Naštvané sázkovky, boj Borárose řeší policie. Expert: Může to poškodit MMA

Hlavní zápas galavečera Fabriq MMA 2 jakoby se odehrál podle podivného scénáře. Gábor Boráros nastupoval do boje razantně, sebejistě s jistotou vítězství, soupeř Kirill Medvedovski oproti tomu přicházel ke kleci s energií někoho, komu stačí se zúčastnit. A podle toho vypadal i samotný souboj.

„Kirill je absolutně bezmocný… Gábor dvakrát trefil a soupeřem to otřáslo. To Kirill nebyl nebezpečný vůbec. Doslova jsme přetekli do druhého kola,“ hodnotili průběh duelu překvapení komentátoři. A pak došlo na pauzu, kdy trenér Borárosovi radil: „Teď to vyjde. Udělej show, naskočené koleno mu dej. Udělej show, v postoji ho rozbombarduj nebo něco. Úplně ho odpal. Zaje**j ho, Gabi.“

Cinknutý zápas?

A stalo se, ač to show nebyla. Během devíti sekund bylo rozhodnuto po tvrdém kopu do holeně. Podivného dění v duelu si všiml i respektovaný rozhodčí a trenér Jakub Müller, který den po turnaji Fabriq MMA 2 napsal na sociálních sítích: „Pokud to kváká jako kachna a chodí jako kachna, pravděpodobně to je kachna. Pokud to kváká jako cinknutý zápas…“

A proč se odhodlal k tomuto komentáři? „Medvedovski je ‚profesionální boxovací pytel‘. Z jeho posledních čtyř porážek před střetem s Borárosem žádná netrvala déle než 64 sekund. Dle mých informací na souboj dojel bez trenéra a koučovali se navzájem s druhým zápasníkem. Prakticky každý očekával, že bude nejhůře do dvou minut hotovo,“ vysvětluje pro deník Sport a web iSport.cz Müller. „Ovšem průběh prvního kola působí až komicky. Boráros, který má jindy dynamické kopy, kope směšně pomalu, údery dává do vzduchu, a když mu soupeř spadne na zem, tak za ním nejde. V souvislosti s údajným nezvyklým množstvím sázek na výhru Borárose ve druhém kole asi není nejtěžší si dát dohromady jedna a jedna.“

Sázková kancelář Tipsport hned začala vše řešit. „Máme podezření, že došlo k ovlivnění zápasu Boráros vs. Medvedovski a v návaznosti na naše zjištění děláme kroky, které nám ukládá Zákon o hazardních hrách. Připravujeme podklady pro podání trestního oznámení a informování slovenské asociace MMA. Stažení Gábora Borároše z následujícího turnaje Oktagonu v Liberci nám přijde jako adekvátní krok,“ znělo oficiální stanovisko sázkové kanceláře.

V současnosti celou záležitost již prošetřuje slovenská policie.

Jak došlo k odhalení

Situaci komentoval na tiskové konferenci Oktagon Time i promotér Ondřej Novotný, protože Boráros spadá do stáje organizace. „S Tipsportem jsem o tom samozřejmě mluvil a ti jsou extrémně naštvaní, protože tvrdí, že mají jednoznačné důkazy k tomu, že to bylo zfixlovaný,“ uvedl. „Mluvil jsem opět s Tipsportem, a ten na Slovensku podal na policii oznámení. V tu chvíli já i Oktagon jsme mimo hru. Víme o tom jen málo a nemůžeme se k tomu vyjadřovat jinak, než že to není naše věc, ale Gábora jsme stáhli ze zápasů.“

Stopku dostal slovenský bijec i v organizaci Fabriq, kterou vede Attila Végh a na jejímž turnaji se souboj odehrál.

Případ zaměstnává i pracovníky slovenské pobočky sázkové kanceláře Fortuna.

„Když to zjednoduším, tak my máme samozřejmě ohromné množství dat, která nám ukazují to, co je normální s ohledem na to, jak je zápas vypsán a jak se vyvíjí příjem sázek,“ přibližuje kontrolní systémy Petr Šrain, manažer PR ve společnosti Fortuna. „Na základě toho jsme schopní identifikovat, že něco probíhá jinak než je normální, běžné. A to je i případ tohoto zápasu a na základě toho jsme pojali podezření, že nemuselo být vše v pořádku.“

Případ je pro sázkové kanceláře velmi nepříjemný. „Pokud by se ukázalo, že byl zápas ovlivněn za účelem sázek, pak by se jednalo v první řadě o podvod na fanoušky a všechny ostatní slušné sázkaře, kteří si vsadili v dobré víře. A v neposlední řadě je to samozřejmě podvod na sázkovou kancelář,“ konstatuje Šrain.

„Tento zápas může MMA velice poškodit. Půlka lidí tento sport nemá ráda, protože jim přijde barbarský. Druhá půlka ano, protože to je sport tvrdý a férový. Na tomto zápase nebylo nic tvrdého ani férového a každý takový skandál může poškodit pověst MMA jako sportu,“ dodává trenér Müller.

Na případ reagoval na sociálních sítích sám Boráros následovně: „Jste normální? Jednou z nejtěžších věcí je vydržet tolik nepřejících lidí. Bez ohledu na to, co se děje v kleci, nebo mimo ni, vždy se mě snaží pošpinit, vymýšlejí obrovské nesmysly,“ napsal bojovník. „Je tady můj poslední zápas, který jsem chtěl ukončit ve 3. kole, abych si co nejvíce zazápasil a pocvičil se. Bohužel soupeř se zranil ve 2. kole, takže se nemohl postavit…“

Vysvětlení Borárose však fanoušky neuklidnilo. Naopak. O dva dny později pak sdílel stručný příspěvek se slovy „FUCK YOU“. Jestli se jedná o reakci neprávem podezřelého nebo nedostatek sebereflexe, ukáže čas.

O postupu sázkových kanceláří