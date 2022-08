Voják Garba zazářil v RFA: Pešta šel kolem... Zápas s Vémolou? Klidně hned

Krvavá a tvrdá bitva do poslední vteřiny. Hlavní zápas na turnaji RFA 3 vrhl velké světlo na vítěze Vojtěch Garbu. Ten zcela suverénně porazil na body ostříleného Gorana Reljiče. Poražený Chorvat měl přitom zkušenosti i z UFC a v KSW připravil o titul Attilu Végha. Šestadvacetiletý bojovník z Frýdku-Místku byl tak považován za jasného outsidera duelu. O to větší způsobilo jeho vítězství poprask. A nyní chce i další velké výzvy.

Na RFA v Ostravě předvedl parádní výkon. Šestadvacetiletý Vojtěch Garba zcela ovládl duel s o dvanáct let starším Goranem Reljičem. Chorvat měl přitom daleko víc zkušeností a navíc je profesionální sportovec. To mladý vítěz je při sportovní kariéře navíc vojákem z povolání.

V posledním zápase jste porazil velmi zkušeného Chorvata Gorana Reljiče. Co pro vás tento souboj znamenal?

„Zápas můžu hodnotit jenom kladně. Každopádně můj výkon mohl být i lepší. Díval jsem se na záznam, viděl jsem tam nějaké chyby. Jinak ale maximální spokojenost.“

Na to, že jste byl považovaný za jasného outsidera...

„Říkal jsem dopředu, že se to strašně těžko tipuje, zvlášť v těch těžších vahách, kde stačí jeden úder a může být hotovo.“

Jistě. Nicméně jak on na tom podle vás byl? Připadalo vám, že vzal duel s vámi dostatečně vážně?

„To se těžko hodnotí. Nevím, jak se připravoval. Rozhodně za něj mluví čísla. Z posledních sedmi zápasů měl šest výher. Přitom prohru měl s Nikolou Dipchikovem, což není vůbec žádné ořezávátko. A všechny ostatní prostě porazil. Ale my jsme se s trenérem pořádně připravili. Viděli jsme, jaké jsou jeho silné i slabé stránky a kudy by mohla vést cesta. Je to člověk z masa a kostí, určitě není k neporažení.“

Vybojoval jste dokonce bonus za výkon večera ve výši 1500 eur (skoro 37 000 korun), který jste ale dopředu přislíbil dát na dobrou věc.

„Ano, peníze dostane dívka, která po autonehodě ochrnula na dolní končetiny a snaží se rehabilitovat. Potřebuje ale speciální ortézu, kterou si zatím musí půjčovat. Na to půjde ten bonus. Už asi týden do zápasu jsem věděl, že se o bonus budu snažit a že ho chci darovat na dobrou věc.“

Máte v plánu to dělat pravidelně?

„Asi jo, už v minulosti jsem nějakým způsobem pomáhal. Pokud se mi někdo ozve, že potřebuje pomoct, nemám problém darovat případný další bonus. Přece jen jsou to peníze, s nimiž člověk hned nepočítá. Když je získá, tak fajn. Ale já bych to asi utratil za blbosti, (směje se) tak to radši dám na něco takového.“

Utratil byste je za blbosti? Například?

„Nevím, ale určitě mi přijde smysluplnější to dát někomu, komu to reálně pomůže, než zajít na drahou večeři nebo si nakoupit třeba oblečení.“

Hned po zápase jste vyzval na souboj Viktora Peštu. Prý prostě proto, že šel zrovna kolem. Jak to s tímto duelem aktuálně vypadá?

„Zatím mám poslední informaci, že je vázaný smluvně v PFL. Ale jestli probíhají nějaká jednání v zákulisí, to nemám nejmenší tušení.“

Taky jste prý psal kvůli souboji Michajlu Ragozinovi.

„To je pravda.