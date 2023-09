Clash pošesté: Benda proti třem Romům, Grznár o titul a další bizár

Satnady a Playstation Princess těsně před vzájemným polibkem na tiskové konferenci Clash of the Stars • sport, mma, clash of the stars, satnady, playstation princess

Král Pablo je jednou z nejvíc nenáviděných postav turnaje Clash of the Stars 6 • Repro Instagram Clashe

Patrick Corleone vyhrožuje svému soupeři na Clash of the Stars • sport, mma, clash of the stars, patrick corleone

Patrik Žralok se na pódiu při tiskové konferenci Clash of the Stars předvedl několikrát, roztrhal si i kalhoty • Repro Instagram Clashe

Karlos Benda při staredownu s jedním ze tří romských soupeřů, kteří ho čekají na Clash of the Stars 6 • Repro Instagram Clashe

Vyostřený pohled z očí do očí mezi Jaroslavem Kotlárem a Markem Valáškem • Repro Instagram Clashe

Promotér Clash of the Stars Tomáš Linh Le Sy • Adam Király

Organizaci Clash of the Stars čeká už šestá akce • Koláž iSport.cz

Už šestou akci oznámila organizace Clash of the Stars. Turnaj pod označením „Jedna noc v Bangkoku“ 28. října v hale O2 universum znovu nabídne solidní dávku bizarních střetů v bojových sportech. Zvýšený zájem dobře dokumentovala pondělní tisková konference, na které promotér Tomáš Linh Le Sy novinky uváděl. V nabitém pražském klubu Duplex měla ochranka co dělat, aby fanoušky udržela ve vymezeném prostoru. Ti se dočkali představení formátu tři na jednoho, oznámení boje o titul, ale třeba také kandidatury na Českého slavíka.

Ještě než vůbec konference začala, nahrnulo se do sekce pro zápasníky velké množství příznivců. „To, co se dneska stalo, už je moc. Jeden fighter, jeden doprovod. Všichni ostatní si, prosím, najděte místa jinde,“ křičel do mikrofonu promotér Le Sy, přičemž když výzva nezabrala, osobně zkontroloval všechny přítomné.

Že by atmosféra na místě mohla být vyhrocená, to ukázalo už napětí u baru, kde bojovníci čekali na pozvání na pódium. Tiktoker Král Pablo měl menší potyčku se svým soupeřem Patrickem Corleonem, ohrožovali při tom lidi kolem sebe. Podrážděný Jaroslav Kotlár pak špatně snášel tlačenici v klubu: „Běžte, udělejte si cestu, ne? Do pi…“

Jako první předstoupil před diváky Matouš Kaluba. Toho sice tentokrát žádný střet nečeká, rozhodnul se ovšem oznámit svou kandidaturu na pěveckou anketu Český slavík. „Budu tu pro vás pro všechny bez rozdílu,“ vykládal ve svém proslovu, ale poté, co se ozvalo bučení, rychle přepnul. „Vy čů…, co bučíte, doufám, že vám to karma vrátí. No, cikáni zkur…,“ uzavřel svůj výstup.

Z první skupiny zápasníků vzbudila největší pozornost již zmíněná dvojice Král Pablo a Patrick Corleone. První jmenovaný vyvolal nepříznivý ohlas, když dorazil v kompletní královské róbě i s korunou, čehož soupeř využil. „Víte, co je kár? Hej, ty idiote, ty nejsi král Pablo, jsi kár Pablo. Dneska večer je Mikuláš? Co děláš? Nestraš ty děcka, vypadáš jak Arab,“ sypal ze sebe Corleone.

Při pohledu z očí do očí se jejich spor ještě víc vyhrotil. Samozvaný panovník totiž zkusil trefit pravý hák, ale minul. Dočkal se odplaty v podobě několika kopů.

Do Clashe se vrací i kontroverzní influencerka Satnady, kterou chce v kleci nachytat majitelka anime baru s přezdívkou Playstation Princess. Ta tvrdí, že její soupeřka naběhla do klubu a kazila atmosféru. Satnady tuto verzi popřela, i přes vyhrocené výměny u mikrofonu však došlo na pusu při pohledu z očí do očí.

Plivanec a nadávky do trpaslíků

Následně se ke slovu dostali bijci z vyšší váhové kategorie. Poměrně zkušený Huhu, který však v organizaci už dvakrát padnul, narazí na nováčka Kobru ze Slovenska. Ten přitancoval na pódium se sklenicí vody v ruce a svým typickým pokřikem „Čistá fantááázia“ rozesmál publikum. „Tu fantáziu ti vymlátím z hlavy,“ sliboval Huhu, načež soka odstrčil.

