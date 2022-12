Trash-talk před RFA. Sivák o soupeři: Se*e mě, že se mnou vleze do ringu

Stal se největším mladým talentem na české scéně bojových sportů. Václav Sivák je v profesionálním ringu doposud neporaženým kickboxerem, jehož chce vyzvat na souboj čím dál více bojovníků. V sobotu večer nastoupí do ringu podle pravidel K-1 proti dalšímu tvrdému střelci Patriku Záděrovi. Oba bojovníci se střetli ještě před zápasem pouze slovně ve společném rozhovoru, a jednalo se o pořádnou přestřelku. „Ty vůbec nevíš, co to je tvrdost,“ varoval Sivák. „A co čekáš, že se z tebe po*eru?“ kontroval Záděra.

Jejich souboj bude zaručeně mimořádně ostrým kláním. Pokud by se vyzyvateli podařilo uspět, šlo by o senzaci. Pokud favorit naplní očekávání, potvrdí tím, že v Česku roste mimořádná hvězda ringu. Duelem Václav Sivák vs. Patrik Záděra bude finišovat turnaj RFA 7, který začíná v sobotu od 19.00 v pražské hale Královka.

Ještě před střetem v ringu, se spolu oba bojovníci mohli popasovat slovně během společného interview. A rozhodně se nedrželi zkrátka.

„Neříkej mi debile. Bav se normálně, profesionálně. Jdeš o titul,“ umravňoval chvílemi Sivák rivala.

„Protože si vymýšlíš ho*vna!“ reagoval podrážděně Záděra.

Favorit navíc přiznal, čím ho vyzyvatel nejvíc aktuálně štve. „Mě se*e prostě to, že se mnou soupeř do ringu vleze, že se prostě odváží jít se mnou do ringu,“ řekl Sivák v třaskavém rozhovoru. „Ale zase bez Patrika bych tady neměl zápas,“ uznal.

„A co čekáš, že se z tebe po*eru?“ odvětil pohotově Záděra.

A čím si myslí, že může super-talentovaného soupeře porazit?

„Tvrdost je moje přední stránka, vydržím toho hodně. Mám velkej práh bolesti,“ zdůraznil.

„Jaká tvrdost prosím tě, ty vůbec nevíš, co to je tvrdost. Tys ještě nespároval s tvrdým fighterem,“ skočil mu Sivák do řeči.

„To jsem teda spároval,“ bránil se Záděra.

„Oukej. Kdy? Ve dvanácti? Nemyslím trenéra Lojzu Škeříka,“ kontroval hbitě soupeř „Ty vůbec nevíš, co je to high level.“

A co mohou diváci od jejich společného souboje čekat?

„Přichází nová krev, nová generace. Největší fighteři v Česko-Slovensku a budoucnost tohohle sportu!“ slíbil Sivák.