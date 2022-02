SOUHRN 9. dne ZOH: Maďarsko slaví zlato, hokejisté znají soupeře do play off

Zimní olympijské hry v Pekingu 2022 se přehouply do druhé poloviny a i devátý den nabídl z českého pohledu zajímavé momenty. Kryštof Krýzl skončil v obřím slalomu devatenáctý, zlato slaví Švýcar Marco Odermatt. Štafeta běžců na lyžích doběhla dvanáctá, závod vyhráli Rusové. Příliš se nedařilo českým biatlonistům ve stíhačkách, Markéta Davidová skončila 28., Michal Krčmář 34. A česká hokejová reprezentace se dozvěděla svého soupeře pro úterní předkolo play off. Co všechno přinesl 9. den ZOH?

České momenty 9. dne ZOH

Kryštof Krýzl skončil v obřím slalomu devatenáctý, Jan Zabystřan nedojel první kolo

skončil v obřím slalomu devatenáctý, nedojel první kolo Běžcům na lyžích se ve štafetě příliš nedařilo, s více než desetiminutovou ztrátou na vítězné Rusko doběhli desátí

se ve štafetě příliš nedařilo, s více než desetiminutovou ztrátou na vítězné Rusko doběhli desátí Biatlonová reprezentace se ve složitých podmínkách trápila na střelnici. Markéta Davidová nakonec skončila ve stíhačce osmadvacátá, Michal Krčmář čtyřiatřicátý. Více čtěte ZDE>>>

nakonec skončila ve stíhačce osmadvacátá, čtyřiatřicátý. v hokejovém turnaji se dohrály základní skupiny a Češi tak už znají soupeře pro play off >>>

Výsledky 9. dne ZOH v Pekingu

Běh na lyžích

Muži - štafeta 4x10 km: 1. Rusko (Červotkin, Bolšunov, Spicov, Usťugov) 1:54:50,7 hod., 2. Norsko (Iversen, Golberg, Holund, Klaebo) -1:07,2, 3. Francie (Jouve, Lapalus, Parisse, Manificat) -1:16,4, 4. Švédsko -2:09,7, 5. Německo -2:55,8, 6. Finsko -4:37,9, 7. Švýcarsko -5:22,6, 8. Itálie -5:25,9, 9. USA -8:05,6, 10. Japonsko -8:10,8, ...12. ČR (Fellner, Novák, Knop, Pechoušek) -10:07,1.

Biatlon

Muži - stíhací závod (12,5 km): 1. Fillon Maillet (Fr.) 39:07,5 (0 tr. okruhů), 2. T. Bö (Nor.) -28,6 (1), 3. Latypov (Rus.) -35,3 (1), 4. Hofer (It.) -51,1 (0), 5. J.T. Bö (Nor.) -2:13,7 (7), 6. Rees (Něm.) -2:30,2 (1), 7. Desthieux (Fr.) -2:47,2 (3), 8. Samuelsson (Švéd.) -3:02,7 (5), 9. Jacquelin (Fr.) -3:06,2 (6), 10. Leitner (Rak.) -3:08,8 (1), ...34. Krčmář -4:59,4 (7), 42. Karlík -6:31,3 (8), 44. Václavík -6:33,7 (6), 48. Štvrtecký (všichni ČR) -7:24,6 (7).

Ženy - stíhací závod (10 km): 1. Röiselandová (Nor.) 34:46,9 (1 tr. okruh), 2. E. Öbergová (Švéd.) -1:36,5 (3), 3. Eckhoffová (Nor.) -1:48,7 (3), 4. Solová (Běl.) -1:58,9 (3), 5. Perssonová (Švéd.) -2:07,2 (2), 6. Wiererová (It.) -2:09,1 (3), 7. Hauserová (Rak.) -2:09,8 (2), 8. Simonová (Fr.) -2:18,3 (2), 9. Hojniszová-Staregová (Pol.) -2:28,8 (2), 10. P. Fialková (SR) -2:38,8 (2), ...28. Davidová -4:02,9 (4), 34. Charvátová -4:56,3 (4), 35. Jislová -5:07,6 (2), Voborníková (všechny ČR) dostižena o kolo.

Boby

Ženy - monobob (po 2 ze 4 jízd): 1. Humphriesová (USA) 2:09,10 (1:04,44+1:04,66), 2. De Bruinová (Kan.) -1,04 (1:05,12+1:05,02), 3. Nolteová (Něm.) -1,22 (1:04,74+1:05,58).

Curling

Muži - základní skupina: Švédsko - Norsko 6:4, Británie - Čína 7:6, Kanada - USA 10:5, Rusko - Itálie 10:7, Británie - Dánsko 8:2, Itálie - Švýcarsko 8:4, USA - Čína 8:6.

Ženy - základní skupina: Británie - Dánsko 7:2, Švédsko - USA 10:4, Švýcarsko - Kanada 8:4, Čína - Korea 6:5 po dodatečném endu.

