Poirier má tahák na (ne)právoplatného šampiona. Nerozsvítí se mu alarm, tuší

Kdo je nejlepším bojovníkem lehké váhy na světě? Otázka, na kterou odpoví Charles Oliveira s Dustinem Poirierem v noci na neděli. Králem divize do 70 kilogramů je sice brazilský veterán, Američan však zatím po odchodu Chabiba Nurmagomedova nedostal šanci o pás bojovat. Respektive dostal, ale nevyužil ji. Místo titulového střetu si totiž vybral nastoupit do třetího duelu s Conorem McGregorem.

Když se neporažený „Orel“ z Dagestánu odebral do sportovního důchodu, UFC muselo hledat nového šampiona. Jako první přišla nabídka právě Poirierovi, to by však znamenalo, že se už možná nikdy neutká s irským bouřlivákem, s nímž měl tou dobou vyrovnanou bilanci 1:1. A tak odmítl, porazil McGregora a teď chce usednout na trůn. A je přesvědčený, že se mu to bez problémů povede.

„Využiju chyb, které ten frajer dělá. Padá do úderů, snaží se do nich dát moc síly. Vím, že ho porazím. Občas mi přijde až moc sebevědomý,“ hodnotil Poirier soupeře v interview s bývalým šampionem střední váhy Michaelem Bispingem. „Nerozsvítí se mu alarm, když stojí před protivníkem. Má hlavu nahoře, snaží se ho vypnout, ale nedává si pozor na obranu. A pokud tohle udělá se mnou, knockoutuju ho.“

Oliveira měl namále už při zisku titulového opasku. Místo Poiriera naskočil s brazilským bijcem do oktagonu Michael Chandler a v prvním kole se dostal velmi blízko k vítězství. Rodáka ze Sao Paula poslal k zemi a snažil se jej domlátit. Přestože byl Oliveira dezorientovaný, dokázal se vzchopit a hned, co zazněl gong oznamující začátek druhého dějství, ukázal dominanci. Soupeři oplatil knockdown s tím rozdílem, že šanci využil a zápas ukončil.

Brazilec momentálně táhne šňůru devíti vítězství v řadě. Výrazně zlepšil boj v postoji, jeho doménou ale zůstává zápolení na zemi. Se čtrnácti submisemi drží v UFC rekord. Dokáže zahrozit opravdu odkudkoliv, ať už leží na zádech nebo je v dominantní pozici, plynule přechází z jedné páky, čí škrcení na další. Soupeř pak povětšinou udělá chybu a ocitne se v situaci, ze které už není úniku. Proti Poirierovi chce dokázat, že je právoplatným šampionem.

„Až ho porazím, zase se vynoří další lidi a řeknou: ‚Musíš porazit toho a tamtoho,‘“ krčil minulý týden rameny v podcastu Trocação Franca. „Budu pokračovat v tom, co dělám. Utvářet historii. Uvidíme, kdo je lepší. Mám víc zbraní. Postojáři ho bez problémů strhli na zem a víte, co se stane, když ho na zem dostanu já.“

Poirier i Oliveira patří mezi komplexní válečníky, jejich strategie by měla ale nasvědčovat tomu, že uvidíme klasický duel postojář vs. „zemař.“ Ač se Brazilec pokoušel podobné teorie vyvrátit s tím, že má ve svých rukou granáty a nevadí mu se přestřelovat, nejspíš rozhodne to, kde se bude střet odehrávat. Druhý titulový střet nabídne ženská bantamová divize mezi Amandou Nunesovou a Juliannou Peñaovou.