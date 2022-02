Program Ester Ledecké na ZOH 2022: kdy se jede paralelní obří slalom?

Zlato ze superobřího slalomu na lyžích a zlato z paralelního obřího slalomu na snowboardu, tak zní poslední olympijská bilance Ester Ledecké. Na co se fanoušci české obojživalnice mohou těšit letos?

Ester Ledecká na zimní olympiádě 2022

Boje o medaile v alpském lyžování jsou na programu od 6. do 19. února a proběhnou v nově vybudovaném středisku Xiaohaituo. Ester Ledecká obhajuje zlato ze superobřího slalomu v Pchjončchangu.

Datum a čas Disciplína Výsledek úterý 8. února 3:40 / 7:30 paralelní obří slalom (snowboarding) pátek 11. února 4:00 super-G (alpské lyžování) úterý 15. února 4:00 sjezd žen (alpské lyžování) čtvrtek 17. února 3:30 / 7:00 alpská kombinace (sjezd / slalom)

Paralelní obří slalom - 8. února

Její královská disciplína. Na snowboard se dokáže vždycky precizně připravit, i když ho kombinuje i s lyžemi. Ale na jednom prkně si věří, soupeřky umí deptat, že při jízdách nechybuje. V hlavě má jediný cíl: vyhrát. V prosinci se v téhle disciplíně objevila po roce, a hned z toho bylo první a druhé místo. Jasný důkaz formy. Sama tvrdí, že snowboard trénovala o dost víc než v minulých neolympijských letech. Určitě má na to, aby zlato obhájila.

Největší soupeřky: Daniela Ulbingová (Rak.), Sofia Nadyršinová (Rus.), Ramona Theresia Hofmeisterová (Rak.), Carolin Langenhorstová (Něm.), Tsubaki Mikiová (Jap.)

Program paralelního obřího slalomu:

03:40 - kvalifikační jízda

04:44 - eliminační jízda

07:30 - osmifinále

08:06 - čtvrtfinále

08:24 - semifinále

08:36 - finále

Super-G - 11. února

Ten příběh už je známý. Jak s číslem 26 vyhrála v Koreji. Sportovní svět mluvil o zázraku. Tehdy se opravdu sešlo všechno, co mohlo. Skvěle jí jely lyže, navíc jí Ondřej Bank poradil vhodnou stopu. Profitovala z vysokého čísla, takže na videu si mohla stopu vrýt do hlavy. Byl na to čas. V rámci super-G je to klíč, protože na rozdíl od sjezdu nejsou tréninky. Povede se to i tentokrát? Od té doby byla v téhle disciplíně v rámci SP na bedně jednou. Ale hned to byla v roce 2020 výhra.

Největší soupeřky: Federica Brignoneová, Elena Curtoniová, Sofia Goggiaová, Lara Gutová-Behramiová

Sjezd - 15. února

Sedmkrát se v rámci nejrychlejší disciplíny umístila od minulé olympiády mezi nejlepší pětkou, v poslední generálce byla třetí. Chvíli jí trvalo, než si zvykla na nový typ lyží, doplácela na to, že při kombinaci se snowboardem neměla tolik času na testování. Sezonu začala pomaleji, ale před Pekingem už zase ukázala, že i na olympiádě se s ní musí počítat. Trať je podle někdejšího sjezdaře Jana Hudce jednoduchá, což by jí mohlo vyhovovat. Výhodou je, že závodní sjezd se může trénovat.

Největší soupeřky: Sofia Goggiaová, Ramona Siebenhoferová, Corinne Sutterová, Lara Gutová-Behramiová

Alpská kombinace - 17. února

Tradiční disciplína, která mísí sjezd a slalom. Začíná se rychlostní zkouškou, pak je na řadě slalom. Před dvěma lety vybojovala v Crans Montaně výborné třetí místo, takže pokud si ve sjezdu vytvoří dobrou výchozí pozici, přední umístění nemusí být utopií. Slalom sice tolik netrénuje, ale říká, že ho má ráda. Pokud v něm předvede uvolněnou jízdu, musí se s ní počítat i tady. Ovšem elitní slalomářky jako Vlhová nebo Shiffrinová mají obrovskou výhodu, protože i sjezdové disciplíny mají v krvi.

