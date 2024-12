Vyhrál titul s jednou zdravou rukou. Šampion se hlásí o místo v Oktagonu

Překonal zranění během boje, vrátil rivalovi hořkou prohru a získal první šampionský pás. Nadějný kladenský bijec David Zoula v sobotu zvítězil na domácí půdě v klání o titul IAF s Matějem Valouškem. Uprostřed zápasu se přitom musel popasovat se ztrátou citu v pravé ruce, která ho málem stála vítězství. Po triumfu v nižší české lize nyní vyhlíží přestup do prestižního Oktagonu. „Promotér by mi musel nabídnout skvělé peníze a titulový zápas v lehké váze, abych zůstal,“ podotýká.

Titulovou výhrou v české organizaci IAF David Zoula učinil důležitý kariérní krok vstříc prestižním kolosům Oktagon MMA a KSW. Poslední rok ho zároveň dost zocelil. Poprvé zažil šampionskou rivalitu, trashtalk i porážku. Sobotní úspěch v odvetě proti Matěji Valouškovi proto považuje za mnohem cennější. Plán na blížící se rok 2025 je jasný: přestoupit do černožluté stáje a začít novou misi, jež má vrcholit opaskem či smlouvou v zámoří.

Po amatérských úspěších v několika bojových sportech se vám podařil první profesionální. Jaké bylo na sobě poprvé mít šampionský pás?

„Shrnout tolik emocí je těžké. (usmívá se) Nejlepší noc v životě. Vyhrát titul před domácím publikem ve vyhrocené odvetě zápasu, který jsem prohrál… Zažívám ohromné štěstí.“

Domácí publikum s sebou často nese krom podpory i poměrně velký tlak. Cítil jste ho?

„Bral jsem to čistě jako pohon. Před zápasem jsem se skvěle mentálně nastavil, díky čemuž jsem si pak všechno užil. Ani na sekundu jsem si neříkal, že je něco za trest nebo že už to vše chci mít za sebou. Nevadilo mi ani hubnutí a následné vážení. Jakmile jsem vlezl do klece, věděl jsem, že nemůžu prohrát.“

Stresovala vás rivalita s Matějem Valouškem, kterou prožíváte už do začátku letošního roku?