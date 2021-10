RFA hodlá pomoct Brichtovi. Na jaké peníze organizace láká bojovníky?

O tom, kdo je na tuzemské scéně mezi bojovými organizacemi hlavní hráč, není pochyb. Vedle Oktagonu MMA nejsou ostatní skoro znát. Nově vzniklá asociace Real Fight Arena ale dala o svém nástupu vědět dost výrazně. Například i tím, že přijala několik bojovníků, kteří předtím nastupovali právě pod proslulým žlutočerným logem.

„Budiž jim přáno, když je konkurence zajímavá, tak je vždycky zdravá a dobrá. Volalo mi ale opravdu hodně manažerů, kteří si mysleli, že s někým mají smlouvu a najednou se dozvěděli, že jsou v RFA,“ uvedl pro Sport Ondřej Novotný, český promotér Oktagonu.

Nástup nové organizace zkrátka vytvořil napjatou atmosféru, která ale mnoho fanoušků zajímá a sledují dění jako telenovelu. Jedni přitom zastávají názory hlavní ligy a tvrdí, že další organizace nemá šanci, jiní troufalému nováčkovi fandí a těší se, co nabídne divákům na prvním galavečeru v květnu 2022.

Vábení na velké peníze?

Kritici RFA často zmiňují, že tato organizace bojovníky přehnaně přeplácí a tím je přetahuje na svou stranu.

„Nepřeplácíme. Pravdou je, že naše strategie je taková, že chceme podporovat naše zápasníky jako zahraniční. Na to se budeme zaměřovat a tím pádem jim umíme zdvihnout honoráře tak, aby to byly normální odměny,“ reaguje na výtky Boris Marhanský, promotér RFA. „Určitě to není nic přestřeleného. Všechny platy máme nastavené tak, aby se nám vešly do budgetu.“

Každý turnaj RFA je prý rozpočtově ohraničený. „Takže to vůbec není tak, že bychom jen stříleli cifry. Vše je naplánované a vypočítané, aby nám to vycházelo,“ říká Marhanský. „Ale je pravdou, že někteří bojovníci dostávali v jiných organizacích velmi malé peníze. A my, když jim dáme normální, tak někdo může sice říci, že je to přeplácení, ale myslím si, že je to pouze adekvátní suma, kterou si zaslouží.“

Dohody se zápasníky v RFA jsou prý vždy nastaveny individuálně. Někdo má dlouhodobější kontrakt, někdo na vícero zápasů. „Podle toho, jakým směrem se chtějí i oni dál vydat, jestli chtějí zůstat na československé scéně, nebo by se rádi dostali do zahraničí,“ vysvětluje hlavní představitel RFA. „Na základě toho nastavujeme smlouvy. Máme nastavenou takovou politiku, že jim nechceme dělat jakékoliv problémy ve vztahu se zahraničními asociacemi. Nevadí nám ani, když si dají zápasy v jiných bojových odvětvích. Jako například v graplingu a podobně.“

A podle čeho RFA určuje výplaty bojovníků?

„Jejich cena u nás je odvislá především od jejich skóre. Čím má bojovník lepší bilanci, tím má vyšší honorář,“ přibližuje Marhanský. „Takže to nestavíme na popularitě a Instagramu, ale na profesionalitě a výkonech. Mladý zápasník, který začíná, vytvoří si dobré skóre a udělá kvalitní zápasy, se může za chvíli dostat na vyšší honorář.“

Pomoc pro Brichtu

RFA chce ale navíc přijít s unikátním systémem speciálních bonusů, více hodlá představovat na dalších tiskových konferencích.

„Prozradím vám jednu perličku. Určitě bude odměna za zápas večera. Takový duel však nebudeme vyhodnocovat my, ale budou ho určovat televizní diváci a diváci v hale, kteří přijdou podpořit své bojovníky,“ prozrazuje pro iSport.cz Marhanský.

Celková suma za zápas večera se však rozdělí na dvě části. Větší dostane bijec, který vyhraje, nižší dostane poražený.

„A budeme mít ještě třetí bonus, který bude pevně stanoven a půjde vždy na charitu. Zápasník, který tento bonus vyhraje, určí, na co se peníze použijí. To bude na něm,“ říká Marhanský. „Máme v tomto směru v plánu i další novinky, které si samozřejmě nechám zatím pro sebe.“

Velmi řešeným tématem v bojovém světě se stal přestup stoupající hvězdy MMA Lea Brichty, který nejvíc zazářil právě v Oktagonu.

„Máme s Leem kontrakt do poloviny roku 2023, tak jsem zvědav. Řekl mi, že by rád změnu. Já mám Lea Brichtu rád, není to s ním jednoduchý, a to mám na lidech rád,“ uvedl pro Sport minulý týden Novotný. „Tohle mě samozřejmě mrzí a mrzí mě to o to víc, že má kolem sebe lidi, kteří vědí, že nemůžou jednat za našimi zády. Toho kluka vysílají do války, ve které určitě být nechce, ale jejímž prostředkem se stal,“ dodal promotér hlavní ligy.

RFA ale slibuje, že ať už se dostane mladý bojovník do jakýchkoli komplikací, může počítat s jejich podporou.

„Určitě se za něj postavíme. Je tam vícero sporných věcí, které nemůžu prozradit, protože je případně budou řešit právníci, pokud přijde nějaká výzva z druhé organizace,“ reaguje Marhanský. „Ale pokud by mu chtěli dělat zle a nechat ho třeba dva roky stát, tak se to určitě bude řešit a pomůžeme mu.“