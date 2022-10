Promotér Clash of the Stars: Někdy si i já říkám ‚Ježišmarja, co se to děje?!‘

Bizár? Jednoznačně. Kontroverzní situace? Až až. Zábava? Pro někoho rozhodně velká. Kvalitní sportovní výkony? Vzácně i to. Právě o tom je Clash of the Stars. Ač je v názvu organizace slovo hvězdy, nenajdete zatím mezi zápasníky celebrity ačkového charakteru, i tak se tomuto projektu daří a jednoznačně slaví úspěch. O tom, jaké to je, být šéfem této značky, promluvil po téměř roční zkušenosti Tomáš Linh Le Sy. Sám je bojovníkem MMA a rukavice ještě nepověsil na hřebík, teď ale hraje prim role promotéra. A někdy je to celkem náročné, jako když ho například jeden z účastníků turnaje napadl. Jednalo se o sehrané divadlo, nebo nečekaný atak? I na to odpověděl Le Sy v rozhovoru pro iSport.cz. Turnaj Clash of the Stars 3 se koná v sobotu 8. listopadu od 19.00 v pražské hale Královka.

Máte před sebou už třetí turnaj. Co nabídne?

„Budeme mít celkem jedenáct zápasů. Některé jsou hodně vyhrocené, řekl bych až osobní. U některých se zdá, že by to mohla být i pěkná podívaná, co se týče sportovního zážitku, protože obě strany jsou talentované.“

Myslíte, že v něčem předčíte předešlé akce?

„Veliký rozdíl by mohl být v atmosféře. I když už minule byla neskutečná, až elektrizující. Několikrát jsem měl během večera husí kůži. Přesto si myslím, že to teď bude ještě mnohem silnější zážitek. Je vyprodáno, bude tam o několik set míst víc, než bylo minule. Věřím, že to bude znát.“

Jak rychle jste měli vyprodáno?

„V podstatě zhruba během dvou týdnů jsme měli pryč přes devadesát procent lístků. Pak už byla k dostání jen jednotlivá místa.“

Říkáte, že některé zápasy podle vás můžou nabídnout dobrou podívanou po sportovní stránce. Které?

„Podle mě, a myslím si to už od chvíle, kdy jsme ten zápas domlouvali, to bude zápas Lukáš Tůma (Luktuma) vs. David Olchava (Olchič). Oba jsou hrozně šikovní. Luktuma je dlouhý, radši se pere v postoji a má opravdu dobrý pohyb. Naopak Olchič v mládí poměrně dlouho trénoval judo a bude mít tak jasně daný plán, čímž se netají, bude chtít zápas dostat na zem a využít svoje judo. Oba měli náročné přípravy, hubli několik kilogramů. A další zápas, kterému věřím, je Tomáš Križan (Dynamo) vs. Jan Havel (Geybn). Jde opět o velice zajímavý zápas, protože Geybn už jeden duel vyhrál, a překvapil tehdy všechny sázkaře. Križan naopak vypadá dobře na tréninku, trénuje poměrně dlouho rekreačně. Je vidět, že se tomu věnoval a že má talent a maká na sobě.“

A jaký zápas podle vás naopak nebude po sportovní stránce pěknou podívanou? Od kterého si slibujete nejmíň?

„Dobrá otázka. A za mě jednoduchá odpověď: Matouš Kaluba vs. Jiří Janouch (Max Green). To myslím, že bude škaredé. Nepůjde o pěkný souboj. Právě o to více jsem zvědav, jak to dopadne, co tam rozhodne.“

Můžete přiblížit, o koho se jedná?

„To jsou de facto tiktokeři, kteří ale nemají až tak velká čísla, jako třeba právě Luktuma nebo Geybn. Působí na TikToku, ale mají oba, myslím, i normální zaměstnání. Max Green je téměř hluchý. Jedním uchem vůbec neslyší, druhým špatně, proto má naslouchátko. A Kaluba vlastně není nijak nemocný, jen je prostě výstřední a cholerik. Nejsou to samozřejmě sportovci, ale to neznamená, že si nemůžou boj zkusit.“

Bude mít jejich zápas nějaká specifická pravidla?

„Ne. Půjde o klasický souboj MMA 3×3 minuty.“

Oba dva jsou tedy schopní klasického zápasu jak po fyzické tak mentální stránce?

„Ano, máme u všech i od psychologa doložené, že můžou zápasit. Takže myslím, že tady to je úplně v pořádku.“

Dobře. Na tiskové konferenci jste měli tradičně hodně veselo. Tentokrát došlo dokonce na napadení vás samotného. Skutečně to nebylo dopředu dohodnuté?

