Muradov v polském Clashi. Čeká ho veterán z UFC, bude moct i hlavičkovat

Tvář Oktagonu a veterán UFC Machmud Muradov se nechal zlákat vysokou výplatou do polské obdoby tuzemského Clash of the Stars. Na akci pod značkou Fame se postaví bývalému titulovému vyzyvateli KSW Normanu Parkovi, a to pod speciálními pravidly. Ačkoli organizace láká na boxerský zápas, sobotní show bude mít k tradiční disciplíně daleko. Aktéři totiž budou moci používat i hlavičky a lokty. „Půjdu tři kola po třech minutách. Za těch devět minut dostanu dobře zaplaceno – jednu z největších výplat na scéně,“ prozradil Uzbek dříve v rozhovoru pro iSport.cz.