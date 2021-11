Zápas v kleci o velikosti výtahu? Škodí to MMA, tvrdí experti o polské novince

V Rusku, tam je všechno možné, říkávalo se kdysi. Teď podobné tvrzení platí pro Polsko, minimálně co se bojových sportů týká. Chcete vidět zápas mezi mužem a ženou? Není problém. Rádi byste sledovali nevyrovnanou bitku dva na jednoho? Beze všeho. A co souboj v kleci o velikosti výtahu? Všechny tyto podivnosti už publiku nabídly polské organizace Fame a MMA – VIP.

Takzvané „freak show“ zápasy jsou zkrátka v Polsku v současnosti hitem a promotéři stále vymýšlejí, co dalšího by mohli senzachtivému publiku nabídnout. Do vzájemných duelů nejčastěji vstupují youtubeři, rappeři, herci, influenceři nebo další celebrity libovolné úrovně.

Na turnaji MMA – VIP 3 tak nastupovala Wiktoria Domżalskaová proti Michału Przybyłowiczovi.

Šlo tedy o souboj boxerovy dcery, jež však trénovala jen několik měsíců, s „živým Kenem“. Tak se říká mužům, kteří jsou posedlí tím, podobat se co nejvíce příteli panenky Barbie, na počet plastických operací při tom nehledě.

Souboj vyhrál právě podivuhodný mladík, který sice nepatří mezi tvrďáky, ale na slabší dívku to stačilo. Střet skončil po čtyřiceti vteřinách, když se vítěz několikrát trefil do hlavy soupeřky, které se nechtělo pokračovat.

Organizace Fame oproti tomu už nabídla bitky mnoha známých tváří a ne vždy zůstávají v kleci jen dva bojovníci. Někdy jde i o přesilovky. Posledním podivným počinem této stáje bylo uspořádání zápasu v takzvané „římské kleci“, tedy v jakési oplocené kostce. 20. listopadu se v ní zavřeli dvaatřicetiletý Arkadiusz Tańcula a o dvacet let starší Jacek Murański, ten zaskakoval za svého zraněného syna Mateusze. A jaký byl výsledek bitky herců? Murański byl diskvalifikován ve čtvrtém kole kvůli opakovaným faulům (například i kousání).

Podobný bizár sice může přilákat početné publikum, ale promotéři si přitom hrají s ohněm.

„Rozměry klece jsou v MMA jasně dány v pravidlech. Ale nějaká pravidla organizace Fame neřeší. Což bude v pořádku jen do doby, než někdo přijde ke zdravotní újmě,“ komentuje podivuhodné bitky v zaplněných arénách Jakub Müller, respektovaný rozhodčí a trenér. „Ignorovat váhové kategorie či rozměry klece je cesta do pekel. Co bude dál? Mince v tejpech, ať je to pořádná řežba? Dodržování pravidel je něco, co definuje MMA jako sport a vymezuje ho od házení křesťanů lvům. Respekt všem polským kolegům, kteří toto odmítají z principu pískat,“ dodává muž, který má zkušenosti jako sudí i z klece UFC.

Podobného názoru je i český Terminátor Karlos Vémola. „Lidi vymýšlí zbytečný pí*oviny. Kulatý, hranatý, tohle, tamto… Čím víc toho budou vymýšlet, tím obtížnější bude cesta MMA na olympiádu. Měl by to být jednotný sport.“

Že podobné pokusy o senzaci s využitím popularity MMA nevedou správným směrem, si myslí i trenér a bojovník Petr Kníže: „Oni už skutečně nevědí, co by udělali pro atraktivitu zápasu. Jako show zajímavý, ale se sportem to nemá nic moc společného. Takhle se na olympiádu nedostaneme.“

Malá klec byla zatím použita jen ve výše uvedeném případě. Průběhem turnaje byl tak klasický oktagon přestavěn na „budku“ z pletiva o půdorysu 3x3 metry. Duel měl i speciální pravidla: pět kol po dvou minutách, MMA rukavice, údery lokty povoleny.

A jaké to asi je, zápasit v něčem podobném?

„Je to fakt divný, jak je ta klec mrňavá. Kdo je wrestler nebo zemař, má neuvěřitelnou výhodu, protože tam se nedá pořádně ani hnout, je to hrozně divný,“ zamýšlí se nad podivným duelem David Dvořák, český UFC zápasník a dodává, že by do něčeho podobného rozhodně nešel.