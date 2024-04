Srb pálí do Procházky: Falešný samuraj! Myslí si, že je nedotknutelný

Nejdříve zápas s nově příchozí hrozbou odmítl. Když ho pak ale český bijec přeskočil v žebříčku, začal se vzájemného duelu hlasitě dovolávat. Tříletá rivalita se však chýlí do finále. Rozhodne se v Las Vegas, kde se Aleksandar Rakič pobije s Jiřím Procházkou o pozici příštího titulového vyzyvatele a evropské jedničky v polotěžké váze.

Očekávaný střet původně ani nebyl na programu, Rakič měl naplánovanou odvetu s Janem Blachowiczem. Polák však odstoupil a srbský bijec přesunul očekávaný comeback na prestižní turnaj UFC 300, kde se představí dvanáct současných i bývalých šampionů.

To Jiřího Procházku čeká „premiéra“. Vůbec poprvé se postaví bojovníkovi, který se mu snaží trashtalkem dostat pod kůži. „Je falešný samuraj. Poslední pár let hraje tuhle roli, šermuje s mečem, mlátí do stromu… UFC tyhle sračky miluje,“ smál se Rakič českému zápasníkovi v rozhovoru s legendárním bijcem Michaelem Bispingem. „Víte vůbec, jak se stal samurajem? Trenér mu dal knihu o padesáti stranách, on ji přečetl a rázem je z něj někdo jiný. To si snad dělá srandu…“

Bývalý šampion si rivalovi posměšky nijak výrazně nepřipouští. „Osobně ho neznám, a proto se vůči němu moc nevyjadřuji. Pokaždé, když o mně mluví a říká, že nejsem pravý samuraj, překvapí mě to,“ reagoval Procházka pro kanál The Allstar. „Jediné, co mu k tomu mohu říct, je: Drž hubu, nic o mně nevíš. Promluvíme si v kleci,“ pohrozil Rakičovi. Před odletem přiznal, že už nebude vůči naparování soupeře projevovat stejnou zdrženlivost jako doposud.

Srb na něj měl pifku od doby, kdy ho Čech předehnal na cestě za světovým pásem. „Když Jan (Blachowicz) odstoupil, měl jsem na mysli jediného bojovníka, kterému bych se chtěl postavit, a to Jiřího. Jsme oba mladí elitní bijci z Evropy s hodně atraktivními styly. Kdo by takový zápas nechtěl vidět,“ usmál se. „Čelit bývalému šampionovi vnímám jako důležitou zkoušku před tím, než se pás pokusím získat já sám.“

Stejně jako Procházku, i Rakiče drželo zranění na dlouhé měsíce mimo klece. Ve vyrovnaném prvním klání s Blachowiczem nastupoval do třetího kola s jasnou vidinou: pokud udrží tempo a vyhraje, titulová šance je jeho. Jeden krok vzad však vyústil v dramatický konec.

„Najednou jsem si přetrhal zkřížené vazy v koleni i meniskus,“ popisoval Srb v pořadu MMA Hour. „Živoucí noční můra. Musel jsem nečinně sedět doma a sledovat ostatní bijce z divize, jak se perou o titul. Sáhl jsem si na dno, což mě však udělalo mentálně silnějším než kdy dřív,“ vypráví. „Jediné, co jsem mohl dělat, byla rehabilitace. Zpětně to vnímám jako boží vůli. Jsem díky dlouhé rekonvalescenci trpělivější a klidnější. Nyní jsem lepším sportovcem.“

Právě klid je prý kousek skládačky, který po celou kariéru hledal. „Nesmíte si připouštět emoce, protože pak negativně dopadají na výkon. I burácení haly se vám může dostat pod kůži. Když se necháte tím vším pohltit, nevnímáte v boji detaily a prohrajete. Sebemenší chyba vás na této úrovni může stát zápas,“ poodhalil své prozření po dvouleté pauze.

Před klíčovým duelem Procházka rivala bedlivě analyzoval. Zaměřil se na Rakičovy obvyklé pohyby i návyky. „Má solidní boxing a dobré fyzické předpoklady. Hodně těží z dynamiky,“ všiml si. „Aleksandar je agresivní a zároveň hodně pracovitý. Většinou jen používá předem nadrilované kombinace. Je spíš pracant, dříč, než že by měl nějak vysoké bojové IQ.“

„Zdá se mi, že tolik nepřemýšlí nad načasováním úderů nebo technikou. Spíš se snaží za každou cenu projít skrz soupeře. V tom jsme podobní, já však k boji přistupuji chytřeji,“ prohlásil Procházka.

Rakič do zápasu nastupuje se sebevědomím nedotknutelného bojovníka. „V UFC jsem neporažený. Jednou mě okradli sudí a podruhé jsem se zranil. To nejsou prohry,“ řekl a odhalil, co souboj rozhodne. „Nechci říct, že má slabou bradu, ale takřka v každém zápase Jiřím někdo otřese. Údery mu nechutnají. Zato já jsem mnohem odolnější.“

Za posměšky na sociálních sítích se přece jen skrývá i respekt. Ať už vzájemný duel skončí jakkoli, Rakič oběma předpovídá skvělou budoucnost. „Jiří je úžasný sportovec, navíc stejně starý jako já. Myslím, že oba budeme klíčovými hráči na špičce divize ještě hodně dlouho.“