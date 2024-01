Šéf Clash of the Stars Le Sy: Mikulášek bude naší stálicí. Pokuty dáváme

Clash of the Stars roste. A nejen dosahy na sociálních sítích. Organizace bizarních zápasů v bojových sportech o víkendu uspořádá dosud největší turnaj v holešovické Sportovní hale Fortuna pro deset tisíc fanoušků. Hlásí vyprodáno. Promotér Tomáš Linh Le Sy je ze zájmu nadšený. Pro iSport.cz popsal přípravy, ale také plány s novou tváří a někdejším bojovníkem Oktagonu Václavem Mikuláškem. „Počítáme s ním i nadále, uchytil se,“ říká třicetiletý šéf Clashe.

Jak jste spokojený se zájmem o další galavečer?

„S prodejem jsme velmi spokojení, lístky zmizely opět bleskurychle. Nebyli jsme si tím jistí, jelikož máme mnohem větší halu než minule. Jsme nadšení, těšíme se na obrovský kotel a velký galavečer. Věřím, že i o PPV bude velký zájem.“

Co pro vás znamená přesun do Sportovní haly Fortuna. Je to dosažený milník?

„Ani ne, zatím nevnímám nějaké velké rozdíly. Jestli je to velká, nebo malá hala, je více méně jedno. Jde spíš o to, že je pro nás nová, takže zase jiná úskalí a podmínky, technické parametry. Ale zase naopak i nové zážitky. Co se kapacity týče, je dva a půl krát vyšší než minule. Těším se, že to bude znát, energie bude o to větší.“

V čem je to tedy organizačně náročnější?

„Zatím ani není, museli jsme si projít některá vyřizování, která jsme v O2 universu neřešili. Tím, že už jsme tam byli, šlo o automatické procesy. Teď jsme například museli projít halu s ochrankou, rozmístit si lidi na jednotlivé vchody a tak dále. To na minulé hale probíhalo automaticky, jelikož jsme tam byli opakovaně. Ale nejsou to zásadní věci, všechno probíhá hladce a bez problémů.“

Jaký zápas berete po sportovní stránce jako nejzajímavější?

„Mohl by to být například zápas Alexe Zacha a Dana Bayera. Oba mladí kluci, sportovci, kovaní v bojových sportech. To by papírově měl být sportovní vrchol.“

Na turnaji si střihne druhý souboj v Clashi i vaše současná přítelkyně Denisa Ryndová. Jste do jejího zápasu o to víc emočně vtažený?

„Jsem, a čím dál víc. Během zápasu budu hodně nervózní. Ale Denča je skvěle připravená, opravdu maká na 150 procent. Teď je ve fázi sparingu, hodně ji to baví, takže jsem rád, že je v hlavě dobře nastavená. Myslím si, že udělala všechno pro to, aby ten zápas vyhrála. Je ale na ní, aby to ukázala a prodala i v kleci.“

Budete souboj své partnerky komentovat?

„Přenechám to, komentovat nebudu. Ani já bych asi nebyl schopný udržet nějakou nestrannost a profesionalitu.“

A co zápas vašeho rivala Aleše Bejra?

„Ani ten komentovat nebudu. Z opačného důvodu – těžko by se mi chválilo a kvitovalo nějaké jeho techniky, proto oba tyto zápasy přenechám Leo Brichtovi.“

Nebojíte se po minulých zkušenostech ze zápasu s Filipem Grznárem, že Aleš Bejr znovu vyvolá nějakou zbytečnou kontroverzi?

„To riziko tam vždycky je. U každého bojovníka, i když u něj samozřejmě mnohem větší. Ale ochranka je na to připravená, budou na něj mít spadeno.“

Můžete své bojovníky vůbec zpětně trestat? Napadá mě třeba situace z úvodní tiskové konference k nadcházejícímu turnaji, na které Nikol Lauberová polila svou soupeřku směsí výkalů.

„Zpětně se dají vymáhat různé věci, smlouva je postavená dobře. Už jsme i pokuty dávali, zrovna i u Nikol Lauberové, která má na svědomí ten incident z tiskovky. Té byla snížená odměna za zápas.“

Co budoucnost donedávna profesionálního MMA zápasníka Václava Mikuláška?

„Počítáme s ním i nadále. Bude stálicí v řadách Clash of the Stars, uchytil se, je o něj velký zájem. Vidíme to i na číslech na sociálních sítích. Soupeře mu nebudeme hledat primárně z řad bojovníků, kteří už v Clashi byli, i když teď tomu tak je (Patrik „Žralok“). Do budoucna mu chceme stahovat bojovníky zvenčí, kteří budou volní a po sportovní stránce mu budou konkurovat.“

Speciální formáty typu dva na jednoho v Mikuláškově případě zvažujete?

„On se tomu nebrání, naopak to navrhuje. Je to jedna z variant, která momentálně není v plánu. Spíše mu hledáme rovnocenné soupeře do klasického formátu jeden na jednoho.“

Jak vidíte jeho zápas se Žralokem?

„Favorit je jasný – Vašek Mikulášek. Dalo se to čekat. Žralok má samozřejmě šanci, kdyby neměl, ani by do toho nešel a ten zápas bychom nesestavili. Má ránu i sílu, je pohybově atletický, což někdy zápasy rozhoduje na úkor techniky. Otázkou je, jestli Vašek svou roli potvrdí, anebo tam padne nějaký další lucky punch (šťastný úder), jako tomu bylo v předchozím zápase Žraloka s Rendysem.“

Přistoupil Mikulášek ke své přípravě zodpovědně?

„Ano, hubne, drží dietu, aby splnil limit polotěžké váhy. Zároveň spáruje. Jeho přípravu sleduju, vypadá to, že to nebere na lehkou váhu.“