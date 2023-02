Šéf KSW se v Liberci ujistil: Nastal čas na Česko. Fanoušci tu MMA rozumí

Premiéra v Česku proběhla podle představ. Tvrdí to alespoň promotér KSW Martin Lewandowski, který v roce 2004 se společníkem Maciejem Kawulskim slavnou polskou značku založil. Nyní nadešel čas expandovat po Anglii, Irsku, Chorvatsku i do Česka, které je zemí MMA zaslíbenou. „Byli jsme živě na největší české sportovní televizi, hodně médií naši akci pokrývalo. Mám důvody, proč být spokojený,“ pochvaluje si Lewandowski.

Největší evropské MMA organizaci vládně pevnou rukou už devatenáct let. Naživo je Martin Lewandowski mimořádně přátelský a usměvavý člověk, který svou prací zjevně doslova žije. Po skončené akci KSW 79 v Liberci ještě dlouho rozdával rozhovory přímo v rozzářené kleci a fotil se se členy týmu.

První turnaj KSW v Česku. Co to pro vás znamená?

„Jsem velmi vděčný a spokojený. Připravovali jsme se a vůbec přemýšleli o České republice už docela dlouho. Bohužel covid a válka zastavily všechny naše plány, ale rozhodl jsem se, že 2023 je tím rokem a termínem, kdy tady uspořádáme první show.“

Jak hodnotíte atmosféru v Liberci?

„Byla krásná, obzvlášť když Humburger vstupoval do klece, je skvělým hrdinou. Vždycky je to tady pěkné, mírumilovné. Už jsem mluvil s ochrankou, žádné potíže. Bylo to bez problémů a viděl jsem, že fanoušci rozumí MMA, dokázali ocenit nejen Čechy nebo Slováky, ale všechny dobré výkony. Je jasné, že každý národ podporuje své krajany, svou vlajku, ale když dokážete ocenit a vidět i to, že někdo vyhrává nad vaším oblíbencem... Jsem opravdu vděčný. Byli jsme živě na největší české sportovní televizi, hodně médií naši akci pokrývalo. Mám důvody, proč být spokojený.“

Jaký moment z tohoto turnaje si budete nejspíš vždy pamatovat?

„Asi jich bude hned několik. Určitě Ramzan Jembijev a jeho KO, nástup Humburgera, skvělý zápas Areka Wrzoseka a Tomáše Možného. A celkově opravdu jeden z nejlepších turnajů, včetně lidí, kteří se na něm pracovně podíleli, protože byli velmi nápomocní.“

Ujistila vás tato akce definitivně, že se do Česka máte vrátit?

„Ano, samozřejmě. Finančně i z hlediska promování, všechno tady funguje. Není důvod, abychom přemýšleli nad tím se nevracet. Asi se přemístíme i do jiných měst, ale zůstaneme na českém trhu, abychom dále expandovali. Třikrát už jsme měli show ve Spojeném království, byli jsme v Irsku nebo v Chorvatsku. Nastal čas na Česko!“