Nová organizace chce konkurovat Oktagonu: Bude u nás Brichta a další

Jeho jméno je už několik let spjaté se světem muziky. Pořádá totiž festivaly Hip Hop Žije, teď se ale slovenský podnikatel Boris Marhanský rozhodl pustit do velkého projektu na scéně bojových sportů. Stal se promotérem nové organizace Real Fight Arena, která ohlásí své plány.

Zatím se o vaší nové organizaci příliš neví. Ale z několika málo vyjádření, prý míříte hodně vysoko. Dokonce si troufáte být konkurencí Oktagonu, je to tak?

„Ano, říkáte to správně.“

To je poměrně velké sousto. Oktagon je na česko-slovenské scéně jasná jednička.

„My se úplně nechceme porovnávat s Oktagonem. Chceme se soustředit hlavně na sebe. Připravujeme tento projekt více než rok. Trochu nás pozdržel covid, kdyby nebyla pandemie, tak už jsme s tím byli dávno venku. Na druhou stranu je to i dobře, protože jsme měli daleko větší čas na přípravu. Ohlašujeme to půl roku před první akcí, která bude v květnu. A myslím, že jsme na přípravu měli dostatek času na to, abychom vše připravili k tomu, abychom patřili mezi nejlepší.“

Dnes máte v Bratislavě první tiskovou konferenci, kde chcete oznámit plno novinek. Můžete prozradit něco bližšího?

„Budeme ohlašovat jména zápasníků, se kterými jsme podepsali dlouhodobější kontrakt, tedy s většinou z nich. Budou tam především slovenská jména, právě proto, že je první tiskovka v Bratislavě. Potom bude následovat další tisková konference, kterou uskutečníme v Praze. Dáme vám včas vědět datum. Tam budeme ohlašovat především česká jména. Takže jsme to rozdělili na Bratislavu a Prahu. Ohlásíme i data všech akcí, které se budou konat v příštím roce. Bude jich šest. Navštívíme Bratislavu, Ostravu, Brno, Košice, Prievidzu a nakonec budeme v Praze. V prosinci.“

Platí, že už jste si haly pro galavečery zarezervovali?

„Ano, máme i zaplacenou zálohu, vše podepsáno, zarezervováno.“

Jaká jména tedy na tiskové konferenci ohlásíte?

„Naše galavečery budou speciální tím, že každá akce bude mít nejen MMA zápasy, ale i souboje v postoji. Takže budeme mít i hodně postojářů, čímž to chceme obohatit. Vždy by to mělo být v nějakém poměru cca sedm zápasů v MMA a čtyři v postoji. Takže budeme mít řadu mladých jmen, jako je Sebastian Fapšo, Tomáš Možný, Jakub Kadáš, Igor Daniš… Nerad bych na někoho zapomněl. Ale tohle jsou ty z větších jmen, která budeme ohlašovat. A potom v MMA budeme mít jako hlavní tahouny Tomáše Deáka, Joža Wittnera a je otázkou, jestli na tiskovku dorazí, ale měl by tam být i někdo z Prahy.“

Ten někdo z Prahy má být Leo Brichta?

„Vypadá to tak.“ (pousměje se)

Zatím tam není nikdo větší?

„Zatím je to tak, že česká jména budeme ohlašovat až na konferenci v Praze.“

Každopádně jsem zaznamenal spekulace o ještě atraktivnějších jménech…

„V Bratislavě oznámíme jména, která jsem už zmínil. Co přijde v budoucnosti, to si ještě necháme pro sebe, určitě to nebudeme vyhlašovat na první tiskovce.“

Co se týká postoje, tak to mají být tedy zápasy thajského boxu, ale s MMA rukavicemi, je to tak?

„Přesně. Budeme mít v tom i titulové duely, takže to nebude něco jen tak na víc.“

Jak už jsem řekl na začátku, netajíte se tím, že chcete konkurovat i Oktagonu.

„Jak jsem říkal, připravovali jsme se na vše delší čas. Počítáme dokonce s tím, že mohou být nějaká opatření kvůli covidu…“

V minulosti už tu byli dva hlavní hráči. XFN se zdálo velké, ale celkem rychle splasklo. Tím pádem na vás může nahlížet řada lidí s nedůvěrou, nemyslíte?

