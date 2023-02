Šéf KSW před akcí v Liberci: Inspirace Oktagonem? Spíš se oni inspirují námi

Je to tady! Polský MMA gigant KSW se poprvé představí v Česku, a to už v sobotu večer v Liberci, přímý přenos bude možné sledovat od 19.00 na Nova Action. A že se bude na co dívat, slibuje i šéf slavné značky Martin Lewandowski. „Naše produkce je pravděpodobně ta nejlepší na světě,“ říká polský promotér v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz

První turnaj pod značkou KSW uspořádal Martin Lewandowski s kolegou Maciejem Kawulskim v roce 2004 ve varšavském hotelu Marriott, jehož byl tehdy manažerem. Za devatenáct let dokázali vybudovat největší MMA organizaci ve střední Evropě, mají za sebou i turnaj, na který dorazilo 58 tisíc diváků, což hodlají v blízké době i překonat. V sobotu se ale poprvé představí v Česku v liberecké Home Credit aréně, vstupenky kupujte ZDE>>>

Proč jste pro první turnaj v Česku zvolili právě Liberec a datum 25. února?

„Vybrali jsme si Liberec, protože se jeví jako vhodný středobod pro polské i české fanoušky, kteří si přijdou užít MMA. Zároveň Home Credit Arena je opravdu hezkým místem. Když plánujete turnaj, někdy nemáte úplně neomezenou možnost volby města nebo data. Kvůli pandemii covid-19 je řada akcí naplánována na roky dopředu, ať už to jsou koncerty nebo jakékoliv další show. A stejně tak je program nabitý u nás, takže se to musí sejít. Naštěstí se všechno povedlo a můžeme 25. února prožít český debut v Liberci.“

Kvůli čemu jste turnaj nepromovali delší dobu?

„Oznámili jsme ho v prosinci. Měli jsme dva měsíce, kdy jsme akci solidně promovali. KSW pořádá akce každý měsíc, takže musíme jít krok za krokem, turnaje ani nelze oznamovat s nějakým obrovským předstihem.“

Které duely jsou za vás na KSW 79 nejzajímavější?

„Rozhodně mě pár bitev na kartě zajímá. V hlavním zápase se představí evropská jednička v těžké váze Phil De Fries. Táhne rekordní šňůru a bude obhajovat titul proti Toddu Duffeemu, což je Američan, který nejenže už nad Philem zvítězil, ale je to jeden z nejvíce explozivních bojovníků v těžké váze. Zkrátka velký mezinárodní souboj i show. Pochopitelně jsem zvědavý na Dominika Humburgera, který bude v hlavním předzápase bojovat v rodném Liberci, je to pro něj proto velký okamžik. A pak odveta mezi Arekem Wrzosekem a Tomášem Možným, ti patří mezi elitní ranaře v těžké divizi, půjde o mimořádný souboj.“

Co pro vás premiéra v Česku vlastně znamená?

„Hodně. Pandemie zastavila naši evropskou expanzi, jinak bychom tu byli už před třemi lety. Čeští fanoušci, stejně jako ti polští, jsou vášniví, v MMA se orientují, což turnaje posouvá. Proto se nemůžu dočkat, až jim představím KSW.“

Sledujete dlouhodobě dění v českém MMA?

„České i slovenské zápasníky sleduji roky. Petr Ondruš, André Reinders, Attila Végh a mnoho dalších už v KSW v minulých letech zápasili. Tehdy jsem se víc věnoval skládání jednotlivých zápasů, ale teď už se musím soustředit na byznys. Nicméně matchmakeři (sestavují zápasy) KSW sledují scénu velmi pečlivě. Neustále se s nimi o českých bojovnících bavím a sleduji zápasy těch, o které se jako organizace zajímáme.“

A co si myslíte o nejlepším českém bojovníkovi Jiřím Procházkovi?

„Je to úchvatný talent, skvělý ambasador evropského MMA. Jsem opravdu pyšný na to, čeho dosáhl v Rizinu a jak se mu skvěle daří v UFC.“

Jak vnímáte největší česko-slovenskou organizaci Oktagon?

„Na svém trhu udělali dobrou práci, máme přátelské vztahy. Je vždycky hezké vidět uspět ostatní, pokud pomáhají s růstem MMA. Před dvaceti lety jsem měl stejný cíl, když jsme s KSW začínali, tedy abychom pomohli MMA v Polsku a v Evropě. Vidím rád, že tento sport roste na jiných trzích.“

Inspiruje vás v něčem Oktagon?

„Neřekl bych. Myslím, že to spíše oni se inspirují od KSW, ale musel byste se jich zeptat. Na trhu jsme jednoznačně delší dobu, v podstatě jsme vytvořili plán, jak má vypadat úspěšné promování MMA. KSW mělo podle údajů Googlu na MMA turnaji největší publikum v Evropě a mimo UFC, naši zápasníci jsou známí všude po světě a naše evropská expanze začala dříve, než Oktagon vůbec pořádal první akci.“

Chcete se vracet do Česka často?

„Plánujeme tu být každý rok. Aspoň tak zní náš cíl. Nicméně čeští zápasníci budou v rámci KSW působit i na turnajích v Polsku a všude v Evropě, máme v Česku dlouhodobé partnerství s televizí Nova a jejich službou Voyo. Takže není to jen o tom, že jednou za rok tady uděláme velkou akci, ale KSW bude tradičním domovem pro české MMA během celého roku.“

Kdybyste měl KSW nějak představit místním fanouškům, co byste řekl? Co je u vás jedinečné?

„KSW turnaje jsou jako žádné jiné. Naše produkce je pravděpodobně ta nejlepší na světě a lidé, kteří se přijdou naživo na KSW podívat, vždy tvrdí, že na žádné MMA akci nezažili větší zábavu.“

Jaké jsou plány s vaší značkou do budoucna?

„Za poslední tři roky značka KSW viditelně rostla. Naše partnerství v rámci vysílání po celém světě nikdy nebyla silnější, prodeje PPV rovněž. Pořádat dvanáct turnajů ročně, to je pro mě vlastně neuvěřitelné, byli jsme zvyklí na čtyři až pět. V tomto růstu plánujeme pokračovat, abychom se neustále zlepšovali. Chceme expandovat do jiných zemí, možná také v dohledné době uspořádáme další akci na velkém stadionu, abychom překonali divácký rekord.“

Znáte osobně Česko? Co se vám na něm líbí?

„Už jsem tu byl několikrát, vždycky jsem si to užil. Hodně mi připomíná domov. Jsem z Vratislavi, což není tak daleko od českých hranic. Miluji zdejší architekturu a celkově krajinu. Taky obdivuji vášeň Čechů pro bojové sporty. To mě dělá šťastným.“