Samir Margina to měl minule s Fidorkusem na překvapivou remízu, tentokrát vyhrál na body, přestože by to smírně klidně mohlo dopadnout i teď. Poražený jistě nebude s hodnocením rozhodčích souhlasit. To nejzajímavější ale přišlo po zápase. Kontroverzního Samira, který má za sebou skandální kauzu s urážením LGBT komunity, napadl při vyhlašování Polák a bývalý wrestler Natan Marcon. K újmě málem přišel i promotér Le Sy. Na chvilku se strhla v kleci hromadná mela a vypadalo to dost nepřehledně. Je tedy jasné, že v Pardubicích na Clash 13 dojde na bitku Natan Marcon vs. Samir, oba se již tady domluvili, že si to rozdají spolu. Výhoda v kilogramech ovšem bude na straně polského influencera, takže uvidíme, jak to organizátoři vymyslí.





Vítěz: Samir Margina