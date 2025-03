Kamarádi nejsme, ale... Issa chce v kleci pokračovat. Boj je nádherný

Při galavečeru Clash 11 došlo na několik sotva půlminutových zápasů. Z tohoto pohledu zpěváci svedli solidní tříkolovou bitvu, která aspoň zdánlivě připomínala řežby z MMA. Hlavně Sámer Issa překvapil ucházející kondicí, očividně přípravu nepodcenil, čímž nahradil chybějící zkušenosti z boje. Oba akci využili i k propagaci své hudební kariéry, česko-syrský hudebník „zazpíval“ při jedné z pauz, zatímco Kocián si vzal mikrofon během nástupu do klece.

Před samotnou akcí ani jeden z nich neskrýval, že tady jde především o peníze. Že by však válečná sekera byla zakopána? „Kamarádi nejsme, jedná se o sportovní chování,“ potvrdil po zápase Issa s tím, že v samotné kleci mezi nimi k žádným záludnostem nedošlo.

Prakticky vyprodané holešovické aréně nabídli živelné první kolo. Issa po pár úderech, které nakoupil, strhl Kociána na zem, ten se po chvíli z klinče dostal a naopak soupeře dostal pod sebe. Ukončení však nepřišlo.

Druhé kolo bylo opatrnější a spíš postojovější. V tom třetím Issa udeřil Kociána tvrdou levou hned v úvodu. Kocián reagoval pokusem o takedown, ale boj se přesunul k pletivu, kde se Issa pokoušel nasadit škrcení. Kocián se však dokázal vymanit a souboj se přesunul na zem, kde si Issa udržel kontrolu v horní pozici. Postupem času oběma došel dech a nedošlo k žádné závěrečné přestřelce, naopak poslední sekundy prostály bez aktivity do finálního klaksonu.

Celkově Issa udržoval soka spíš na zemi, zatímco Kocián, pokud měl možnost, neváhal rozdat několik ran. Na body se posléze sudí přiklonili k Issovi.

Odveta na Slovensku?

„Bavilo mě to, užil jsem si to, bylo to hezké. Nějak jsme se zadýchali, ale šlo to,“ hodnotil Issa, jenž nezapomněl poděkovat i do gymu v Teplicích, kde se připravoval, stejně jako své manažerce Monice a nakonec i Kociánovi za slušný fight s tím, že by v kleci rád nadále pokračoval, ale soupeře zatím nemá. 7. června v Bratislavě je ovšem na programu Clash 12 s podtitulem „Revenge,“ neboli pomsta, tudíž by se na Slovensku mohla rýsovat odveta.

„Děkuju celému Clashi, protože ta disciplína, ten boj je něco nádherného,“ pokračoval Issa. Už předem si pochvaloval kvalitní dvouměsíční přípravu, která změnila jeho mysl i tělo. Už předem se proto zamýšlel, že by se přece jen mohl stát inspirací pro veřejnost.

Kocián po dvou výhrách poprvé prohrál. Ještě v kleci uznal Sámerovo vítězství. „Je lepší,“ vypálil bez váhání. „Šel jsem do třetího kola, jak jsem sliboval. Mohl jsem do toho dát víc. Už jsem ke konci neměl fyzičku. Sámer mě překvapil celkově, protože vyhrál a nemá cenu to okecávat,“ dodal.