Nový pes v divizi. Brichta uspěl v nižší váze a (ne)prozradil další plány

Nastupující hvězda opět zazářila. Leo Brichta na včerejším turnaji KSW 103 v Liberci prolomil sérii proher. Polského wrestlera Lukasze Charzewskiho finišoval hned v prvním kole, a to technikou, od níž ho před bojem odrazoval manažer. Stále vtipkující bijec si po zápase dovolil dojetí a přiznal tlak předchozích porážek. „Ani nevíte, jak to ze mě všechno spadlo. Lidé říkali: Teď Brichta prohraje a půjde do Clashe. Dokázal jsem však, že do pérové divize přišel nový pes,“ vypráví v rozhovoru krátce po skončení akce.

Zdá se, že se přestup do nižší váhy a trápení se shazováním vyplatily, že?

„Těžko soudit, dieta byla fakt strašná. V kleci jsem se ale cítil skvěle. Věřil jsem, že dnes nemůžu prohrát. Samozřejmě radost mám, třebaže už emoce trochu opadají. Těším se, až to oslavím s kamarády. Ani nevíte, jak to ze mě všechno spadlo. (oddechl si) Předchozí dva zápasy nevyšly podle plánu, před dnešním utkáním mě odepisovali a říkali: Teď Brichta prohraje a půjde do Clashe. Dokázal jsem však, že do pérové divize přišel nový pes.“

Především tedy cítíte zadostiučinění?

„Určitě, ohromné! Nic z toho bych nedokázal bez kluků kolem mě. Jsem jim moc vděčný, že to se mnou podstoupili, všichni se mi přizpůsobili. Narodil jsem se, abych v tento den neprohrál. Věděl jsem, že si v té kleci můžu dělat, co chci.“

Sebedůvěru jste jasně ukázal, když jste soupeře od startu hecoval do přestřelky.

„Ano. Dostal jsem se do správné flow. Cokoli vypálím, cokoli udělám, to padne,“ běželo mi hlavou. A stalo se. Manažer mě nabádal, ať nedávám kolena, protože mě z části stála titulový zápas s (Valeriem) Mirceou. Jen jsem ho uklidnil: Manažeřis, neboj, bude to bomba, uvidíš. Prostě skvělý. Jakmile jsem cítil, jak to koleno dopadlo, bylo mi jasné, že je konec. Spadl na zem a stačilo jen pár ran.“

Zmínil jste, že se těšíte na oslavy. Za parťákem Davidem Kozmou se zítra na Oktagon do Třince nechystáte?

„Neplánuji. Davidovi to ale ohromně přeju. Musí vyhrát… Tedy nemusí nic, ale může všechno.“

Jaké jsou vaše další plány?

„Nějakou dobu nechci o zápasení nic slyšet. Chci jet domů, moje týmové kolegy taky čekají zápasy. Dám si rychlou regeneraci a vrátím se do tělocvičny. Musím ale dohnat i další plány. Líbila by se mi talkshow, livestreamování… Všichni vědí, jak moc miluji počítačové hry, asi u nich trávím víc času, než je zdrávo. Uvidíme.“