Největší soupeřky: Petra Vlhová, Mikaela Shiffrinová, Michelle Gisinová, WendyHoldenerová

Program alpského lyžování na ZOH 2022

Výsledky Ledecké v aktuální sezoně

SP v alpském lyžování - SÖLDEN

23. října 10:00 / 13:15 - obří slalom (nedokončila)

SP v alpském lyžování - LAKE LOUISE

3. prosince 20:30 - Sjezd (12. místo)

4. prosince 20:30 - Sjezd (22. místo)

5. prosince 18:30 - Super-G (13. místo)

SP ve snowboardingu - CAREZZA

16. prosince - paralelní obří slalom (2. místo)

SP ve snowboardingu - CORTINA D'AMPEZZO

18. prosince - paralelní obří slalom (1. místo)

SP v alpském lyžování - ZAUCHENSEE

15. ledna 10:45 - Sjezd (8. místo)

16. ledna 11:30 - Super-G (9. místo)

SP v alpském lyžování - CORTINA D'AMPEZZO

22. ledna 10:00 - Sjezd (3. místo)

23. ledna 11:45 - Super-G (8. místo)

Výsledky Ledecké na ZOH 2018

Poprvé se Ester Ledecká na zimních olympijských hrách představila už v roce 2014 v Soči, tehdy se ještě věnovala pouze snowboardu. V paralelním obřím slalomu skončila sedmá, v paralelním slalomu pak šestá. Do historie ZOH se pak zapsala o čtyři roky pozdeji v Pchjončchangu.

paralelní obří slalom (snowboarding) - 1. místo

- 1. místo super-G (alpské lyžování) - 1. místo

- 1. místo obří slalom (alpské lyžování) - 23. místo

Program Martiny Dubovské v sezoně 2021/2022

Česká mistryně republiky ve slalomu se specializuje pouze na nejtočivější disciplínu v programu Světového poháru. Naváže letos na výsledky ze závěru loňské sezony, kdy vybojovala umístění v TOP10 celkového pořadí slalomu?

Datum a čas Dějiště Disciplína Umístění 20. listopadu 10:30 / 13:30 Levi (Fin.) Slalom 13. místo 21. listopadu 10:30 / 13:30 Levi (Fin.) Slalom 6. místo 28. listopadu 15:45 / 18:45 Killington (USA) Slalom 18. místo 29. prosince 10:00 / 13:00 Lienz (Rak.) Slalom 12. místo 4. ledna 13:00 / 16:05 Záhřeb (Chor.) Slalom nedokončila 9. ledna 09:30 / 12:30 Maribor (Slov.) Slalom nedokončila 11. ledna 18:00 / 20:45 Schladming (Rak.) Slalom 18. místo 9. února 03:15 / 06:45 Peking (Čín.) Slalom

