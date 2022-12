Vémola ještě před zraněním promluvil o stalkingu: Snaží se mi rozhodit hlavu

Hon na Vémolu? Připravoval se na velkou odvetu před zaplněnou O2 arenou, a do toho byl neustále propírán na sociálních sítích. Nejen v negativních komentářích, na ty už si Karlos Vémola zvykl, šlo také o uveřejňování videí z jeho soukromého života. Podle sedmatřicetiletého bojovníka se nejedná jen o náhodné uvolňování fotek a videí, ale o záměrný útok. „Určitě to nedělají samy od sebe a samy pro sebe, dělají to pro někoho,“ uvedl na adresu žen, které o něm uveřejňují materiály všeho druhu. Vemola poskytl webu iSport.cz unikátní zpověď jen několik dnů předtím, než musel do nemocnice.