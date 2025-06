Poprvé se naplnil čas všech tří kol až do konce! Zatím nejlepší přestřelku v rámci boxu v malých rukavicích ve vysokém tempu předvedli Michal Zátorský a Josef Tyson Škop. Na body uspěl domácí slovenský borec Zátorský, jenž se v minulosti dvakrát představil v Oktagonu a boxoval také v rámci Fight Night Challenge. Duel se Škopem byl nadmíru vyrovnaný, po dvou kolech to bylo patrně na remízu, rozhodovala až poslední tříminutovka. Nedalo by se divit, pokud by Tyson s verdiktem nesouhlasil. Vrcholem byla závěrečná palba z obou stran.



Vítěz: Michal Zátorský

