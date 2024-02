Vstávat a cvičit! Piloti odkryli přípravu na sezonu v F1: dřina do úmoru

Už v sobotu usednou do kokpitů, aby vyrazili do prvního závodu v Bahrajnu. Piloti formule 1 mají za sebou závěrečné předsezonní testy. Že by však doteď relaxovali s nohama na stole? Utopie, kterou se jezdci snaží vyvracet. Sedm měsíců trvající zápolení si vybere daň, čemuž odpovídá náročná fyzická příprava. Ta má pomoct mentálnímu nastavení, dbá se i na váhu. „Nemusíte být kulturistou, ale je třeba všestranná síla i kondice,“ ví veterán Daniel Ricciardo.