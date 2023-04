Na RFA 9 se představí velikáni. Nevím, jestli to lidé docení, říká Ondruš

„Mám obrovské zkušenosti,“ říká Alexander Butenko a málokdo to může tvrdit s takovou jistotou jako ukrajinský bijec. „Nejdůležitější zápasy jsem měl asi v organizaci M-1 Global, kde jsem bojoval o titul. V té době to byla čtvrtá nejlepší organizace světa a opasek jsem nakonec vyhrál.“

V organizaci M-1 Global se dohromady představil v sedmnácti duelech, jako vítěz odcházel ze čtrnácti.

„Velká kvalita, fakt borec. Úplně si nejsem jistej, jestli je taková pyramida hodna jeho úrovně,“ myslí si o Butenkovi známý bojovník a trenér Petr Ondruš. „Navíc je mu třicet šest let, což ještě není tolik. Do prvního zápasu s ním se asi nebude moc chtít nikomu,“ říká s pousmáním.

Butenko je skvělý zejména v boji na zemi. 28 vítězství si připsal submisí.

„Když se podíváte na moje staré zápasy, byla to prostě nuda,“ vtipkuje zpětně Ukrajinec, který je jasným favoritem turnaje RFA 9. „Snažím se být všestranný, chci ukončovat zápasy submisemi i knockouty. A ty právě předvedu 22. dubna. Nevidím ve svých soupeřích žádné nebezpečí,“ konstatuje rázně Butenko.

Dalším velikánem seznamu bojovníků galvačera v Prievidze je Ronys Torres, který má za sebou 40 vítězství, jen sedm proher. Nastoupil i pod logem UFC, tam ale zaznamenal dvě porážky. Příliš to však neubírá na jeho zápasnické kvalitě.

„Nastupoval v Asii na turnajích Road FC, což je taky veliká organizace. Mimořádně zkušenej borec,“ hodnotí Brazilce Ondruš.

„K MMA jsem se dostal, protože mě okradli a neměl jsem žádné peníze. Hodně jsem bojoval na ulici a nic jsem tím nevydělal, tak jsem se rozhodl dělat MMA profesionálně, a vybojovat si nějaké peníze,“ říká šestatřicetiletý Brazilec. „Nečekal jsem, že budu zápasit po celém světě a na těch největších akcích.“

Bude-li Torres v pyramide Eurogold úspěšný, absolvuje během jednoho večera až tři zápasy, což je i pro takto zkušeného bijce nová zkušenost. „Jsem velmi spokojený s příležitostí bojovat v RFA a zažít něco takového,“ říká Brazilec. „Chci pokračovat v RFA i po pyramidě. Letos potřebuji bojovat vícekrát. Tento nebo příští rok mám v úmyslu odejít do důchodu, takže chci nyní zápasit hodně a pokud možno v RFA,“ prozrazuje gladiátor, který byl za celou kariéru poražen před limitem pouze jednou.

Jak ukrajinská klegenda, tak brazilský ranař jsou jasnými favority pyramidy na turnaji RFA 9. A kdo by mohl vyhrát případnou společnou bitvu?

„No, myslím, že by vyhrál Torres,“ odhaduje Ondruš. „Líbí se mi víc jeho zápasnický styl. Myslím, že je funkčnější.“

Že se organizaci RFA podařilo získat pro turnaj taková jména jako Butenko a Torres, je rozhodně skvělá práce. „Nejsem si jistej, že to lidi dokážou docenit. Koukají dnes hlavně na to, co je baví, co už znají z televize nebo sociálních sítí. Kvalitu tolik neřeší,“ konstatuje Ondruš. „Nevím zkrátka, jestli lidi dostatečně ocení, že půjdou do boje takoví frajeři, opravdu ikony. Ale třeba se mýlím,“ dodává český bojovník.

Turnaj RFA 9 nabídne mnoho zajímavých zápasů • Foto Instagram @realfight.arena

