zvoní brada. Co řekl o konkurenci Oktagonu?

Patřil mezi nejvýraznější persony tuzemské bojové scény. Za měsíc čeká Michala Martínka třetí zápas v ruské organizaci ACA. Protivníkem mu bude estonský pořízek Deniss Smoldarev, na kterého se aktuálně připravuje v Polsku s jeho přemožiteli. Stokilový „Černovous“ je ale pořád tématem i na zdejší scéně. Ať už co se nových nabídek na angažmá týká, nebo tím, co v kleci v minulosti dokázal. Nedávno se například ohradil proti tomu, že by jeho knockoutové vítězství v prvním kole nad Viktorem Peštou bylo jen náhodou.

Necelý měsíc ho dělí od dalšího zápasu na turnaji ACA 132 v Minsku a z Michala Martínka je znát nadšení, že zase půjde do akce. V současnosti se plně připravuje s těmi nejlepšími, aby soupeři 19. listopadu „zazvonila“ brada.

MICHAL MARTÍNEK Narozen: 19. dubna 1990 (31 let) v Praze Výška/váha: 188 cm/106 kg Profesionální bilance: 9:2 Tým: Reinders MMA

Za měsíc vás čeká další souboj v ACA, vaším protivníkem bude estonský bojovník Deniss Smoldarev. Co na něj říkáte?

„Vnímám ho, jako kvalitního soupeře, původně mi nabídli jiného bojovníka po třech prohrách. Řekl jsem ale, že bych raději někoho, kdo je v žebříčku přede mnou, protože jsem v top desítce ACA. Byl mi nabídnutý Polák, který ale ze zápasu odstoupil, tak jsme dostali Smoldareva. Ve finále jsme byli nejradši, protože je to borec světové úrovně, který má obrovský jméno v ACA a ve světovém MMA taky. Takže jsme velice rádi s výběrem tohoto konkrétního soupeře.“

V čem jsou jeho silné stránky?

„Je to dvoumetrovej, stodvacetikilovej frajer, který má nebezpečný přední hák a má i dobrou práci na pletivu. Dokázal nedávno porazit těsně na body Ruslana Magomedova, kontroloval ho a znechutil mu zápas. Takže si musím dávat pozor na klinče. Na druhou stranu dostal za svou kariéru hodně káóček, takže mu brada trochu zvoní, mi připadá. Tím pádem je jasný, co já chci.“ (směje se)

Rival je opravdu pořízek, vy jste v poslední době spíše zhubl. Nechybí vám občas ta kila?

„Samozřejmě že mi trošičku chybí, co se týká těchto těžších kluků. Na druhou stranu, jak mohlo hodně lidí vidět třeba v mém zápase s Danielem Jamesem, tam spíše jemu byly kila v prvním kole trochu na obtíž v pohybu. Měl co dělat, aby mě chytil, a pak jsem ho málem ukončil. Ale samozřejmě že když je tam takovýhle rozdíl, kdy já mám nějakých sto šest a druhej má sto dvacet, tak záleží na tom, kdo si prosadí to svoje. Jestli zvítězí moje rychlost a přesnost úderů, nebo vyhraje jeho wrestlerská dominance u pletiva a hrubá síla.“

V současnosti se připravujete na zápas v Polsku. Kvůli vhodným sparingpartnerům?

„Přesně tak, jsem v Ankosu (známý polský gym). Mám tady hromadu sparingů, cca deset těžkých vah, hlavními jsou Marcin Tybura (UFC zápasník) a Michal Andryszak (zápasník KSW). Tybura má třicátého taky zápas s Alexanderem Volkovem, tak se tu pereme. Navíc Tybura i Andryszak Smoldareva porazili, tím pádem jsou to vynikající sparingové na tento duel.“

Zmíním teď ale domácí scénu. Nedávno jste na sociálních sítích reagoval na to, že někteří lidé zpochybňovali vaši výhru nad Viktorem Peštou v roce 2019 v O2 areně…

