KSW v Liberci: Pešta vyzve Poláka, kterého vypískali po duelu s Martínkem

Polský MMA gigant KSW nabídne 25. února v Liberecké Home Credit Aréně unikátní duel. Do svých řad totiž přijalo českého bijce Viktora Peštu, který se tak po dvou prohrách v americké PFL představí znovu na domácí půdě. Za soupeře dostal v těžké váze velmi známé polské jméno Daniela Omielańczuka, který si naposledy připsal kontroverzní vítězství nad Michalem Martínkem. „Cítím, že je to pro mě začátek nové éry,“ hlásí Pešta.

KSW při své premiéře v Česku předloží fanouškům velmi zajímavý střet. Z amerického PFL se totiž vrací Viktor Pešta, jenž s polskou stájí uzavřel smlouvu. Jeho soupeřem bude legendární polský ranař Daniel Omielańczuk. Ten se naposledy 14. října 2022 popasoval s Michalem Martínkem. Sice na body podle rozhodčích vyhrál, ale publikum po oznámení výsledku bučelo. A s rozhodnutím nesouhlasil i jeden z šéfů organizace.

„Chci, abys věděl, že jsi tu bitvu vyhrál. Nikdo v Polsku není hloupý nebo nečestný, tohle se prostě občas stane,“ vysvětloval tehdy Martínkovi promotér Maciej Kawulski.

Nyní se s Omielańczukem popasuje Pešta, který bude chtít určitě porazit polskou legendu razantně, aby docílil lepšího výsledku než jeho krajan. Český UFC veterán má navíc za sebou prohru právě s Martínkem, který ho na turnaji Oktagon 15 v listopadu 2019 knockoutoval už v prvním kole.

„Jsem nadšený, že jsem zpátky v těžké váze. Také se opravdu těším, až budu bojovat znovu v České republice, zejména s ohledem na to, že se jedná o historický okamžik, protože KSW se do Česka vydává úplně poprvé,“ pochvaluje si nadcházející zápas Pešta.

A co na tento duel říká soupeř?

„Bojuji v MMA kvůli těžkým výzvám. A Viktor Pešta je přesně takovou výzvou. Známe se mnoho let, v minulosti jsme spolu dokonce trénovali. Pro české a polské fanoušky by to měl být pořádný souboj. Ať vyhraje ten nejlepší!“ vzkazuje Omielańczuk.

Tento duel bude hlavním předzápasem turnaje KSW 79 v liberecké Home Credit Aréně.

Na stejné akci se představí i další česká jména jako Petra Částková, Dominik Hamburger nebo slovenský obr Tomáš Možný.

