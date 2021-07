8. den LOH ONLINE: Medailoví střelci jsou doma! Djokovič končí čtvrtý

Po zlatém pátku, kdy nejcennější kov pro Česko vybojovali Jiří Prskavec ve vodním slalomu a Lukáš Krpálek v judu, je tu sobota, 8. den tokijské olympiády. Je jisté, že přibude další medaile, a to z tenisu, kde nastoupí Markéta Vondroušová k finále singlu proti Švýcarce Belindě Bencicové. O postup do vyřazovací fáze zabojují basketbalisté proti favorizovaným hvězdám USA. Play off se nebude týkat plážových volejbalistů Ondřeje Perušiče a Davida Schweinera, kteří po prohře s ruským párem v Tokiu končí. Sleduje dění na Hrách ONLINE!