„Zaznamenal jsem to i ve studiu během přenosu posledního turnaje Oktagonu. Hodnotili ten zápas tak, že to byla čistě Viktorova smůla. Tak jsem si řekl, že když se veřejnosti podávají takovéto informace, tak je potřeba k tomu říci i svůj názor. Když se někdo baví o mně beze mě, tak mám právo se k tomu vyjádřit. Napsal jsem proto svůj pocit, emoci, za čímž si stojím. A není to o tom, že bych něco vyčítal Viktorovi. Ale když se lidem ve studiu Oktagonu předkládají takové informace, tak se samozřejmě ohradím a předložím svůj pohled na věc. Že jsem horší sportovec… Dělám v jednatřiceti letech druhý vrcholový sport (začínal v hokeji), jestli něco jsem, tak sportovec!“

Ač jste teď v ruské organizaci ACA, je pravdou, že jste dostal nabídku od nově vznikající organizace, která prý hodlá Oktagonu konkurovat?

„Oslovili mě, řekl jsem jim, že smlouva, kterou mám s ACA neumožňuje zápasení jinde. Mám to tak, že jsem jejich bojovník. Muselo by se případně jednat o nějakém povolení. Kdybych zápasil jinde, tak by to asi nebylo v rámci MMA. Ale jak říkám, nejsem konkrétně s nikým na ničem domluvený a neřešili jsme nějaké podmínky nebo něco takového. Bavili jsme se o tom, že tu něco takového existuje a nechám si některé věci projít hlavou. Nicméně žádné oficiální nabídky neproběhly.“

Říkáte, že by to případně nebylo v MMA… Je tedy možné, že by vás lidé viděli i v jiné disciplíně bojových sportů?

„Muselo by mi to všechno dávat smysl. Jak finanční, tak aby mi to nenarušovalo moji kariéru v MMA. Snažím se teď dostat na nějaký svůj vrchol, zápasím ve světové organizaci. Aktuálně mě tak zajímá jen to, abych vyhrál další zápas a pak zjistil, kdy mám další souboj. Všechno ostatní je hudba vzdálené budoucnosti. Uvidí se. Ale neumím si představit, že by mi ACA umožnilo, abych zápasil v MMA jinde, to nedává smysl, drží si své kluky. Dokud budou síly stačit a budu moct v ACA zápasit, tak tam budu. Jsem tam momentálně velice spokojený a neplánuju další změny. Mám smlouvu na další dva duely, uvidí se, jak to bude potom. Jestli smlouvu prodloužíme, nebo půjdu jinam. Naštěstí mám nabídky i do jiných asociací.“

Jako sportovec jste začínal hokejem a nedávno jste se na led vrátil, je to tak?

„Kamarádím se s Matějem Dejdarem, to je syn Martina Dejdara a bylo mi nabídnuto, jestli se nechci stát členem HC Olymp, což je tým složený z bývalých hokejových hvězd a lidí ze showbyznysu. Pořádají nadační hokejové zápasy. A tak jsem si řekl, že jsem hokej taky nějaký pátek hrál a bude to pro mě pěkné zpestření. Místo nedělního výklusu si jdu zahrát. A teď se nám třeba podařilo vybrat milion tři sta tisíc korun na mateřskou školku. Takže je to taková hezká možnost pomoci někomu, kdo to potřebuje.“

Mimochodem nedávno jste přišel z tréninku domů s monoklem a vaše přítelkyně posílala přes sociální sítě výhružný vzkaz vašemu parťákovi Miloši Petráškovi. Jak to dopadlo?

„Jo, byla legrace. Dostal jsem od Miloše omylem úder do oka, to mi oteklo a tak jsem si doma postěžoval přítelkyni a ta Melounovi napsala, že ho zabije. A Miloš se teď schovává někde v Poděbradech.“ (směje se)