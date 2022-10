Clash of the Stars ONLINE: Bitva Bejra s Grznárem i duel dva na jednoho

Třetí turnaj organizace Clash of the Stars je realitou. Vyvrcholí dlouho očekávaným soubojem mezi někdejším kulturistou Filipem Grznárem a jeho soupeřem Alešem Bejrem. Oba o vzájemnou konfrontaci stáli mnoho let, poměří se pod pravidly thajského boxu. Promotéři sestavili dalších deset zápasů. ONLINE přenosy vybraných duelů a výsledky z celého turnaje najdete v článku iSport.cz.