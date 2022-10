Doktoři tvrdili, že už se k MMA nikdy nevrátím, říká šampionka (18)

Před rokem ji srazilo auto a letos vyhrála mistrovství světa v MMA strikingu organizace Gamma. Neuvěřitelný příběh osmnáctileté zápasnice Veroniky Zajícové, která se velmi rychle může stát hvězdou bojových sportů. Vždyť už teď má na Instagramu přes sto tisíc sledujících. „Doktoři mi říkali, že se k tomu nikdy nevrátím, nikdy už nebudu trénovat,“ vypráví svůj příběh nová šampionka v iSport Fight podcastu.

I trenér Jakub Müller své svěřenkyni návrat rozmlouval. Osmnáctiletá bojovnice si však nenechala sen o sportovní kariéře vzít, a začala co nejrychleji trénovat. „Věděla jsem hned, že to prostě budu dělat, budu pokračovat. Protože tím prostě žiju,“ má jasno Zajícová. „Už jak jsem vylezla z nemocnice, tak jsem měla ještě tři měsíce na krku límec a používala berle. Ale už jsem začala hned chodit do fitka. Později jsem začala chodit na box.“

Mistrovství světa však musela absolvovat se šrouby v noze a bála se, aby jí soupeřka náhodou nezačala lámat nohu, to by bylo zle.

V rozhovoru Zajícová také prozradila, jak ji baví sociální sítě a díky čemu umí například zedničit.