*program Martiny Dubovské budeme průběžně aktualizovat

Program SP v alpském lyžování 2021/2022 - ženy

Datum Čas Disciplína Středisko 23. 10. 2021 10:00 Obří slalom Sölden (Rak.) 13. 11. 2021 10:00 / 17:00 Paralelní slalom Lech / Zürs (Rak.) 20. 11. 2021 10:30 / 13:30 Slalom Levi (Fin.) 21. 11. 2021 10:30 / 13:30 Slalom Levi (Fin.) 27. 11. 2021 16:00 / 19:00 Obří slalom Killington (USA) 28. 11. 2021 15:45 / 18:45 Slalom Killington (USA) 3. 12. 2021 20:30 Sjezd Lake Louise (Kan.) 4. 12. 2021 20:30 Sjezd Lake Louise (Kan.) 5. 12. 2021 18:30 Super-G Lake Louise (Kan.) 11. 12. 2021 10:30 Super-G Svatý Mořic (Švýc.) 12. 12. 2021 10:30 Super-G Svatý Mořic (Švýc.) 18. 12. 2021 10:30 Sjezd Val d'Isere (Fr.) 19. 12. 2021 11:00 Super-G Val d'Isere (Fr.) 21. 12. 2021 10:00 / 13:00 Obří slalom Courchevel (Fr.) 28. 12. 2021 10:00 / 13:00 Obří slalom Lienz (Rak.) 29. 12. 2021 10:00 / 13:00 Slalom Lienz (Rak.) 4. 1. 2022 13:00 / 16:05 Slalom Záhřeb (Chor.) 8. 1. 2022 09:30 / 12:30 Obří slalom Maribor (Slovin.) 9. 1. 2022 09:30 / 12:30 Slalom Maribor (Slovin.) 11. 1. 2022 18:00 / 20:45 Slalom Flachau (Rak.) 15. 1. 2022 10:45 Sjezd Zauchensee (Rak.) 16. 1. 2022 11:30 Super-G Zauchensee (Rak.) 22. 1. 2022 10:00 Sjezd Cortina d'Ampezzo (It.) 23. 1. 2022 11:45 Super-G Cortina d'Ampezzo (It.) 25. 1. 2022 10:30 / 13:30 Obří slalom Kronplatz (It.) 29. 1. 2022 11:30 Sjezd Ga-Pa (Něm.) 30. 1. 2022 11:30 Super-G Ga-Pa (Něm.) 26. 2. 2022 10:30 Sjezd Crans Montana (Švýc.) 27. 2. 2022 10:30 Sjezd Crans Montana (Švýc.) 5. 3. 2022 10:00 Super-G Lenzerheide (Švýc.) 6. 3. 2022 10:00 / 13:30 Obří slalom Lenzerheide (Švýc.) 11. 3. 2022 15:00 / 18:00 Obří slalom Are (Švéd.) 12. 3. 2022 10:30 / 13:45 Slalom Are (Švéd.) 16. 3. 2022 11:30 Sjezd Courchevel / Meribel (Fr.) 17. 3. 2022 10:00 Super-G Courchevel / Meribel (Fr.) 19. 3. 2022 10:30 / 13:30 Slalom Courchevel / Meribel (Fr.) 20. 3. 2022 09:00 / 12:00 Obří slalom Courchevel / Meribel (Fr.)

Průběžné pořadí SP v alpském lyžování 2021/22

Celkové pořadí SP (po 25 z 37 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1026, 2. Vlhová (SR) 1009, 3. Goggiaová (It.) 769, 4. Hectorová 682, 5. Brignoneová (It.) 659, 6. Siebenhoferová (Rak.) 533, ...25. Ledecká 204, 49. Dubovská (ČR) 108.

Průběžné pořadí super-G: 1. Brignoneová 377, 2. Curtoniová 348, 3. Goggiaová (všechny It.) 332, 4. Gutová-Behramiová (Švýc.) 226, 5. Shiffrinová (USA) 220, 6. Mowinckelová (Nor.) 208, ...21. Ledecká 81.

Průběžné pořadí sjezdu: 1. Goggiaová 400 b., 2. Siebenhoferová 264, 3. Johnsonová (USA) 240, 4. C. Suterová (Švýc.) 231, 5. Puchnerová (Rak.) 211, 6. Nadia Delagová (Švýc.) 173, ...9. Ledecká 123.

Průběžné pořadí slalomu: 1. Vlhová 660 b., 2. Shiffrinová 440, 3. Holdenerová (Švýc.) 321, 4. Dürrová 312, 5. Liensbergerová (Rak.) 272, 6. Buciková (Slovin.) 191, ...15. Dubovská 108.