„Ne. Nebylo to dohodnuté. Samozřejmě, že jsem si nedělal iluze, že by tam Aleš („Psychopat“ Bejr) pokojně seděl. A když mě napadl, tak jsem chvilku vůbec nevěděl, co se děje. Škubal tam se mnou zleva doprava. Až když jsem se zpevnil, začal jsem trošku vnímat. První sekundu jsem se i díval někam bokem. A najednou cítím, že se mnou škube. Ale nestalo se mi naštěstí nic, takže v pohodě.“

A proč to vlastně udělal? Víte?

„Mluvil jsem s ním potom po telefonu, už byl asi v Pardubicích. A řekl mi, že jeho povinnost není na té tiskovce sedět, jeho povinností je tam dorazit, ale nebude poslouchat kecy, když já se navíc prý spolčuju s Grznárem (Filip Grznár – kontroverzní dopující kulturista). Takhle mi to vyčetl, a proto vybuchl. Tak nevím, no. S nikým jsem se nespolčil. Prostě „Psychopat“. Blázen.“

Na sociálních sítích teď kolují různá stará videa, kde se oba aktéři hlavního zápasu Grznár vs. Bejr chovají velmi přátelsky, trénují spolu a podobně. Opravdu lze jejich současné nevraživosti věřit?

„Taky jsem ta videa viděl a ptal jsem se jich na tuto otázku. Řekli mi, že ani neví, jak to začalo, proč to mezi sebou začali hrotit. A ani jedna ze stran vlastně neřekla, kdo to začal, takže nevím. Nevím, proč se pohádali. Ale to, že byli kdysi kamarádi, neznamená, že jimi musí být navždycky. Naopak, někdy jsou bývalí kamarádi pak největšími nepřáteli.“

Zaznamenal jsem taky, jak se někde řešilo, že vaši zápasníci mají ve smlouvě, že nesmí napadnout promotéra, tedy vás? Opravdu je tohle i v kontraktu?

„Myslím, že ne. Neznám smlouvy nazpaměť, ale znám je celkem dobře, podle mě tam nic takového není. Připadá mi vtipné, že by to tam snad mělo být.“

Jaký moment, za dobu kdy Clash of the Stars děláte, byl pro vás nejsilnější v pozitivním slova smyslu?

„Asi, když jsme si po prvním galavečeru sedli ke stolu se společníky a řekli si, že jsme to zvládli, že to dopadlo dobře, lidi se bavili a nic se nepo**lo. To byl tehdy skvělý pocit a moment.“

A který moment byl zatím nejslabší, kdy vám bylo třeba nejvíc trapně?

„Jako slabých momentů, kdy si říkám ‚Ježišmarja, co se to zase děje?!‘ bylo několik. Například, když ‚Kluk s kamením‘ vyzýval Adama Kajumiho. To jsem se propadal hanbou. A na druhém galavečeru se mi nelíbila situace s Evelinou, když boxovala její sestra Silvie. Evelin tam ječela a skákala kolem klece a chvilku trvalo, než ji odvedli do šatny. To myslím trochu srazilo důstojnost zápasu.“

Při všech těch podivných momentech, kdy dochází na strkanice a extrémní nadávky, zachováváte kamennou tvář, skoro bez emocí. Je těžké se udržet?

„Sám to nechápu. Když se na to dívám doma, tak se řehtám, nedávám to. Ale když jsem tam, tak mě to málokdy rozhodí. Mám to tak prostě nastavené. Vím, co se děje, proč tam jsem. Nejsem tam od toho, abych se smál a nějakým způsobem ovlivňoval debatu. Jsem tam proto, abych debatu vedl a byla z mé strany co nejvíce nestranná a pro obě strany férová. Někdy mi to ujede a trochu se zasměju, ale jinak se mi to daří.“

Dost často padají v těch, jak říkáte, debatách i hodně sprostá slova. Na kolik se snažíte vulgaritu omezovat? Protože přece jen vaše vysílání sledují jednoznačně i děti.

„To je opravdu téma, které je třeba řešit. Protože jsou příklady toho, že se dá dělat dobrá zábava, vtipkovat a případně i hrotit soupeře bez používání sprostých slov. Teď se třeba bavím o Snejksovi (Pavel Měsíček) z Chebu. Neříkám, že nepoužívá vůbec sprostá slova, to ne. Ale ohromně se mi na něm líbí, že jede svůj trash talk, snaží se urážet a zesměšňovat soupeře, je vtipný, má různé hlášky, ale skoro nepoužívá sprostá slova. To je super! Takový přístup se mi fakt líbí. Za mě, když vidím někoho, kdo mluví hrubě až moc, prostě to přehání, tak se mi to taky nelíbí. Přijde mi, že se ten člověk zbytečně ponižuje. Protože nikdo takhle běžně nemluví. Dá se být rázný, sebevědomý, vtipný a třeba i někoho urazit, bez používání vulgarismů. Vždy, když někdo mluví moc sprostě, tak si taky říkám Ježišmarja, proč se to děje…“