Už třetí boj čeká v Clashi velmi oblíbeného Pavla Měsíčka alias Pomalu Snejksi. Pod pravidly MMA se utká se Sajmonosem, který na sociálních sítích předvádí bizarní techniky boje. „Ten člověk mi přijde jako ideální adept pro to rozsekat ho na sra...,“ říkal novic organizace. Snejks po něm několikrát vystartoval, jednou se mu vrátil plivanec, jinak byla ovšem ochranka pozorná.

Atraktivní podívanou slibuje střet Malého Zmijozela, který má za sebou nedávné vítězství, když uspěl v souboji výškově hendikepovaných bojovníků. Prodal tak svou poctivou přípravu, kdy dokonce vycestoval do polského Ankosu, jednoho z nejuznávanějších MMA gymů. Tentokrát se poměří s o něco vyšším influencerem Maxem Greenem.

„Vypadáš jak trpaslík z Pána prstenů. Já trénuju ve Spejbl gymu, to je nejlepší gym na světě,“ snažil se do protivníka šít Max Green, aby záhy přiznal, že zatím stihnul jediný trénink, což demonstroval neúspěšným pokusem o strh přímo na pódiu.

Po druhém kole zpovídaných zápasníků přispěchal před kameru Marek Podnikatel. Přestože ještě v sobotu se zúčastnil hlavního duelu organizace RedFace, teď vyzval váhově i výškově neporovnatelného Diega Kotlára v Clashi. Nikdo ho nebral příliš vážně. „Vyzvi moji přijmu,“ přeřeknul se směšně.

Kung-fu v souboji se třemi Romy

Nejméně tradiční pravidla si zkusí Karlos Benda, jehož tak čeká čtvrtý zápas. Už potřetí čelí romské výzvě, tentokrát dokonce trojité. V rámci MMA pravidel ho v každém kole potká jeden soupeř – Ladislav Tišer, Dan Maďar a Dolari Plzňako, který sází na sílu kung-fu. Některé techniky se nebál okamžitě ukázat.

„Proti kung-fu nemá šanci! Odmalička to dělám. Zaujal mě tento pán (Benda). Vím, že má jméno, tak jsem si říkal, že ho zbiju. Kung-fu je vražedná zbraň, otevři oči, Karlíčku,“ vyhrožoval Plzňako. „Já nevím, jestli to myslí vážně, nebo si dělá prdel. Jsou to takoví mini bossové, pak si případně podám hlavního cikána, což je Rytmus. Ale ne, dělám si srandu,“ oponoval Benda.

Hned vedle něj přitom seděl potenciálně další soupeř Rendys. Toho v rámci šestého turnaje čeká Patrik Žralok, jenž o Bendu dlouho stál. Nedočká se, ani pokud by uspěl, což přemožitel dvou Kotlárů okamžitě objasnil.

I proto začal Žralok raději mluvit k Rendysovi a tréninkového partnera Karlose Vémoly obvinil z užívání zakázaných látek a steroidů. „To snad nemyslíš vážně? Až prohraješ, tak se na to budeš vymlouvat,“ myslí si Rendys.

Žralok vzbudil rozruch také při svém posledním výstupu na pódiu, kdy se opřel do Luktumy, jednoho z účastníků titulového zápasu v polotěžké váze. Vysypal na něj i protein, za což u baru schytal spršku lepkavé tekutiny. S Luktumou si pak situaci dlouho vyříkávali mimo kamery.

Kotlár: Kde jsou ty peníze?

Druhou polovinu titulového zápasu dotvoří bývalý kulturista a kontroverzní tvář bojových sportů Filip Grznár. V duelu bude mít výraznou výškovou nevýhodu, navíc, jak sám řekl, se musí poměřit s kamarádem. Zároveň ale vnímá příležitost získat možná poslední titulový pás v rámci své zápasnické kariéry.

Thajský box bez rukavic si střihnou rappeři Icko a El Boy, kteří zvládli už předpremiéru na ulici. Profesionálka Michaela Dostálová přijala výzvu pod speciálními pravidly s vyšší váhou takedownů proti Krutohance Gelnárové. A jedním z hřebů říjnové akce by měl být souboj Jaroslava Kotlára a Marka „Datla“ Valáška.

Kotlár se domnívá, že ho nastávající otec Valášek okradl o peníze z klipu, na kterém společně pracovali. „Kde jsou ty peníze, kde jsou? Na mým jméně sis vydělal, že se nestydíš,“ křičel při nekončící výměně nadávek a obvinění, kterou musel utnout až promotér Le Sy. „Neumím si představit, že bych měl děti a nestaral se o ně,“ rýpnul si Valášek.

Tisková konference Clashe tak opět splnila svůj účel a doručila snůšku bizarních výlevů. Kdo převede umění za mikrofonem do klece, to se fanoušci dozvědí už 28. října.