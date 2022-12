Polský MMA gigant míří do Česka. Promotér: Nechci střet s Oktagonem

Velká polská MMA organizace KSW expanduje do Česka • KSW

KSW expanduje do Česka • koláž iSport.cz

V kuloárech českých bojových sportů se o tom mluví už dlouho, nyní je vše potvrzeno. Obří evropská MMA organizace KSW s osmnáctiletou historii míří do Česka. Ač promotéři polské stáje vše oficiálně oznámí zítra na exponovaném turnaji KSW 77: Chalidov vs. Pudzianowski, deník Sport a web iSport.cz dostal svolení tuto novinku fanouškům sdělit s předstihem. A krátký rozhovor nám poskytl i jeden z šéfů značky Martin Lewandowski. „Očekávám, že každý z přítomných si užije zážitek z MMA jako nikdy předtím,“ slibuje promotér.

Kdy? 25. února 2023. Kde? Home Credit Arena v Liberci. To jsou základní informace k prvnímu galavečeru MMA organizace KSW v České Republice. Polská značka chtěla uspořádat turnaj v Česku už před pár roky, došlo ale na pandemii a další komplikace. Letos se opět začalo hodně spekulovat o polské expanzi, nyní je skutečností. Na premiérovém turnaji se představí například oblíbený těžkotonážník Michal Martínek, ale i další česká jména. Víc se dozvíte během vysílání sobotního turnaje KSW 77, promotér Martin Lewandowski přesto novinku okomentoval a prozradil například, jak vnímá Oktagon MMA.

Čím to, že jste se s organizací KSW rozhodli vyrazit do Česka?

„Česká republika, podobně jako Polsko, má veliké nadšení pro MMA a uznání k tomuto sportu. Měli jsme to v plánu už dlouhou dobu, ale teď je ten správný čas a těším se, až českým fanouškům představíme KSW.“

Co si od této expanze slibujete?

„Naše turnaje jsou celosvětově známé jako jedny z nejlepších. Očekávám, že každý z diváků si užije zážitek z MMA jako nikdy předtím.“

Už víte, jak často se budete chtít do Česka vracet?

„Bude to přece jen náš úplně první galavečer u vás. Každopádně jsem opravdu nadšený, že budeme moci představit KSW českým fanouškům. Existuje možnost, že se, pak budeme vracet každý rok.“

Jak vnímáte československou MMA jedničku organizaci Oktagon MMA?

„Respektujeme Oktagon a vše, čeho dosáhli ve své zemi. Česko je jejich domovem a my tu nejsme proto, abychom s nimi soutěžili, ale spíše jen proto, abychom šířili povědomí o značce KSW a předvedli skvělou akci pro české fanoušky.“

Na turnaji v Liberci se představí Michal Martinek a postupně budete oznamovat další česká jména. Můžete k tomu být konkrétnější?

„Česká republika je domovem některých z nejzajímavějších bojovníků kontinentu. Někteří se představí na KSW 79 a jiní se brzy objeví na naší soupisce.“ (pousměje se)