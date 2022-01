Promotér bitek influencerů: Chceme humbuk. Obludárium, míní expert

Co bude příště? Otázka, která napadne asi každého, kdo se podívá na seznam duelů dnešního turnaje Clash of the Stars. První akce nové organizace totiž nabízí nejen souboje influencerů z Tik Toku, Instagramu a YouTube. Do duelů nastoupí například i pornoherečka nebo kontroverzní kulturista. A aby toho nebylo málo, dojde i na střet dva na dva. Promotér akce Tomáš Le Sy se ale netají inspirací v Polsku: „Hlavní motivace je, přinést něco, co udělá show, humbuk, prostě vytvoří zájem,“ říká Le Sy. „Nebezpečí je v tom, že ti lidi neměli čas se připravit fyzicky a technicky,“ myslí si o zápasech neprofesionálů Jakub Müller, rozhodčí a trenér bojových sportů. „Tohle divadlo nazvou MMA…“ podivuje se i bojovník Kincl.

MMA vystřelilo v zájmu diváků hodně vysoko. Mimořádné popularity soubojů v kleci chce využít hned několik nově vznikajících organizací. Některé ale pro stržení zájmu publika hodlají udělat téměř cokoliv. Na dnešní akci Clash of the Stars tak v zápasech porovnají síly známé tváře sociálních sítí. Ať už jde o lidi z Tik Toku, Instagramu či YouTube. Do boje nastoupí ale i pornoherečka Silvia Dellai nebo kontroverzní kulturista Filip Grznár.

Na akci se představí i několik profesionálů. Jako například populární bijec Leo Brichta, ten však nastoupí v bitce dva na dva, což je něco, co v Česku ještě nebylo a co si lze stěží představit na profesionálním turnaji.

„Sledovali jsme, že je po tom poptávka na trhu. Oni se influenceři rádi poměřují, rádi si dokazují, kdo je větší frajer,“ říká promotér akce Tomáš Linh Le Sy v rozhovoru pro iSport.cz. „Nikdo jiný to u nás nedělá. Sledujeme i, co se děje kolem nás, myslím kolem České republiky, v Evropě. Tam to funguje, je to úspěšné, populární, zajímavé, tak jsme si řekli, že to uděláme i tady u nás v Česku. Hlavní motivace je přinést něco, co udělá show, humbuk, vytvoří zájem.“

Kvalita soubojů? Pod bodem mrazu, říká Kincl

Pro vytvoření zájmu udělala hodně už první tisková konference 6. prosince 2021, kde se představila většina aktérů turnaje. A budoucí soupeři si poprvé před zápasem pohlédli do očí. Neobešlo se to ale bez siláckých výroků a ostentativních útoků. Akce sice vzbudila zájem, ale dost často spojovaný s posměchem. Profesionální bojovníci vzniklé „vyhrocené konflikty“ označovali za frašku. Někteří influenceři si později začali vyjadřovat respekt, aby si napravili reputaci.

Každopádně Clash of the Stars se netají tím, že chce šokovat. Může ale něco takového uškodit bojovým sportům? „Určitě ne, naopak to přitáhne oči, které by doposud, možná nikdy bojové sporty nesledovaly,“ myslí si Le Sy. „Začnou se zajímat nejen o ty youtubery, které uvidí v kleci, ale řeknou si, to MMA je zajímavé.“

Jinak to ale vidí například Patrik Kincl: „Trochu to určitě škodí. Banda nýmandů bude nekoordinovaně máchat rukama a nohama na čas,“ říká zkušený profesionální bojovník. „Tohle divadlo nazvou MMA. Jaký obrázek si asi může o tom sportu udělat člověk, který to uvidí prvně?“

Je de facto jasné, že úroveň soubojů nebude valná. „Uvidíme, myslím si, že zápasy budou mít svou kvalitu, ale nečekám od nikoho výkon úrovně Davida Kozmy,“ říká promotér.

„Asi každému musí být jasné, že kvalita bude hluboko pod bodem mrazu,“ komentuje Kincl. „Ti lidé, tím myslím všechny od organizátorů po aktéry, nemají žádný morální kompas a sebereflexi, takže jim je to jedno. Hlavně, že to dělá čísla a je jedno jak.“

Dva na dva

Profesionálové se naopak představí v souboji dva na dva, což je opět další z mnoha prvků, kterými chce organizace strhnout zájem na něco, co tu ještě nebylo. A jak může taková bitka vypadat?

„Bude to tah na jednu branku a smrdí to zraněním. Ani nejsem úplně OK s tím, že ten zápas zaštiťují charitou. Ten účel je jasný, chtějí jen trochu zmírnit negativní ohlasy. Hnus,“ dodává razantně Kincl. Organizátoři totiž ohlásili, že výtěžek zápasu půjde na pomoc nemocné dívce.

Jestli má Clash of the Stars v Česku šanci uspět podobně jako FAME v Polsku, ukáže až dnešní první turnaj. Pořadatelé pro to ale rozhodně udělali maximum.