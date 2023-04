Enormní zájem o Clash. Tempo prodeje je šílené, lidi táhneme, říká promotér

Obdivuhodné. Organizace Clash of the Stars, specializující se na bizarní zápasy, de facto vyprodala další turnaj v O2 universum za necelé dva dny. 10. června diváci v hale nebo přes placený stream uvidí hned několik soubojů znesvářených person sociálních sítí, souboj liliputů a do klece dokonce nastoupí i nevidomý zápasník. „Karta je fakt dobrá. Věděli jsme to už, když jsme ji stavěli a potvrdilo se to během tiskovky,“ pochvaluje si promotér Tomáš Linh Le Sy, který navíc prozradil, že sedmdesát procent lístků bylo rozebráno už tři hodiny po tiskové konferenci, která turnaj avizovala.

Vyprodáno tak rychle. Jaký je to pocit?

„Jsem hrozně rád, nadšený. Čekal jsem, že to půjde rychle. Už na tiskové konferenci jsem říkal, že je možné, že během několika dnů lístky zmizí. Ale že to bude takhle rychle, jsme nečekali nikdo. My už jsme nějaké tři hodiny po tiskové konferenci v pondělí na hotelu koukali do systému a nějakých 70 % lístků už bylo pryč. Opravdu tři čtyři hodiny po tiskovce! Takže tempo prodeje bylo šílené. Jsme za to ohromně rádi, vděční a těšíme se na fanoušky do haly.“

A co je podle vás hlavním důvodem takového úspěchu?

„Tak celá karta je zajímavá, od první skupiny tří zápasů až po ty poslední tři (celkem je 12 zápasů). Diváci se mají opravdu na co těšit. Velká část soubojů je vyostřených. Bojovníci to prodali a tiskovku si užili. A myslím si, že Clash jako takový už lidi zkrátka táhne. Vědí, že se tam budou bavit a užijí si skvělý večer. Neváhali a lístky si hned koupili. Plno fanoušků mi teď ale píše, že jsou smutní, protože to nestihli. Takže škoda, třeba příště.“

Přesunout akci do O2 areny asi možné není…

„Bohužel to nejde. My bychom rádi… Respektive chceme, míříme do větších hal, ale hledáme zatím vhodné termíny. Takhle rychle s tím ale čarovat nejde.“

Nicméně vypadá to, že byste tímto turnajem asi O2 arenu zaplnit dokázali, ne?

„Je to možné. Zápasová karta je fakt dobrá. Věděli jsme to, už když jsme ji stavěli a potvrdilo se to během tiskovky a potom na prodejích. Takže jo, tato karta by možná mohla z velké části O2 arenu naplnit, třeba i úplně. Budeme muset příště postavit ještě lepší a cílit na velkou O2 arénu.“

S turnajem číslo pět, který bude 10. června, tak už můžete cílit jen na rekordy v prodeji pay-per-view (placený stream).

„Ano, o to se budeme snažit, je to teď náš nový cíl.“

Mluvíte o skvělé kartě. Nicméně fanoušci bojových sportů by si pod tím mohli představit něco trochu jiného, třeba vysokou zápasovou kvalitu. V jakém slova smyslu to myslíte vy? Které hlavní taháky pro diváky podle vás obsahuje?

„Hlavní taháky jsou, tak jak by měly, od vrchu. To znamená od hlavního zápasu směrem dolů, a tak to bylo i koncipováno. Titulový duel mezi Markem „Datlem“ Valáškem a Tomášem „Dynamem“ Křižanem lidi velmi zajímá. Potom samozřejmě zápas Tadeášů: Veselý vs. Růžička. To je vyhrocený, osobní souboj pod speciálními pravidly, což diváky bude taky zajímat, jak to bude vypadat. I souboj Diego Kotlár vs. Karlos Benda je hodně vyhrocený, dívčí zápasy a speciální duely, které v Clashi ještě nebyly. To diváky samozřejmě vždycky táhne. Karta je opravdu různorodá a od prvního zápasu bude zajímavá.“

Když zmiňujete duel Tadeáš Veselý vs. Tadeáš Růžička, který má unikátní pravidla, profi bojovník Růžička bude mít velké rukavice a může jen boxovat. Na druhou stranu bylo znát, že jeho averze vůči kontroverznímu influencerovi Veselému je značná. Dokonce se domluvilo, že souboj nemůže být odklepán… To už jde proti pravidlům bojových sportů, nemyslíte?

„Vidím to tak, rozhodně, ale taky tam bude rozhodčí, který je tam od toho, aby Mawara (Růžička) v případě, že bude chtít pokračovat v boji i po signálu, od soupeře odtrhnul. Proto se nebojím, že by to dopadlo nějak špatně. To jsou vždycky takové řeči před zápasem, ale já věřím tomu, že i Mawar se bude pohybovat v rámci našich pravidel a zůstane u sportovního chování.“

Dobře. Takže jste si vědomí, že je tam riziko, ale zajistíte, aby to nemohlo jít přes hranu.

„Přesně tak. Riskantní je to vždycky, jsou to bojové sport, kluci se tam nejdou mazlit, ale samozřejmě vnímáme jednotlivá prohlášení a budeme připravení na to, abychom případné nesprávné chování byli schopni zarazit.“

V prosinci bude vaše organizace slavit dva roky fungování. S nápadem na vznik Clash of the Stars za vámi přišli kamarádi z Polska, je to tak?

„Ano, původně mi tu myšlenku a vizi sdělil můj trenér.“

Zvažoval jste tehdy dlouho, jestli do toho jít?

„Zvažoval jsem to samozřejmě, protože jsem tuhle životní cestu nikdy v hlavě neměl, takže jsem nad tím přemýšlel opravdu dlouho. Už i proto, že v Clashi nejsem jako zaměstnanec, ale jako jeden ze společníků, k čemuž se samozřejmě vážou nějaké investice a riziko, jako s každým podnikáním. Nakonec jsem si ale řekl, že jsem dost mladý na to, že i kdyby to nevyšlo, tak se v životě neztratím. Šli jsme do toho, rozjelo se to evidentně extrémně dobře a jsme za to rádi a vděční.“