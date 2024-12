Brutálnější MMA kvůli změně pravidel? Atraktivnější, říká Reinders

Koleno do uzemněného bojovníka. Dříve jasný faul, od začátku příštího roku povolená technika. Světová MMA federace se usnesla na změně pravidel. Podle kouče André Reinderse povede k větší atraktivitě zápasů, bojovník Dan Škvor se obává přijetí veřejnosti. Experti popsali v nové epizodě podcastu Fight! rozsah, oné změny a naznačili, komu výrazně prospěje. „Nechápu, že to zatím nikdo neřeší. Všichni mluví o kolmých loktech na hlavu, které podle mě nic strašného nepředstavují. Dost zásadně se ale mění definice uzemněného bojovníka, a kdy do něj můžete kopat,“ líčí přední český trenér.

Postojáři působící v MMA se těší z nové úpravy pravidel, kterou uvede domácí stáj Oktagon v platnost už 1. ledna příštího roku. Dříve zakázané lokty ve v kolmém směru ze shora dolu na soupeře jsou nyní povoleny, stejně tak kopy do soupeře opřeného o ruce na zemi. Experti si od dílčí revoluce v gladiátorské disciplíně slibují větší realističnost boje a diváckou atraktivitu.

Když světová federace přišla s úpravou pravidel, nejžhavějším bodem diskuze byly údery lotky, za které byl v roce 2009 diskvalifikován jinak neporažený šampion UFC Jon Jones. „Nechápu, že to zatím nikdo neřeší. Všichni mluví o kolmých loktech na hlavu, které podle mě nic strašného nepředstavují. Dost zásadně se ale mění definice uzemněného bojovníka, a kdy do něj můžete kopat,“ vypráví kouč André Reinders v nové epizodě podcastu Fight!.

Trenér a zakladatel jednoho z největší týmů republiky očekává průlom v ultimátním bojovém sportu. „Jakmile se země dotýkají jen ruce a nohy (bijec není na kolenou), tak může legálně inkasovat kopy na hlavu. Tohle dost zásadně změní MMA,“ míní Reinders, na kterého s nadsázkou navazuje bojovník a expert iSportu Dan Škvor: „Dost zásadně budeme pro veřejnost větší idioti. Bude to agresivnější a nebezpečnější.“

Současný končící stav sliboval méně fatální údery a větší bezpečnost bojovníků, nicméně často docházelo na případy pokusů o předstírání uzemnění. „Spousta zápasníků předešlých pravidel zneužívala a u vstávání ze země se třeba jen ledabyle opírala o zem, aby nečelila kolenům,“ podotýká Reinders. Ono ledabylé opírání místy představoval i doteď několika prstů, který by ani nyní neměl být uznáván. V dynamickém zápasu však bylo pro rozhodčí obtížné to rozlišit.

„Boj mi měl být co nejkomplexnější a nejreálnější. I tyto věci do klece tedy patří. Přispěje to atraktivitě zápasů, takže změnu chválím jako krok dopředu. Samozřejmě se nebavíme o tom, že někdo leží či sedí na zemi a vy mu pošlete penaltový kop do hlavy,“ říká kouč, který vede největší české hvězdy. Na nové stanovy v pravidlech je s předstihem připravuje. „U vstávání u pletiva je to nejvyužitelnější. Kluky na tréninku nabádám, aby si podobných momentů všímali, protože se jim to bude brzy hodit.“