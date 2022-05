Milionová cesta pokračuje. Jindrová přemohla UFC veteránku na body

Předvedla suverénní výkon a připsala si důležité body. Martina Jindrová překonala v americké lize PFL brazilskou soupeřku Vanessu Melovou. Pokud bude česká bojovnice dál stoupat v organizaci, dočká se speciální odměny ve výši milionu dolarů. „Naštěstí šlo vše podle plánu a docela mi to tam padalo,“ komentuje další úspěch v PFL Jindrová.

Brazilská UFC veteránka Vanessa Melová byla vytrvalá a tvrdá. Proto také ustála s Martinou Jindrovou plná tři kola. Češka měla ale jasně navrch.

„Bylo náročné se pořád hýbat a držet si střed klece,“ řekla po bodové výhře Jindrová. Prozradila také, jaké dostávala rady od svých trenérů, jimiž byli zkušení čeští bojovníci Petr Kníže a Petr Ondruš. „Hlavní rady byly, držet si jí od těla a trefovat jí na dálku. Jít na zem jsem úplně v plánu také neměla. Vše se dařilo.“

Jindrová také přiznala, že v texaském Arlingtonu pociťovala i mimořádnou nervozitu. „Když jste na hotelu a v šatně s hvězdami, na které koukáte v televizi, tak to na vás trochu dýchne. Randy Couture, Kenny Florian v porotě, Anthony Pettis, Rory McDonald nebo Kayla Harrissonvá na stejné kartě a gratulující vám Kevin Gastelum je prostě top,“ uvedla pro iSport Jindrová.

Pokud bude dál v PFL postupovat takto úspěšně, čeká ji nakonec hlavní odměna ve výši jednoho milionu dolarů (přes 23 milionů korun). Takový bonus totiž obdrží absolutní vítězka zápasové pyramidy.

„Je pro mě obrovská čest reprezentovat jako jediná Češka naši zemi za mořem. Moc dobře si uvědomuji, že jsou tady ty nejlepší zápasnice z celého světa a já jsem připravena se s nimi utkat,“ vysvětlila Jindrová, co pro ni cesta americkou PFL znamená. „Teď myslím jen na to, jak porazit ty nejlepší fighterky. Je to pro mě nová motivace postavit se třeba dvojnásobné olympijské vítězce v judu a šampionce PFL Kayle Harissonové,“ dodala.

Jindrová má za sebou zatím dva duely pod značkou PFL. První bodovým triumfem si vybojovala kontrakt, nynější výhrou zaznamenala tři body v cestě za milionem.

