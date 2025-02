Dvořák se vrací, rozhodnutím ale překvapil. Dočká se boxu bez rukavic?

Přibližte okolnosti překvapivého rozhodnutí zamířit do RFA?

„Byla to rychlovka, řešili jsme více věcí. Z osobních důvodů nám časově nejvíc sedělo právě RFA, komunikace s nimi byla svižná. Zakrátko jsme se domluvili na jednozápasové smlouvě. Pak se uvidí, co dál. Samozřejmě mají právo se mnou jednat jako první, plánují toho hodně a rádi by mě obsazovali. Chci dát ale prostor i KSW a Oktagonu.“

Mě jste na výběr z více protivníků?

„Možností bylo několik. Jednali jsme i s organizací PML, nabízení soupeři se dost podobali. Byl mezi nimi i Brazilec, který táhne šňůru dvanácti výher v řadě. Rok a tři čtvrtě jsem kvůli vážnému zranění nezápasil a jsem po třech prohrách. Řekl jsem si tedy, že chci někoho na své úrovni, abych si vyzkoušel, jak na tom jsem. Nechci, aby mě tam někdo popravil. Pauza byla dlouhá. Nastoupím tedy proti Michailovi Sirbuovi.“

Tušíte, co od něj můžete čekat?

„Základ má ve wrestlingu. Nasazuje vysoké tempo a šlape do toho celý zápas, jde přes všechny rány. Bude to hodně nepříjemný... Skoro pokaždé jeho souboje končí na body, fyzičku tedy určitě má.“

Budete se hnát po ukončení, abyste domácím fanouškům ukázal své kvality, nebo vám půjde hlavně o výhru?

„Primární je vítězství. Chci zjistit, jak na tom jsem. Jdu s kůží na trh, byl jsem dlouho mimo a nemůžu si dovolit prohrát počtvrté za sebou. Je mi jedno, jak vyhraju. Důležité je, abych měl na konci zdviženou ruku.“

Zmínil jste hned několik organizací, v kterých byste mohl působit. Jak velké lákadlo je Oktagon, který už má vybudovanou muší divizi?

„Jasně, rozhodně mě zajímá. Je tam spousta kvalitních bojovníků, osobně by mě nejvíce lákal zápas s Aaronem Abym. Sám mi říkal, že by si to se mnou chtěl pinknout. Jejich šampion Beno Adamia je brutální. Určitě by mě lákal i Žalgas Žumagulov, ačkoli není tím, s kým bych chtěl bojovat hned při debutu. Představuje obrovskou výzvu. Sledoval jsem jeho kariéru v UFC a měli jsme tam pár stejných soupeřů, takže by to mezi námi bylo zajímavé porovnání.“

Stále pokukujete i po kariéře v boxu bez rukavic?

„Hrozně si to chci vyzkoušet! (usmívá se) Možná po prvním boji zjistím, že to byl fakt blbej nápad. Nicméně s americkou ligou BKFC jednáme a máme od nich slíbený zápas na přelomu dubna a května.“