„Chápu. Organizuji už desátý rok jeden z největších hudebních festivalů na Slovensku, jmenuje se Hip hop žije. A máme z toho velmi dobré zkušenosti, i co se týká prodeje. Když byla pandemie, vraceli jsme hodně lidem lístky. S tím nikdy nebyly problémy. Mé jméno je garancí toho, že co slíbíme, to i splníme.“

Takže peníze do nového projektu půjdou i z akcí Hip hop žije?

„To jsem neřekl. (směje se) Určitě v tom mám peníze i já. Ale máme na to i partnery. Vše máme vykryté na rok dopředu.“

Co je na tom pravdy, že za RFA stojí zahraniční investor?

„K tomu se zatím nebudu vyjadřovat.“

Mluví se o partnerovi z Maďarska?

(rozesměje se) „Ani k tomu se nebudu vyjadřovat. Úplně zatím nevidím důvod, proč takové věci teď odhalovat. Má to být organizace hlavně o sportovcích a kvalitních zápasech…“

Už proto, abyste byli transparentní.

„Nemyslím si, že bychom hned měli říkat, jak co financujeme, protože první akce bude až 14. května. Ale do budoucna v tomto směru nebudou žádné tajnosti.“

Jste spjatý hlavně s hiphopovou scénou. Co vás tedy motivovalo jít do bojových sportů?

„Chodil jsem na výběrové gymnázium v Bratislavě jako sportovec a byl jsem spolužákem zápasníků a boxerů. Takže jsem s nimi vyrůstal, mnoho z nich opravdu dobře znám. V mém okolí byl thajský box hodně populární. A asi před třemi roky za mnou přišel můj kolega z dalších byznysových věcí, který je zápasník, byl i předsedou jednoho zápasnického klubu, a přišel s myšlenkou, abychom uskutečnili nějaký bojový galavečer. A tím, že jsme se do toho tak ponořili, pak přišel covid, tak jsme měli hodně času, na tuto přípravu a vyšel z toho tento nový projekt. Který myslím máme vymyšlený do detailů na celý příští rok.“

Rozumím. K pořádání galavečerů je ale zapotřebí zkušených lidí z branže.

„Ano. Když jsme dávali dohromady náš tým, tak jsme se zaměřili i na to, abychom měli dost kvalitních lidí, kteří se pohybují v MMA světě. A budeme je postupně představovat. Jedna z věcí, ve které chceme být jiní, než ostatní organizace, že to nebude o nás jako organizátorech, ale bude to hlavně o našem týmu a především o zápasnicích. V tom chceme být trochu jiní.“

Jak je váš tým v současnosti velký?

„Třicet lidí.“

Není mezi nimi někdo, kdo by byl třeba spjatý s XFN?

„Ne vůbec, nikdo.“

Proč si myslíte, že se tu mohou uživit dvě silné organizace?

„Než jsme do tohoto projektu šli, nechali jsme si udělat průzkum a vyšlo nám z toho, že se tu úplně v pohodě uživí. A tím, že my to chceme dělat úplně jinak a přinést to, co tu chybí, tak jsme opravdu přesvědčení, že se tu uživí i dvě velké organizace.“

Kde se vidíte třeba za pět let?

„Určitě jako jedna z největších organizací, která bude mít přesah do zahraničí. Minimálně máme v tuto chvíli rozjednanou akci v Budapešti v roce 2023. Ale nechci dělat nějak silná vyjádření před tím, než uskutečníme první akci, která věřím, že dopadne na výbornou. (pousměje se) Pak budeme prozrazovat nějaké naše další ambice.“

Tvrdíte, že chcete už první akcí fanoušky oslovit. Čím, kromě zápasů?

„Budeme během akcí dělat i velikou show. Galavečery budou samozřejmě hlavně o sportu, musí tam být velmi kvalitní zápasy. A chceme zápasníkům pomáhat i v přípravě a všem, co tomu předchází. Budou mít podporu i od našich partnerů, kteří jim nabídnou hodně přes fyzioterapii a fitness centra…“

A co bude tím zpestřením pro diváky?

„Budeme se snažit spojovat fanoušky co nejvíc s našimi akcemi. Budou tam například různé interaktivní prvky, které tu ještě nebyly.“