Hokej - muži

Skupina A:

Čína - Kanada 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 3. Street (Johnson, O'Dell), 7. Tambellini (A. Grant, Wotherspoon), 11. O'Dell (Ho-Sang, Wotherspoon), 39. Johnson (Demers, Weal), 47. C. Knight (Power, Ho-Sang). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Bruggemann (USA) - Hynek (ČR), Lazarev (Rus.). Vyloučení: 5:5 Využití: 0:1. Diváci: 904.

USA - Německo 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 5. Kampfer (Miele, O'Neill), 25. Knies (Abruzzese, Ness), 43. N. Smith - 2. Hager (Plachta, Kahun), 58. Kühnhackl (Bergmann, J. Müller). Rozhodčí: Romasko (Rus.), Sidorenko (Běl.) - Ondráček (ČR), Obwegeser (Švýc.). Vyloučení: 6:5. Využití: 1:1. Diváci: 708.

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. USA 3 3 0 0 0 15:4 9 2. Kanada 3 2 0 0 1 12:5 6 3. Německo 3 1 0 0 2 6:10 3 4. Čína 3 0 0 0 3 2:16 0

Slovensko - Lotyšsko 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 12. Marinčin (Jurčo, L. Hudáček), 27. Cehlárik (Hrivík, Takáč), 32. Slafkovský, 50. Zuzin (Kelemen, Čerešňák), 60. Jurčo - 16. Keninš (Abols, Krastenbergs), 43. Indrašis (Cibulskis, Meija). Rozhodčí: Gouin (Kan.), Nord - Lundgren (oba Švéd.), Šišlo (Rus.). Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 943.

Finsko - Švédsko 4:3 v prodl. (0:0, 0:3, 3:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 46. Hartikainen (S. Manninen, Vatanen), 56. Pakarinen (Hartikainen, S. Manninen), 58. Pakarinen (M. Lehtonen, Hartikainen), 63. H. Pesonen - 25. Wallmark (Tömmernes, Pudas), 29. L. Bengtsson (Tömmernes, Bromé), 32. Lander (Pudas, C. Klingberg). Rozhodčí: Campbell (Kan.), Gofman (Rus.) - Hancock (USA), Šalagin (Rus.). Vyloučení: Využití: Diváci: 6:4, navíc Markus Granlund (Fin.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:3. Diváci: 963.

Skupina C Z V VP PP P Skóre B 1. Finsko 3 2 1 0 0 13:6 8 2. Švédsko 3 2 0 1 0 10:7 7 3. Slovensko 3 1 0 0 2 8:12 3 4. Lotyšsko 3 0 0 0 3 5:11 0

Rychlobruslení:

Ženy - 500 m: 1. Jacksonová (USA) 37,04, 2. M. Takagiová (Jap.) 37,12, 3. Golikovová (Rus.) 37,21, 4. Herzogová (Rak.) 37,28, 5. Leerdamová 37,34, 6. Koková (obě Niz.) 37,39, 7. Kim Min-sun (Korea) 37,60, 8. Kačanovová (Rus.) 37,65, 9. Ziomeková (Pol.) 37,70, 10. Fatkulinová (Rus.) 37,76, ...25. Zdráhalová (ČR) 39,18.

Rychlobruslení na krátké dráze

Muži - 500 m: 1. Shaoang Liu (Maď.) 40,338, 2. Ivlijev (Rus.) 40,431, 3. Dubois (Kan.) 40,669, 4. Ašgalijev (Kaz.) 40,869, 5. Sighel (It.), 6. Wu Ta-ťing (Čína) 41,157, 7. Sitnikov (Rus.) 41,217, 8. Nikiša (Kaz.) 41,329, 9. Kruzbergs (Lot.) 41,465.

Ženy - štafeta 3000 m: 1. Nizozemsko (Schultingová, Poutsmaová, Velzeboerová, Van Kerkhofová) 4:03,409, 2. Korea (So Wi-min, Čche Min-čong, Kim A Lang, I Ju-pin) 4:03,627, 3. Čína (Čchü Čchun-jü, Čang Čchu-tchung, Fan Kche-sin, Čang Jü-tching) 4:03,863, 4. Kanada 4:04,329, 5. Itálie 4:09,688, 6. Polsko 4:10,074, 7. Rusko 4:06,064, 8. USA 4:06,098.

Sjezdové lyžování

Muži - obří slalom: 1. Odermatt (Švýc.) 2:09,35 (1:02,93+1:06,42), 2. Kranjec (Slovin.) -0,19 (1:03,71+1:05,83), 3. Faivre (Fr.) -1,34 (1:03,01+1:07,68), 4. Radamus (USA) -1,60 (1:03,79+1:07,16), 5. Favrot -1,69 (1:03,12+1:07,16) a Pinturault (oba Fr.) -1,69 (1:03,99+1:07,05), 7. Caviezel (Švýc.) -1,85 (1:03,90+1:07,30), 8. Kristoffersen (Nor.) -1,90 (1:03,05+1:08,20), 9. Verdu (And.) -1,93 (1:04,48+1:06,80), 10. Zubčič (Chorv.) -2,74 (1:04,69+1:07,40), ...19. Krýzl -6,21 (1:07,29+1:08,27), Zabystřan (oba ČR) nedokončil 1. kolo.