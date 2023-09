Pešta o debutu v KSW i dopingu: Černá magie. Proč si nevybral Oktagon?

Přijde s očekávanou premiérou i znovuzrození? Viktor Pešta (33) se po nevydařené sezoně v americké organizaci PFL vrací do Evropy. Vybíral mezi dvěma giganty – domácím Oktagonem a polským KSW. Zvolil cestu do zahraničí, kde působí i jeho dřívější soupeř Michal Martínek. Už v sobotu se veterán UFC střetne s domácí nadějí.

Bojovník Viktor Pešta se po zisku šampionského pásu Oktagonu po výhře proti Stephanu Pützovi vydal za novými výzvami do zámoří. V prestižní organizaci PFL se střetl se dvěma pozdějšími finalisty sezony 2022. Po dvou inkasovaných KO následovala více než roční pauza. Nyní ho čeká nový začátek v KSW. Ve Wroclawi se střetne s Filipem Stawowym (27), který bude hájit polské barvy.

Jak prožíváte poslední dny před zápasem zpět v těžké váze?

„Je to samozřejmě velký rozdíl. Když jsem shazoval, byl jsem týden před zápasem bez soli a sacharidů. Cítil jsem se chcíple. Teď mám rozhodně lepší náladu.“

Když se ohlédnete za posledními pěti duely v polotěžké váze, jak velký mělo shazování vliv na vaše výkony?

„Těžko se posuzuje, do jaké míry byly ovlivněné přímo shazováním nebo jinými faktory. Nejvíc to ovlivnilo chuť do zápasu. Po fyzické stránce jsem se cítil v pohodě. Soustředění a chuť jít do boje jsou ale důležitější. Když jsem startoval v polotěžké divizi, vždy jsem myslel hlavně na splnění váhového limitu, a co si poté dám dobrého k jídlu. To už nechci.“

Viktor Pešta Narozen: 15. července 1990 (33 let) v Příbrami

Výška: 193 cm

Váhová kategorie: těžká

Bilance: 18 výher/8 proher

Ukončení: 8 KO/6 submisí

Tituly: GCF, Oktagon MMA, WASO

Nejcennější skalpy: Stephan Pütz, Michal Kita, Konstantin Erokhin

Nastartovaly chuť do boje i poslední dvě prohry?

„Rozhodně. Série porážek je samozřejmě nepříjemná, záleží však, co si z ní člověk vezme. Můžete si říct ´Stojím za ho*no a jdu se někam zahrabat´, nebo si z toho vzít lekci. Hledal jsem chyby, které soupeři trestali a snažil se je napravit. Vrátím se lepší.“

Ukázal Michal Martínek recept na Filipa Stawowyho?

„Ano i ne. Michal celý zápas odboxoval z ústupu. Já ho chci dostat pod tlak. Dříve jsem také rád boxoval z ústupu, jak v tréninku, tak zápasech. Je to ale náročná a riskantní hra, kterou kvalitnější soupeř dokáže potrestat. Raději budu tlačit a diktovat tempo souboje.“